Prodeje elektromobilů v Německu se propadly o 83 procent, má jít o začátek konce elektrické pohádky včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Jen někdo velmi naivní či neinformovaný může být z tohoto vývoje jako takového překvapen, míra propadu zájmu o elektrická auta ale překvapením je. Znamená to začátek konce evropské elektrické pohádky, jak věštili někteří analytici?

V dnešní době je těžké se v některých věcech zorientovat, pakliže se o ně o opravdu detailně nezajímáte. Přesné informace o čemkoli dostupné jsou, v tom problém není, musíte si je ale sami hledat. Z mnohých médií se místo hlídacích psů demokracie stali hlídací psi stávajícího směřování společnosti, kterému nechceme dávat nějakou hanlivou nálepku, k ideální kombinaci svobody a demokracie má ale stále dál.

Informace jsou tak často zkratkovitě - ne nutně fakticky špatně a ne nutně s úmyslem někoho mást, může to být jen pohodlnost - předkládány tak, aby vyhověly „oficiálnímu narativu”, jak se v poslední době módně říká. Tedy spíše tomu, co si někteří přejí, aby realitou bylo, místo toho, co realitou skutečně je. A informace o vývoji prodejů elektrických aut jsou jednou z takových věcí.

Možná už jste tak slyšeli, že se loni v Evropě prodalo 1 123 778 elektromobilů, což je hodně aut. Je to také o 28 % víc než v roce 2021, což je v příkrém kontrastu s poklesem odbytu spalovacích modelů. Takže elektrická revoluce jede, všechno je skvělé, ještě 12 let a jsme u zákazu benzinů a dieselů, který vlastně ani nebude nutný, protože všichni budou šťastní s jejich novými náhradami... Zní to pěkně, zrovna v České republice si ale není těžké uvědomit, že tady něco smrdí.

Výše uvedená čísla jsou přesná, stačí se ale podívat, že 471 394 elektromobilů se prodalo v Německu, 203 122 ve Francii a více jak 73 tisíc v Nizozemsku, aby člověk pochopil, že nemá co do činění s žádnou elektrickou revolucí. Dvě třetiny elektromobilů se prodaly ve třech zemích s masivními dotačně-penalizačními schématy, na většině trhů se pak neprodalo žádné podstatné množství takových aut. Například u nás jde o 3 892 elektromobilů, méně než aut na plyn, o nichž možná ani nevíte, že je někdo prodává. A v datech se dá vrtat i dál, třeba v Itálii šlo o 49 179 aut, to není málo. Meziročně je to ale o 27 % méně, i když nabídka je násobně větší, stačilo trochu změnit ona dotační schémata.

Lidé si zkrátka primárně nekupují taková auta, „kupují” si ony dotace, chtějí ony slevy, mají pocit, že volbou elektromobilu něco dostávají zadarmo. A pokud ne, pořád je podstatné, že díky stovkám tisíc slevy dostanou přece jen lepší poměr výkonu a ceny. Seberte elektromobilům tohle a bang, prodeje jsou pryč.

I když si tedy někteří loni ťukali na čelo, když část analytiků - mezi nimi slavný ekonom Ferdinand Dudenhöffer - říkala, že zájem o elektromobily letos zkolabuje napříč Evropou jen proto, že Německo přiškrtí dotace, realita je nyní přesně taková. Bez Německa budou prodeje elektrických aut na kontinentu skoro poloviční a jen omezení německých dotací je posílá ke dnu.

Informuje o tom německá KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), která eviduje registrace nových aut v zemi. Podle nich se prodeje elektromobilů v lednu propadly na pouhých 18 100 vozů místo 104 325 aut v prosinci. To představuje ohromný meziměsíční pokles o 83 procent, který je podle analytické firmy EY dán hlavně onou změnou dotací - prosincové prodeje to nafouklo, lednové vyfouklo, dá-li se to takto říci. Odbyt ovšem neklesal jen meziměsíčně, je nižší i meziročně a je také pod úrovní ledna 2021. Na úsvitu elektrické revoluce jsou německé prodeje elektromobilů nejnižší za 3 roky.

To je horší vývoj, i než čekali skeptici, přitom dotace se zase tak moc nesnížily. Němci kupující elektromobily nyní od všech, kteří je nekupují, dostanou místo 6 000 Eur (142 tisíc Kč) dotaci maximálně 4 500 Eur (107 tisíc Kč), pokud se auto prodává za méně než 40 000 Eur bez DPH. U dražších vozidel do ceny 65 000 Eur (1,55 milionu Kč) bez DPH činí dotace 3 000 Eur (71 tisíc Kč) místo dřívějších 5 000 Eur (119 tisíc Kč). To je jen jakási ondulace dotační křivky, žádný strmý pád. Přesto takový efekt. A to mají v roce 2024 bude dotace dál klesat.

Co se stane pak? Stačí se podívat na prodeje dobíjecích hybridů, kterým dotace vyprchaly zcela. Počet v Německu nově registrovaných plug-in hybridů byl v letos lednu necelých 9 000 aut - po téměř 70 000 vozech v prosinci 2022 a 54 100 vozech v lednu 2022. Je třeba ještě něco dodávat?

Německé prodeje elektrických aut jako Audi Q4 e-tron se masivně propadly po jemném omezení dotací, prodeje plug-in hybridů zkolabovaly po konci jejich podpory zcela. Ještě má někdo pocit, že lidi zajímají ona auta, ne hlavně dotace s nimi spojené? Foto: Audi

Zdroje: KBA, EY

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.