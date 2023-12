Prodeje elektromobilů v Německu se dál propadají i těsně před dalším omezením dotací, králem poražených je Škoda před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Tohle je překvapení. I když prodeje elektrických aut u našich západních sousedů zamířily s koncem léta podle očekávání dolů, v posledních měsících roku se měly znovu vzedmout, neboť štědré dotace zažijí v lednu další pokles. Děje se ale pravý opak.

Elektrická auta letos nezažívají zrovna zlaté časy. Jejich prodeje vlastně nejsou špatné a mají pořád tendenci růst, problém je v tom, že dynamika zrychlování jejich odbytu se značně zpomalila a dalece zaostává za očekáváními výrobců. Výsledky jsou z pohledu jednotlivých firem nesouměrné a pro některé představuje letošek opravdu značný šok.

Tímto tématem se aktuálně zabývala agentura AP, která konstatuje, že velké problémy má zejména Ford. Ten například u klíčového Mustangu Mach E registruje letos pouze 3,5% růst prodejů z roku na rok, jde o necelých 36 tisíc aut. A když si k tomu přičteme, že víc jak 24 tisíc vozů stojí u dealerů nebo je jinde na cestě mezi fabrikou a kýmkoli dalším v obchodním řetězci, je zjevné, že věci nejdou podle plánu. Někteří řeknou, že Ford doplácí hlavně na omezenou ochotu Američanů si elektromobily kupovat za stavu ne až tak velkých politických tlaků právě na to, v Evropě se ale tohoto auta letos prodalo 17 572 kusů, což je dokonce o 12 procent méně než loni.

V podobné situaci se ocitl Volkswagen, který si s modely ID též dělal velké plány. Meziročně je na tom lépe než Ford, modely ID.3, ID.4 a ID.5 v Evropě za celý letošek prodejně rostou o 58, 55 a 84 % z roku na rok. Jenže o to se postaraly hlavně první tři kvartály, za poslední evidovaný měsíc jsou prodeje těchto aut meziročně dole o -29, -10 a -36 %. Není divu, že VW je z toho nervózní, přiznává, že není konkurenceschopný a chce dál propouštět. Hodně s tím má co do činění vývoj na německém trhu, který VW nejde ani trochu na ruku.

Tamní prodeje elektromobilů se po úplném konci dotací pro firmy v září doslova zhroutily a v říjnu na tom nebyly o nic lépe. Byli jsme tak zvědaví na listopadové prodeje, kterým jsme věštili vzestup. Jaký to dává smysl po předchozím vývoji? „Cherchez des subventions,” řekli by asi v sousední Francii, no znovu hledejte dotace. Ty se s koncem roku znovu omezí i pro soukromé kupce, kteří na levnější elektromobily (do 45 000 Eur) už dostanou „jen” 4 500 Eur místo současných 6 750 Eur (cca 110 místo 165 tisíc Kč) a na ty dražší nic. Před takovými kroky prodeje obvykle rostou, neboť se kupci snaží urvat, co se ještě dá, v Německu to ale zatím znát není.

V listopadu se tedy podle dat KBA v zemi prodalo jen 44 942 ryzích elektromobilů, což představuje 22procentní pokles a víc jak 13 tisíc aut méně oproti 57 980 vozům prodaným loni. Ještě hůř jsou na tom plug-in hybridy, které se s 18 124 prodeji propadly meziročně o skoro 60 procent. Celkem tedy bylo v zemi prodáno letos v listopadu 245 698 aut všech typů, což je meziročně o 6 % méně. A lví zásluhu na tom měla spalovací auta - 81 tisíc benzinů, skoro 40 tisíc dieselů a 60 463 nedobíjecích hybridů, tedy stále dominantně spalovacích aut. Tržní podíl dieselových modelů tak znovu téměř vyrovnal podíl těch elektrických (16,1 vs. 18,3 %), což je jistě pozoruhodné, uvážíme-li, jak jsou ta první penalizována, upozaďována a vyřazována z nabídek, zatímco těm druhým se dopřává přesně opačného přístupu.

Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v prosinci, to už se snad lednové omezení dotací pro soukromé kupce projeví a prodeje elektromobilů znovu vystřelí nahoru. Leden ale může opět bolet. Pro dnešek tak už jen dodáme, že králem mezi poraženými se stala Škoda, když se nejprodávanějším elektromobilem stal její Enyaq s 3 855 dodanými vozy. Byl to tak každý dvanáctý nový elektromobil prodaný v zemi, což je docela úspěch. Jinak ale Škoda žádné velké štěstí s tímto modelem nedělá, jeho celoroční prodeje jsou s 51 121 zářezy jen o 30 procent vyšší než loni, takže jen o fous překonávají končící Superb, který také roste, ale jen o 17 %.

Je to s podivem, ale prodejům elektromobilů v Německu v listopadu moc nepomohl ani lednový konec podstatné části dotací pro soukromé osoby. Meziročně tak jejich prodeje klesly o víc jak pětinu, králem mezi nimi je Škoda Enyaq. Foto: Škoda Auto

Zdroje: KBA, AP, JATO Dynamics

Petr Miler

