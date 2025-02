Prodeje elektrických aut VW v Číně se totálně zhroutily, meziročně o 71 procent. To je to poslední, co potřeboval včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Podobných scenérií se na čínských silnicích moc často nedočkáte, neboť elektrické modely jako ID.7 Vizzion se tam prodávají stále hůř. Je to pozoruhodný výsledek v momentě, kdy se VW snaží o pravý opak.

Volkswagen je v problémech, které nepoznal dekády. Ačkoli měl na talíři, že jeho sázka na elektromobily je obrovský hazard, s klapkami na očích nedbal varování a trváním na čistě elektrické budoucnosti během pár, které dodnes oficiálně nepřehodnotil, se dostal až do situace, kdy by šéf firmu nejraději nechal zbankrotovat. A nemusí to být až tak přehnané, pokud nyní zjišťuje, že i když vypekl ze zaměstnanci, jak to jen šlo, ani mohutné omezení stavů a zavírání továren nemusí stačit, aby vyšel.

Co by v takové situaci udělal soudný manažer? Sesedl by z mrtvého koně, ale to člověk, který neumí řídit ani toho koně, zjevně udělat nechce. Před zaměstnanci tedy na jednu stranu realisticky přiznává, že VW najednou na konkurenty nestačí, ale místo toho, aby hledal smysluplné cesty, jak se jí znovu postavit se ctí, vidí spásu v autě postaveném kolem 8 let staré techniky. Pochopitelně elektrickém.

Je to zkázonosné a i když ostrůvky pozitivní deviace existují, cílem firmy se dál zdá být jen „dohnat a předehnat”, v tomto případě ale technickou realitu, která mu prostě nefandí. Asi na tom nic nezměníme, a tak můžeme přát VW aspoň úspěch s oněmi elektromobily, ten by se mu jistě hodil. Zejména pak na trhu, který je po léta jeho jasně největší, tedy na tom čínském. Děje se ale pravý opak.

VW to v Číně s elektromobily nikdy moc nešlo, na tamní poměry byly drahé a špatné, přesto se nějak prodávaly. Automobilka navíc dělá první poslední, aby odbyt zvýšila, úspěšná v tom ale opravdu není. Před sebou máme čerstvá čísla čínské asociace automobilových výrobců CAAM a pro Volkswagen jsou ránou přímo na solar. Tedy aspoň v případě elektrických modelů.

Německá značka uzavřela první měsíc roku 2025 se 171,9 tisíci prodanými vozy, to není špatné, o její čínský byznys se ale starají v podstatě už jen auta se spalovacími motory. Elektromobily značky si našly v lednu pouhých 4 552 kupců, což je o 71,3 % (!) méně než o rok dříve (15 828). VW tak dosahuje v Číně senzačního podílu elektromobilů na svém celkovém odbytu ve výši 2,6 procenta.

Z modelů se nejlépe pořád prodává ID.3 (2 623 kupců), je to ale třetinové číslo oproti roku 2024. Na druhém místě je ID.4 X (1 020 kupců), na třetím jeho ID.4 Crozz (889 kupců) a kdysi nadějná obdoba i u nás známého modelu ID.7 s přídomkem Vizzion oslovila jen 9 (devět) lidí. To je totální fiasko, taková Tesla prodala v Číně jen nejžádanějšího Modelu Y za leden skoro 26 tisíc kusů.

VW přitom obecně není neúspěšný, spalovací modely Sagitar, Passat a Lavida dál patří mezi deset nejprodávanějších aut v Číně vůbec. V těch ale budoucnost nevidí, a tak je zanedbává podobně jako u nás Golf a spol. Analytici k tomu říkají, že se z VW stal rukojmí svých vlastních ideologických cílů - chce prodávat elektromobily, s těmi mu to ale nejde, přesto do nich sype stále víc peněz a výsledky se nedostavují. Žádané spalovací portfolio pak zanedbává a to jeho celkové výsledky může poslat dál dolů.

Ke všemu dodáme už jen pár slov Adriana Hallmarka, která cituje Autocar v trochu jiných souvislostech, ale ono to platí i tady. Hallmark říká, že si nedovedeme představit obličeje automobilových manažerů, kteří najednou nechápou, co se to v Číně děje: „Sedíte s nimi u stolu a oni říkají: ‚Co to je?‘. Nikdy nezažili recesi, byli po 25 let svědky neustálého růstu.” Čína byla pro automobilky dlouhodobě něco jako spolehlivý bankomat, najednou to ale nefunguje a ani oni neví, proč se to děje. Tušíme, že Volkswagen je nyní se svými elektromobily za velkou zdí ve velmi podobné pozici...

Tak tady vidíte skoro všechny prodané Volkswageny ID.7 Vizzion Pro v Číně za letošní leden, skoro. Foto: Volkswagen

Zdroje: CAAM, Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.