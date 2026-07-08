Prodeje elektrických aut klesají v Číně o 13 procent a čeká je další rána. Kde končí neprodané vozy, víte, odbyt drží nad vodou poslední bašta

Je to vskutku tragikomické dokonání pasti, do které se nechytla ani tak Čína, jak se na první pohled může zdát. Jsou to hlavně evropští výrobci, kteří jsou vyčerpáni sázkou na elektrická auta, jež se měla dobře prodávat hlavně v Číně. Nakonec jim ale tamní produkce bere vítr z plachet i doma.

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Prodeje elektrických aut klesají v Číně o 13 procent a čeká je další rána. Kde končí neprodané vozy, víte, odbyt drží nad vodou poslední bašta

před 11 hodinami | Petr Miler

Prodeje elektrických aut klesají v Číně o 13 procent a čeká je další rána. Kde končí neprodané vozy, víte, odbyt drží nad vodou poslední bašta

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Foto: BYD

Je to vskutku tragikomické dokonání pasti, do které se nechytla ani tak Čína, jak se na první pohled může zdát. Jsou to hlavně evropští výrobci, kteří jsou vyčerpáni sázkou na elektrická auta, jež se měla dobře prodávat hlavně v Číně. Nakonec jim ale tamní produkce bere vítr z plachet i doma.

Každý má občas v životě štěstí, že by ale někdo dokázal dlouhodobě žít z pozitivních náhod, na to nevěřím, nestává se to. Není-li tedy následující případ výjimkou potvrzující opačné pravidlo, pak Číňané sehráli zejména s evropským automobilovým průmyslem jakési 4D šachy, ve kterém jsou místní firmy právě zralé na pat.

Věřím tomu, že kdyby „západ” zůstal věrný myšlenkám volného trhu, v delším časovém horizontu se ukáže být tím, kdo bude v libovolné obchodní válce tahat za delší kus provazu, neboť volnotržní mechanismy jsou neobyčejně efektivní. Bohužel se ale - a Evropa zde jde příkladem - rozhodl hrát hru stále většího dirigismu hraničícího s centrálním plánováním, ve které dostává na zadek od někoho, kdo má podobné hříčky v krvi mnohem víc. Tedy od Číňanů, kteří své centrální plánování zachovali pouze na jakési strategické úrovni, jinak jej řízli dostatkem otevřenosti, aby vedle soustavně škrceného evropského hospodářství excelovalo.

V případě aut se stala vlastně jednoduchá věc, tedy alespoň viděno zpětně. A pokud to od začátku nebyl plán, bylo to mistrné využití postupně se nabízejících příležitostí. Číňané totiž nejprve udělali ze své domoviny automobilový megatrh, na kterém nikdo nechtěl chybět. Zhraniční výrobce na něm pak zainteresoval tak, že museli těm domácím ukázat, jak vše dělají. Tím byl nakopnut domácí vývoj k rychlosti, jaké by samostatně nikdy nebyl schopen.

Když se ukázalo, že zvládnout mistrovství velmi komplexních spalovacích aut bude i tak složité, navíc čínská města trpěla lokálními emisemi, zatroubili Číňané k elektrické budoucnosti. Co pak firmy jako VW, které tam prodávaly největší část své produkce, doslova desítky procent a miliony aut, mohly dělat? No zatroubily taky.

Dávalo to smysl, jenže Číňané se vlastní elektromobily naučili dělat dobře, navíc nesrovnatelně levněji. Zrovna VW tak na čínském elektrickém trhu nezískal prakticky nic, vlastně nikdo krom Tesly v Číně na trhu elektromobilů nic velkého neznamená. A jako by to samo o sobě nebylo dost tragické, Čína si to s elektrickou budoucností kvůli limitům těchto aut z hlediska penetrace trhu zase rozmyslela a začala podporu těchto vozů brzdit. Což má za následek jediné - čínské automobilky vyrábí mnohem víc aut, než je v Číně třeba.

Takže kam s nimi? Ale jistě, všichni ruce nahoru, do Evropy, mimo jiné. Místní automobilky tak mají hned dvojí problém - vsadily na zboží, které většina trhu nechce, v Číně s ním nic velkého nesvedou a evropský odbyt právě těchto, tedy elektrických aut, který mimochodem oklikou platíme hlavně všichni my, kdo je nekupujeme, jim stále více narušují Číňané. Jestli tohle není perfektní bouře, pak nevím, co by jí mělo být.

Hlavně pro evropské automobilky je to smrtící kombinace, neboť už skutečně nemají kde brát, jak podtrhuje i aktuální dění v Číně. Tamní odbyt elektrických aut se dál propadá, což vzhledem k lokální konkurenci znamená, že prostor evropských automobilek pro uplatnění se svými nabídkami se snižuje.

Podle dat CPCA (Čínská asociace osobních aut) ukazují se v červnu v celé zemi prodalo jen 1,04 milionu elektrických vozů dokonce i v součtu s těmi plug-in hybridními. To je o 7 procent méně než loni, ještě hůř pak vyznívají data za pololetí - za toto období klesly prodeje dokonce o 13 procent z roku na rok na 4,73 milionu vozů.

Vyhlídky navíc nejsou pozitivní, neboť po letošním omezení státní podpory pro tato auta v podobě dotací a daňových výhod přijde další takový krok k 1. lednu 2027, tentokrát na průběžně placených odvodech. Nejsou to zásadní sumy, obvykle pár tisícovek ročně, ale z minulosti už víme, jak moc jsou na každou podobnou změnu oportunističtí kupci těchto vozů citliví.

Vzhledem k tomu, jak to vypadá s elektrickými auty v Číně, se domácí automobilky víc zaměřují na zahraniční trhy, Evropu nevyjímaje. Ta jako jediná letos roste a zdejší odbyt elektrických aut dosahuje už skoro poloviny toho čínského, po úpadku prodejů elektromobilů v USA je to vážně jejich poslední bašta. To by mohla být dobrá zpráva pro zdejší značky, nebýt ale statisíců a milionů neprodaných čínských elektromobilů, které tu výrobci z Říše středu s radostí prodají i za dumpingové ceny. Může tohle dopadnout pro Evropu dobře? Bez razantní změny kursu právě Evropy asi jen stěží...


Prodeje elektrických aut klesají v Číně o 13 procent a čeká je další rána. Kde končí neprodané vozy, víte, odbyt drží nad vodou poslední bašta - 1 - BYD Atto 3 2023 ilustracni foto 01Prodeje elektrických aut klesají v Číně o 13 procent a čeká je další rána. Kde končí neprodané vozy, víte, odbyt drží nad vodou poslední bašta - 2 - BYD Atto 3 2023 ilustracni foto 02Prodeje elektrických aut klesají v Číně o 13 procent a čeká je další rána. Kde končí neprodané vozy, víte, odbyt drží nad vodou poslední bašta - 3 - BYD Atto 3 2023 ilustracni foto 03
Takovému BYD se v podstatě daří, ale ne v Číně, tam upadá stejně jako celý trh. Žije stále více z exportů, které míří zejména do Evropy, kde dávají další ránu místím výrobcům už tak strádajícím kvůli své slepé sázce na elektrická auta. Měla je kupovat hlavně Čína, měla... Foto: BYD

Zdroj: SCMP

Petr Miler

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