Prodeje elektrických VW v Evropě se zhroutily, zatracovaný Golf se prodává třikrát líp než všechny modely ID dohromady | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Ptáte se, proč VW v poslední době našlapuje kolem elektromobilů přece jen opatrněji? A ústy svých šéfů dává najevo aspoň trochu pokory? Tady máte odpověď. Tohle je slovy Roxette „crash, boom, bang”, prakticky žádnému elektrickému modelu celého koncernu se nedaří.

Když Škoda v polovině března představila koncept modelu Epiq, slyšeli jsme od jejího šéfa dříve nemyslitelná slova. Jindy dogmatický Klaus Zellmer při odhalení vozu uznal, že trh s elektromobily zažívá zpomalení, a tak firma bude pokračovat ve vývoji spalovacích aut. A prý je bude nabízet tak dlouho, dokud je budou jejich zákazníci preferovat a právní rámec umožní jejich prodej.

Jsou to pochopitelně jen slova, kterým činy zrcadlící se s nulovém počtu skutečně nových spalovacích aut představených Škodou už od poloviny minulé dekády (Octavia IV je velký facelift kdysi zcela nové třetí generace, podobně Superb IV nebo Kodiaq II) neodpovídají, přesto je vidět, že se v myslích šéfů koncernových značek něco hnulo. A hlásání čistě elektrické budoucnosti za každou cenu se stalo minulostí. Opatrnější jsou nakonec v poslední době všichni - od hlavy koncernu VW Blumeho přes ředitele značky VW Schäfera až po finančního šéfa skupiny Arna Antlitze. Proč? Prodejní statistiky na to dávají nejlepší odpověď.

Před sebou máme čerstvé statistiky reflektující letošní prodeje jednotlivých modelů aut v Evropě z dílen JATO Dynamics. Jsou to obvykle ta nejpřesnější čísla, jejichž příprava za všechny trhy chvíli trvá, a tak zatím shrnují data za první dva letošní měsíce. A pohled na odbyt elektrických VW je jedním slovem zdrcující.

Nedá se říci, že by prodeje modelů z řady ID byly někdy vyloženě vysoké, ale loni v únoru vydaly aspoň na to, aby se typy ID.3 a ID.4 staly druhým a třetím nejžádanějším elektromobilem kontinentu po Tesle Model Y. Letos si o tom mohou nechat jen zdát, propadly se do druhé desítky v pořadí a dynamika vývoje jejich odbytu je opravdu tristní. Tady jsou prodeje všech jednotlivých modelů za letošní únor i se srovnáním s loňským rokem:

• ID.3: 2 531 (-53 %)

• ID.4: 2 506 (-52 %)

• ID.5: 722 (-46 %)

• ID.7: 468 (loni nebyl v prodeji)

• ID.Buzz: 648 (-4 %)

„Ajdýčka” tedy z relativně malých čísel klesají meziročně i o víc než polovinu a není to žádná únorová anomálie. Výsledky za leden jsou velmi podobné a za oba měsíce VW prodal pouhých 13 409 elektromobilů všech typů, což je meziročně o 38 procent míň. A nepřibýt do nabídky ID.7 (tedy kdybychom srovnávali vývoj prodejů jen těch samých aut), jde 44procentní pokles. To je šílený propad v době, kdy se nejen podle VW měl dít pravý opak. Automobilkou v podstatě odpískaný Golf, který by se - pokud by šlo všechno podle plánů Němců - měl ve své příští generaci také elektromobilem, si letos našel 38 081 kupců, skoro třikrát víc než všechny modely ID dohromady. Kdyby VW tohle auto elektrifikoval nyní, zaručeně by ho odpravil.

Navíc nejde jen o značku VW. Jednookým mezi slepými je dnes Škody Enyaq, přesto zůstává nejhůř prodávaným modelem značky, i končící Superb si v únoru našel o 138 kupců víc. Jinak vidíme samé propady - e-trony od Audi jsou za únor dole až o 31 procent, Porsche Taycan je na -57 % v momentě, kdy 911 je na +47 %, klesá i Cupra Born, výjimka prostě takřka neexistuje.

Realita se tak s očekáváními německé automobilky míjí o kilometry, ale co bylo možné reálně očekávat? Modely ID jsou drahé, mizerně použitelné, designově nemasné a neslané vozy, které není důvod je preferovat před jinými elektromobily, natož pak před spalovacími auty. A o ostatních modelech koncernu platí přinejmenším první dvě zmíněné vlastnosti. Vsadit vše na jednu kartu je vždy ošidné, vsadit vše na tuhle kartu ale byl od začátku obrovský hazard. A VW to moc dobře věděl.

Modely ID od VW se i z nízkých čísel prodejně propadají skoro do nikam. Uvážíme-li, kolik umělé podpory si elektromobily za poslední roky vydobyly politicky a kolik pozornosti si získaly od samotného VW, je to až neuvěřitelná bída. Foto: Volkswagen

Zdroj: JATO Dynamics

