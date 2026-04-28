Prodeje elektromobilů už se hroutí i v Číně, tržní podíl německých automobilek bere dech

Petr ProkopecLeccos naznačovala už průběžná data, teď jsou venku čísla za celý kvartál. A jasně ukazují, že se k tomuto typu aut obrací zády prakticky celý svět krom Evropy. Proč tedy místní automobilky dál hrnou ven další a další elektromobily právě pro Čínu? No, to bychom také rádi věděli.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Prokopec
Až do konce loňského roku byla Čína rájem elektrických aut. Tohoto typu automobilů se tam prodávalo víc než ve zbytku světa dohromady, spolu s hybridy dokonce překonaly metu 16 milionů ročních registrací. To je opravdu vysoké číslo, načež se vlastně ani nemůžeme divit místním milovníkům elektrických aut, že Evropě dávají Říši středu za příklad, jako ukázku toho, „že to jde”. Jenže jak se letos ukazuje, ani v Číně se zázraky nedějí. A po omezení řady umělých podpor se i tam, že přirozený zájem o tato auta zase tak tak velký není.
Říše středu totiž bateriovému pohonu nejen umetala cestičku do hladka tak moc, že jejímu vábení neodolali ani mnozí velcí odpůrci. V prvé řadě tu byly natolik vysoké dotace, že stát v některých případech za zákazníky uhradil třetinu ceny. Kromě toho ovšem napomáhal i samotným výrobcům, kteří si tak mohli dovolit prodávat své vozy hodně pod výrobními a vývojovými náklady. Mimo to jste jakožto majitelé elektromobilů dostávali dříve přidělené registrační značky, stejně jako bylo zvýhodněno také parkování. A samotnou elektřinu Čína pomalu rozdávala, tak nízká byla její cena.
Díky tomu elektromobily a dobíjecí hybridy loni představovaly polovinu všech nových vozů prodaných v Říši středu. Ovšem v posledních měsících roku se již na kdysi blankytně modrém nebi začaly ukazovat první mráčky. Automobilkám se totiž začala plnit jejich parkoviště, neboť k nízkým cenám se nedopracovaly jen díky vládní pomoci, ale také díky stále masovější výrobě. Začalo tak docházet na zahlcení trhu, pročež vláda spíše než domácí prodeje začala podporovat export. Kromě toho se ovšem politici rozhodli, že elektrický pohon by měl více stát na vlastních nohách.
Počátek letošního roku tedy přinesl redukci dotací, stejně jako Čína zavelela k limitům spotřeby. Jen tak málo vlastně stačilo k tomu, aby elektrický pohon přestal být takovým lákadlem - prodeje aut, které jím disponují, se totiž za první tři měsíce propadly o 20 procent na 1,2 milionu kusů, jak informuje Handelsblatt. Stále je to pochopitelně spousta aut, trend je však jasně daný a spolu s ještě razantnějším odklonem na jiných místech světa padají prodeje těchto aut celosvětově s výjimkou Evropy. Čínské automobilky se ostatně stále více začínají zaměřovat spíše na hybridní techniku, mimo jiné i proto, že již dohnaly náskok zavedených značek v oblasti spalovací techniky.
Vedle toho je jejich novou prioritou export, třeba pro BYD, jehož domácí prodeje klesly meziročně dokonce o 40 procent. Za první kvartál tak mimo Čínu vyvezl přes 300 tisíc aut, čím loňské první čtvrtletí překonal o více než 100 tisíc aut. Geely pak dokonce export zdvojnásobilo na 147 300 vozů. Špatná zpráva je to hlavně pro německé automobilky, které zrovna teď začaly mít pocit, že v Číně je na jejich elektromobily někdo zvědavý.
Není, je to přesně naopak. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW a Mercedes-Benz totiž za první kvartál v Číně dohromady prodaly pouhých 19 200 elektromobilů (!), a na trhu jim tak patří podíl jen 1,6 (!) procenta. Tento stav se jejich vedení snaží zvrátit tím, že prohlubuje spolupráci s lokálními výrobci a přitápí pod elektrickým kotlem, jenže jak vidno, k lepším výsledkům to stejně nevede. A protože náklady dál rostou, ztráty z prodeje elektrických modelů se stávají neúnosnými. Němci navíc neví, jak z toho ven.
Robert Cisek, šéf čínského zastoupení VW, totiž s nebývalou upřímností agentuře Reuters přiznal, že automobilka přestala být pro mladé lákadlem. „V jejich očích je VW volbou jejich rodičů,“ uvedl. Právě starší zákazníci dlouho drželi značku v čele žebříčku, jenže již nějakou chvíli na trhu hrají spíše druhé housle. VW tak v roce 2024 podlehl nejprve BYDu, než se loni musel sklonit také před Geely. A je téměř než jisté, že ani třetí místo dlouho neuhájí, ne s tím, jaké novinky plánuje.
Němci totiž stále ještě nepochopili, že kouzlo elektromobility spočívalo v jejím zvýhodnění oproti spalovacímu pohonu, ve kterém navíc čínské automobilky zaostávaly. Jak ale bylo řečeno, nyní se snaží udávat tempo vývoji i zde. Také proto šéf čínského zastoupení Volkswagenu Ralf Brandstätter volá do Wolfsburgu po změně. Sázka na elektrickou kartu totiž značku táhne ke dnu, neboť její prodeje klesly o 75 procent, tedy víc než u konkurence.
Jak ale Brandstätter dodává, i kdyby došlo na okamžitý obrat a VW se vrátil ke kvalitním spalovacím autům, čínskou jedničkou se nejspíše znovu stejně nestane. „Už nikdy se nevrátíme na úroveň minulých let, takové dny jsou u konce. Konkurence v Číně se stala zuřivější,“ uvedl dále pro FAZ. Čínské automobilky navíc se svými levnými spalovacími vozy, po nichž je stále větší hlad, začínají VW a další zavedené značky ohrožovat také mimo Říši středu.
Čínští výrobci totiž loni vyvezli celkově 6 milionů svých aut, letos by export měl překonat dokonce metu 7 milionů vozů. Přičemž etablovat se tyto značky začínají napříč celou Asií, stejně jako v Africe a Jižní Americe. Ta severní pak elektromobilitě příliš nepřeje, podobně jako bateriový pohon neláká rovněž Japonce. To ovšem znamená, že Němcům na hraní zůstává pouze Evropa. Navíc i zde Číňané začínají získávat stále větší prodejní podíl, na jednom z největších zdejších trhů už dokonce vládnou.
Němci by tedy měli nyní tlačit na Brusel, aby své nesmyslné regulace zrušil. To ale samozřejmě nedělají a místo toho mají stále pocit, že se jim povede s novými elektromobily zákazníky zlomit. Pochybujeme o tom, že se jim to podaří, dosud sklízí jeden nezdar za druhým.
Zájem o elektrická auta se v Číně začíná propadat. To je špatná zpráva hlavně pro německé automobilky, které na ně zrovna teď vsadily skoro vše. Tomu se říká timing. Foto: Volkswagen
Zdroje: Handelsblatt, FAZ, Reuters
