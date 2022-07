Prodeje elektromobilů v EU už klesají, přes všechny dotace, zákazy, ohýbání a upřednostňování před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ani ještě mnohonásobně větší množství substantiv by nestačilo k vykreslení toho, co všechno se dnes dělá pro to, aby elektromobily v zemích EU válely. Přesto neválí, jaké další signály někdo chce k tomu, aby si uvědomil neprůchodnost zákazu všeho ostatního?

Současné automobilové zpravodajství má jeden smutný leitmotiv, elektromobily. Nejde o elektrická auta samotná, ta umí vykouzlit i dobré pocity, ale veškeré manipulace, které je provází. Člověku stačí znalosti matematiky a fyziky základní školy, aby bez nejmenší pochybnosti věděl, že tahle auta jsou pro tisíc a jeden způsob využití automobilu naprosto nevhodná, přesto se politici rozhodli je vnutit všem.

K tomu stačí ještě trocha středoškolské ekonomie, aby bylo každému jasné, že je to ekonomicky devastující koncept, nakonec stejně jako všechny zelené nápady posledních let. Nic z toho ale autory nápadu na stoprocentní elektrifikaci osobní automobilové dopravy neodrazuje od toho, aby dál a dál tlačili na pilu. A dotáhli to neskutečně, nepochopitelně daleko.

Chtělo by to knihu, abychom popsali nekonečnou, už více jak dekádu budovanou změť nařízení, zákazů, dotací, pokut, zvýhodňování a znevýhodňování, které provází elektrická auta na straně jedné. A spalovací vozy na straně druhé. Je úplně jedno, do jaké části procesu od stavby továren přes vývoj až po prodej se podíváte, všude najdete mraky způsobů překrucování ekonomické reality. Z ceny se namísto určujícího vodítka efektivity stal žert, vtip v rukou politiků, kterým ovlivňují přirozené procesy na úkor nás všech.

Aby dnes nějaké elektrické auto vzniklo, dotují se stavby továren na baterky i auta, dotuje se nábor pracovníků, dotuje se vývoj, dotuje se výroba, dotují se úvěry s tím spojené, dotuje se i samotný prodej. Na druhé straně vám stále méně bank vůbec dá úvěr - natož pak s jakým úrokem - na cokoli „fosilního”, nedostanete ani haléř na cokoli z výše zmíněného. A nakonec vám ještě naloží pokuty za „nadlimitní emise CO2”, to aby vše výše zmíněné bylo z čeho platit. Ani to nestačí, a tak jsou tu stání dotace koupě elektrických aut, dotování elektřiny, odpuštěné daně, dálniční poplatky, platby za parkování... Na druhé straně je státní umělé zdražování benzinu a nafty, vysoké silniční daně, platby za cokoli... Je to ďábelský mechanismus nedozírných rozměrů.

Tohle by mělo zajistit elektrickým autům nekonečné prodeje a naopak odbyt konvenčních aut téměř vynulovat. Jenže neděje se to. Elektromobily jsou tak mizerně použitelné a přes všechno zmíněné tak drahé, že se s obtížemi hlásí po víc jak 1 až 2 procentům podílu na trhu (v zemích jako ta naše) nebo 10 až 20 procentům tam, kde si cokoli jiného koupí jen někdo, kdo je opravdu, ale opravdu nechce. Zastánci elektromobility se utěšují trendy, prodeje elektrických aut přece rostou, až jednou vše ovládnou... Dlouho to tak bylo, ono z 5 na 12 prodaných aut se roste snadno, někteří ale varovali, ze už někde okolo pětinové penetrace bude těžké jejich prodeje a podíl na trhu zvyšovat. A přesně to už se děje napříč EU.

Je to fascinující a skoro neuvěřitelné, po mnoha měsících mohutného růstu ale odbyt elektrických aut začal klesat. A nejde o malé zaškobrtnutí, analytická firma JATO Dynamics hlásí, že letos v červnu se jejich prodej meziročně propadl o 8 %. Prodalo se tak jen 133 tisíc elektrických aut (a dalších 82 tisíc dobíjecích hybridů) z více jak 1 milionu celkových prodejů. I ty sice šly dolů, nic to ale nemění na tom, že to je v moderní historii první takto výrazný meziroční propad prodejů elektromobilů. Za výše popsané situace (kterou dále akcentuje to, že výrobci v době nedostatku dílů mohutně preferují výrobu elektromobilů - jdou drahé a šetří „emisní povolenky”) naprosto bláznivá věc.

Není to navíc dáno žádnou anomálií - jde naopak o poslední měsíc kvartálu, kdy Tesla reálně dodává skoro všechny v něm prodané vozy, i ta nakonec klesla. A dolů šla třeba i Škoda s jen chvíli prodávaným Enyaqem, dole jsou Renault, Volkswagen, Audi, Ford...

Jistě přijdou i výkyvy opačným směrem, už tento vývoj ale ukazuje, jak absolutně utopické vize stoprocentní elektromobility jsou. Skutečně se všichni musíme spálit, abychom zjistili, že oheň, o kterém kde kdo říká, že pálí, skutečně pálí? Podle nás to není nutné, ale kdo chce kam...

Vývoj prodeje elektromobilů v EU schytal v červnu první jasný meziroční pokles od dob vypuknutí pandemie koronaviru. Za situace, která na „trhu” panuje, je to naprosto neuvěřitelné, je to obrovská pro všechny zaslepené příznivce elektromobility pro všechny. Grafika: JATO Dynamics/Autoforum.cz, Data: JATO Dynamics



Ani Škoda Enyaq, jen něco přes rok prodávaná a škodovkou těžce protežovaná novinka se nevyhnula poklesu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.