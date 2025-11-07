Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo

Jednotlivé automobilky působící v USA hlásí své říjnové výsledky. A jak už padlo nejednou, odbyt jejich elektrických aut překonává i ty nejpesimističtější prognózy. Též Subaru po čase okouší, co to je otevřenější trh - celkové prodeje jsou v pořádku, elektrické jsou ty tam.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo

7.11.2025 | Petr Prokopec

Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo

/

Foto: Subaru

Jednotlivé automobilky působící v USA hlásí své říjnové výsledky. A jak už padlo nejednou, odbyt jejich elektrických aut překonává i ty nejpesimističtější prognózy. Též Subaru po čase okouší, co to je otevřenější trh - celkové prodeje jsou v pořádku, elektrické jsou ty tam.

Před pár dny nám odstartoval jedenáctý letošní měsíc, a tak se začínají skládat účty za ten desátý. A pro „elektrické skeptiky” je to show, ke které si mohou vzít popcorn a colu a spolu snad se všemi se divit, jak mohutně překreslil mapu pouhý konec tamních federálních dotací ne elektromobily, které přitom byly jen jednou - byť významnou - umělou podporou z mnoha. Probrat už jsme mohli fiasko u Fordu a kolaps u korejských automobilek, teď tu máme Subaru.

Jeho americké zastoupení oznámilo, že za říjen 2025 prodalo 51 036 nových aut, tedy o 6,5 procenta méně než loni ve stejném období. To je drobný pokles, celkový letošní vývoj je navíc pro značku příznivější, když s 534 073 registracemi za výsledky roku 2025 zaostává jen o 2,6 procenta. Takřka polovinu veškerého zájmu mají přitom na kontě dva modely, a to Crosstrek a Forester. První zmíněný pak ostatně zabodoval i v říjnu, kdy si polepšil o 2,2 procenta.

Zatímco o osud spalovacích aut značky se nemusíme obávat, v případě těch elektrických jde na jednou o všechno. Zatímco ještě loni v říjnu po elektromobilu Solterra sáhlo 1 078 lidí, letos u něj Subaru ve stejném měsíci vykázalo pouhých na 13 (třináct!) registrací. To je propad o 98,8 procenta, což je pád na úplné dno.

I meziměsíční vývoj je tragický. V devátém letošním měsíci, kdy už zájem též klesal, poslalo Subaru do světa aspoň 443 aut, meziměsíčně je tedy dole o 97,1 procenta. Klíčové poklesy se tedy odehrávají až teď, velmi rázně - od počátku roku značka prodala 9 985 elektrických aut, tedy jen o 2,3 procenta méně než loni, v předchozích měsících s nimi tedy šla nahoru.

Ke cti Solterry je třeba dodat, že vůz se nedávno ukázal ve faceliftovaném provedení, což nejspíš zájem o to dosavadní dál snížilo. Přesto nejsme přesvědčen, že facelift něco podstatného změní, jakkoli nebyl malý. Subaru přišlo s novými čelními partiemi, stejně jako zvedlo kapacitu baterií na 74,7 kWh. Dojezd se tak navýšil o 25 procent, zatímco výkon vzrostl na 237 koní. Mimo to automobilka rozšířila nabídku o variantu XT, která disponuje dvěma elektromotory disponujícími souhrnnými 343 kobylami. Dovnitř se pak nastěhoval 14palcový displej multimédií, klíčová je ovšem možnost dobíjení vozu v síti Superchargerů Tesly.

Inovovaná Solterra startuje na 38 495 dolarech, tedy na zhruba 817 tisících korunách. To ani není mnoho, je to ale také suma na úrovni většího spalovacího SUV Ascent. To si v říjnu také pohoršilo, ovšem jen o 14,9 procenta. S 3 747 registracemi ovšem elektromobil 288krát překonalo. Za celý letošní rok pak má na kontě 35 063 prodejů, tedy znovu o parník více. Pro elektromobily to tedy v zámoří dobře opravdu nevypadá, ani touto optikou.


Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 1 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 01Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 2 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 02Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 3 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 03Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 4 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 04Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 5 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 05Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 6 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 06Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 7 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 07Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 8 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 08Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo - 9 - Subaru Solterra 2025 facelift US verze 09
Inovovaná Solterra se v USA začne prodávat až od 1. prosince. A jakkoli oproti verzi před faceliftem slibuje nemalé zlepšení, velké nakopnutí prodejů nečekáme. Konec jedné z palety umělých zvýhodnění elektrických aut se zatím ukazuje být pro jejich prodeje zničující. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše