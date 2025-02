Prodeje elektromobilů půjdou i letos do kopru, říká Allianz. Nezájem, nepoužitelnost a konce dotací nepřemůžou ani dumpingové ceny včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jít o náš předpoklad, asi vás to nepřekvapí, ani ten by ale v tuto chvíli nebyl tak pesimistický. Je to Allianz, kdo si to myslí. Ani živelná snaha výrobců dostát přerozdělovacím mechanismům EU nebude podle pojišťovacího gigantu v Evropě stačit na zvrácení negativního trendu.

Pokud by se električtí mesiáši a kazatelé elektrické pravdy nemýlili, nacházeli bychom se touto dobou uprostřed masivního růstu obliby elektrických aut směrující až k ovládnutí celého trhu. Nic takového se ale neděje, ani trochu. Prodeje těchto vozů se v Evropě loni dokonce výrazně propadly, a to v momentě, kdy ani dříve nevystoupaly do zrovna závratných výšin. Navíc jim stále všechno hrálo do karet.

Však v podstatě jakékoli významné alternativy mají být do 10 let zakázané, mechanismy EU rok od roku nepřímo stanovují vyšší podíl elektrických aut na celkových prodejích a zachována byla naprostá většina dotačních či jiných podpůrných programů. Tohle podle EU mělo elektromobilům zamést cestičku ke slávě dohladka, přesto jejich prodeje nejenže nerostou, ale dokonce jdou dolů. Bylo to překvapivé i pro lidi jako my, kteří jsou k „elektrické revoluci” dlouhodobě skeptičtí, pro příznivce tohoto druhu aut muselo jít o šok.

Nyní tu ale máme další nový rok, ve kterém dojde k dalšímu přitažení bruselských šroubů a pro automobilky se cena nepodvolení se pohybuje ve stovkách miliard. Vzhledem k relativně nízké statistické základně z loňského roku a mj. vysoké pravděpodobnosti, že ať už volby v Německu dopadnou jakkoli, vlády se tam ve jménu boje se zlem chopí síly, které znovu začnou posypávat všechna „zelená” řešení penězi, jsme čekali - a pořád čekáme -, že prodeje tohoto druhu aut letos půjdou nahoru. Ne všichni si to ale myslí.

A tím, kdo kupodivu očekává opak, je pojišťovna Allianz. Tahle firma se chová racionálně, jen když se jí to zrovna hodí, jinak nemá problém do své flotily teatrálně nakupovat zbytečná auta jako Škoda Enyaq a hrdě se hlásit k environmentálním cílům aktuální pětiletky. Johan Geeroms, šéf pojištění rizik pro země Beneluxu v této společnosti, je navíc schopen z úst vypustit ty nejtupější a nejnesmyslnější fráze jako: „Elektrická mobilita je budoucnost. Už to nejde zastavit.” Přesto je ten samý člověk podepsán pod analýzou vývoje evropského trhu s elektrickými auty pro rok 2025, která říká, že prodeje těchto vozů půjdou letos na starém kontinentu znovu dolů. A nezachrání je ani návrat německých dotací, na který automobilky velmi sází a zatím šetří s tím, jak moc dumpingové ceny pro splnění zmíněných cílů EU připustí.

Zpráva Allianz - i Geeroms osobně - připouští už všem zjevný fakt: Že prodeje těchto vozů stojí a padají s dotacemi. A i když se ty německé vrátí, jejich omezení na jiných trzích se postarají o celkový pokles. Party podle něj skončila a elektromobily si samy nenajdou cestu k dostatečnému množství firemních nebo soukromých kupců, jak rozebírá Transport Online.

Důvodem ale není jen přirozený nezájem, který dotace dál nebudou v dostatečné míře ohýbat. Problémem je také praktická nepoužitelnost, kterou je možné zachránit jen s pomocí přebujelé infrastruktury, která neexistuje a hned tak existovat nebude. Allianz říká, že pro rozumné fungování by v Evropě muselo být v roce 2030 od 3 do 9 milionů (slušný rozptyl, mimochodem) dobíjecích stanic. Dnes je jich jen 800 tisíc, přibývá jich pomaleji a koncentrovány jsou na pár místech, což široké oblibě těchto aut též neprospívá.

Prodeje tak celosvětově dál potáhne Čína, jak ale Geeroms podotýká, i tamní nárůsty jsou z velké části způsobeny vládní podporou tohoto typu aut, která také nemusí trvat věčně. Výrobcům pak klade za vinu, že nezačali včas vyrábět dostupnější malá a střední auta s elektrickým pohone, ale víme, jak skončili ti, kteří to zkusili (Fiat 500e se hlásí?). Problémem pro tyto vozy je samozřejmě také přístup nové americké administrativy, za mořem se může loňský mírný vzestup prodejů elektromobilů snadno též obrátit v pokles.

Upřímně, jsme pořád přesvědčeni, že - pokud v Evropě nenastane podobný politický obrat jako právě v USA - se letos pokračující politické tlaky a pramálo se měnící pozice klíčových automobilek jako VW postarají znovu o růst prodeje elektrických aut, prakticky za jakoukoli cenu. Ale rádi se necháme překvapit tím, že tomu tak nebude. Čím dříve tento návrat k centrálnímu plánování skončí, tím lépe pro nás všechny. Elektromobily už asi nikdo z trhu nedostane, zůstanou ale vhodným řešením pro hrstku lidí, kterým jsou vzhledem ke svým technickým a ekonomickým limitům odsouzeny být. Tedy do příštího převratného vynálezu, který by jim znovu dovolil chytnout dech.

Škoda Elroq je další odpovědí na otázku, kterou trh nepoložil, a o srdce zákazníků se bude ucházet i a pomoci cen nepokrývající ani vývojové, výrobní a další s ní spojené náklady. Takto bude postupovat kdekdo, Allianz přesto očekává, že prodeje těchto vozů letos v Evropě meziročně znovu poklesnou. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Allianz, Transport Online

Petr Miler

