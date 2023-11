Prodeje elektromobilů v Německu po zhroucení o 73 procent v září zůstávají dole, další šok přijde v lednu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Setrvalá níže, jen tak lze realisticky označit současnou úroveň prodejů nových elektrických aut v Německu. Někteří to vidí jako projev stabilizace, takoví ale zapomínají, že ve prospěch elektromobilů nyní paradoxně hraje další negativní krok, který přijde s přelomem roku.

Řadu automobilek se v poslední době zachvátila menší panika poté, co pochopily, že naplnit jejich ambiciózní, z prstu vycucané cíle týkající se budoucích prodejů elektromobilů nebude ani trochu snadné. Důvodů je víc a těmi hlavními bude jistě pokračující saturace zákazníků s alespoň nějakým přirozeným o tento druh vozů spolu se zhoršujícím se makroekonomickým prostředím. Významnou roli v úvahách výrobců ale hraje i dění v jedné jediné zemi - v Německu.

Ačkoli politici, automobilky i „električtí evangelisté” mají tendenci předkládat nám pozitivní statistiky týkající se prodejů elektromobilů na celém světě či jednotlivých kontinentech, je třeba si říci, že jsou obvykle dílem pár zemí či států. Americké prodeje elektromobilů by nebyly nikde nebýt Kalifornie a pár okolních míst, evropské prodeje elektromobilů by nebyly nikde nebýt Německa, Francie, Nizozemska a Švédska. Uvážíme-li, že USA mají 50 států a EU 27 zemí, je to docela bída. Že to je dotačními programy a dalšími opatřeními manipulujícími s trhem, nepochybujte ani na chvíli. A právě tento stav má jedno obrovské úskalí - škrtněte pár dotací v jedné zemi a zasáhnete tím trh na celém kontinentu, ne-li na světě.

Tak to prostě je a už proto bychom v roli kterékoli automobilky nevsadili na tyto vozy všechny žetony, je to velmi ošidné. Konkrétní projevy nyní můžeme vidět v Evropě, kde změny v dotační politice v Německu hýbou s celým trhem a podílí se na dlouho nepoznané skepsi zejména některých automobilek k tomuto druhu aut.

Před měsícem jsme psali o tom, jak se prodeje elektromobilů v Německu meziměsíčně zhroutily o 73,4 procenta poté, co pouze skončily přímé dotace na tyto vozy pro firmy, nic jiného. Tím zdaleka nebyly vyčerpány veškeré přerozdělovací mechanismy, spousta velmi významných zvýhodnění zůstává v platnosti, a to i pro firmy. Je jich asi milion, ale zmiňme aspoň tři - auta s elektrickým pohonem zůstávají zproštěna povinnosti platit silniční daň nejméně do roku 2030, jejich poskytování zaměstnancům zdarma je téměř zproštěno zdanění a poskytování elektřiny zdarma pro jejich dobíjení není vůbec vnímáno jako finanční benefit, dále tu máme umělé navyšování cen benzinu a nafty s pomocí tzv. CO2 daně. Výhod tedy zůstala spousta, jen odstranění přímých firemních dotací ale poslalo zářijové prodeje po srpnovém vzedmutí takto dolů.

Někteří doufali, že říjen přinese nové vzedmutí, neboť v neprospěch zářijových čísel hrála právě kumulace srpnových, ještě dotovaných firemních prodejů. Nic takového se ale nestalo, po 31 714 prodejích elektromobilů v září bylo v Německu v říjnu podle KBA prodáno 37 334 elektrických aut. Ačkoli jde o jistý meziměsíční a drobný meziroční (+4,3 procenta) nárůst, oproti srpnu je to pořád obrovský sešup (-57 %), který je ještě větší, pokud za „dostatečně elektrická” auta budeme považovat i dobíjecí hybridy (-21 % meziročně dohromady, -49 procent za hybridy). A protože trh jako celek rostl rychleji, i tržní podíl elektromobilů na Německém odbytu meziročně klesl (-0,1 procentního bodu). Samozřejmě už to není takové drama jako v září, žádné vzedmutí ale jednoznačně nepřišlo - v době, kdy jsme měli stát na úsvitu elektrické revoluce a tyto vozy měly ovládat trh, jde o prachmizerné výsledky. Však protežované elektromobily jsou rády, že prodejně lehce překonaly roky potírané diesely.

Detailní statistiky pro jednotlivé typy a modely aut KBA vydá jako obvykle později, známe ale data jednotlivých značek, podle nichž z těch větších nejvíce utrpěly VW (-15,4 procenta meziročně), Ford (-25,7 %) a Polestar (-74,7 %), tedy značky posedlé elektromobilitou. Nejvíce naopak rostly ty prodávající vesměs jednoduchá, levná a dominantně spalovací auta - zejména pak Suzuki (+113,6 %), Citroën (+74,1 %) či Dacia (+40,2 %).

Pikantní na nastalé situaci navíc je, že v Německu není pro elektromobily všem špatným dnům konec a v jejich prospěch nyní paradoxně hraje další omezení dotací, které přijde s koncem roku pro soukromé kupce. Na levnější elektromobily (do 45 000 Eur) už dostanou „jen” 4 500 Eur místo současný 6 750 Eur (110 místo 165 tisíc Kč) a na ty dražší už ani eurocent. Dobíjecí hybridy pak zůstanou na nule. Čekejme tedy v listopadu a prosinci další menší vzedmutí ve snaze některých vyrvat z kapes ostatních ještě trochu peněz navíc, než v lednu přijde další šok. Ani se 110 tisíci korunami dotací na každý pořízený vůz a řadou dalších výhod to pořád nebude rovný trh, ale Německo mu bude blíž. A je téměř nemožné, aby to pro elektromobily přineslo cokoli jiného než další ztrátu pozic.

Roky tvrdíme, že lidé si s elektromobilem kupují často spíš dotace s nimi spojené než auto samotné. Dění v Německu jasně ukazuje, že tomu tak je. A bude hůř, tedy pro elektrická auta. Foto: Volkswagen

Zdroj: KBA

Petr Miler

