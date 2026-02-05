Prodeje elektromobilů v USA dál mohutně kolabují. Kia a Ford neprodávají skoro nic, 300tisícové slevy na „skladovky” jsou standard
Petr ProkopecSlova o tom, že se prodeje elektrických aut v Americe po loňském propadu rychle odrazí ode dna, se nenaplňují. Kia a Ford letos v lednu v zámoří celkově prodaly 200 tisíc nových aut, elektrický pohon už ale neměla ani 2 procenta z nich, obrovským slevám navzdory.
Slova o tom, že se prodeje elektrických aut v Americe po loňském propadu rychle odrazí ode dna, se nenaplňují. Kia a Ford letos v lednu v zámoří celkově prodaly 200 tisíc nových aut, elektrický pohon už ale neměla ani 2 procenta z nich, obrovským slevám navzdory.
Elektromobily jistě mají své příznivce, jistě jich ale ani zdaleka není tolik, jak by se třeba dle jejich křiku na internetu mohlo zdát. Přičemž skutečnému zájmu neodpovídají ani současné prodeje, do kterých se propisuje celá řada vedlejších faktorů - přerozdělováním na úrovni výroby počínaje, dotacemi a daňovými výhodami při prodeji pokračuje a nemocným řešením úvěrování nákupů nových aut konče.
Elektrický pohon je takto tlačen už řadu let, během kterých výrobci dosáhli i jistého pokroku - se současnými akumulátory lze dojet dál, stejně jako se rychleji nabíjí. Jenže ve srovnání se spalovacími auty jsou pořád 100 let za opicemi. Navíc jsou pořád mnoho nevydrží a jsou drahé, což promlouvá do zachování jejich hodnoty v čase. Přirozený zájem o ně je tedy naprosto zanedbatelný a prodeje jsou dál definovány hlavně umělými zvýhodněními elektromobility a stejně umělým znevýhodňováním spalovacích aut. Stačí sebrat trhu část tohoto pokřivení a realita okamžitě vyjde najevo jako aktuálně v Nizozemsku.
Ještě patrnější je to od loňska ve Spojených státech, kde vedení země nejprve zrušilo federální dotace a následně přišlo také se zmírněním limitů spotřeby spalovacích vozů. O dopadech těchto kroků jsme se v předchozích měsících zmiňovali víckrát a byly drtivé. Električtí optimisté to jako obvykle bagatelizovali, prý se prodeje znovu rychle odrazí k výšinám a jde o dočasný stav daný pohyby na trhu způsobený oním koncem dotací. Jenže nic takového se neděje.
Před sebou máme první lednové výsledky jednotlivých značek a situace je v podstatě stejná jako loni - odbyt se propadá až k nule, i když se prodejům jiných typů aut daří. Třeba Kia má za sebou velmi úspěšný start do nového roku, neboť prodala historicky rekordních 64 502 nových aut, tedy o 13 procent více než za loňský první měsíc. Kdyby neměla v nabídce ani jeden elektromobil, nikdo by si toho nevšimnul.
Model EV9 totiž dosáhl na pouhých 674 registrací, meziročně si tak pohoršil o 45,3 procenta. A ještě hůř na tom bylo menší elektrické SUV EV6, kterého se prodalo jen 540 kusů. To představuje 65procentní propad oproti loňskému roku. Dohromady se tak bavíme o 1 214 vozech, což jsou nižší registrace, než jaké měla loni na kontě Kia EV9 sama o sobě. Prodejní šéf značky Eric Watson tak elektromobilitu raději ani nekomentoval a místo toho vychválil spalovací vozy, které až na dvě výjimky šly všechny nahoru.
Jaký průšvih tohle je, ukazuje nejlépe pohled na americký Autotrader. Když si v něm necháte vyjet jen a pouze nové skladové Kie EV6 v USA, vyjede na vás přes 1 700 aut, tedy zásoba na několik měsíců. A rozprodat tyhle vozy není snadné, slevy okolo 15 000 USD, tedy přes 300 tisíc Kč, jsou standard. Tohle je na ručník, což platí také u Fordu.
Původně už letos neměl modrý prodávat jediné auto, které není aspoň hybridní, realita je taková, že s elektromobily může skončit. Mustang Mach-E totiž v lednu zabodoval jen u 1 040 lidí, což vůči loňsku představuje propad o 70,5 procenta. F-150 Lightning pak má na kontě 647 registrací, tedy o 66,1 procenta méně. A E-Transit si koupilo jen 56 lidí, v jeho případě je tak pád dokonce 75,7procentní. Suma sumárum se tu tedy bavíme o 1 743 vozech, tedy znovu o hrstce z celkových 135 362 registrací, na které značka dosáhla.
Bateriový pohon tak s přehledem zastiňuje třeba spalovací Ford Mustang, který se prodává hlavně s osmiválcem pod kapotou. Za leden si tento ikonický muscle car pořídilo 3 609 lidí, tedy dvakrát větší počet, než jaký si ke značce přišel pro veškeré její elektromobily. Variantu Mach-E pak spalovací provedení překonává dokonce více než trojnásobně. A srovnávat F-150 Lightning se spalovacím pick-upem už vůbec nemá cenu, F-Series má totiž na kontě hned 47 981 registrací.
Také v tomto případě by tak vlastně bylo logické ukázat elektromobilitě záda, to však Ford udělal jen u F-150 Lightning. Jinak ovšem značka bateriovému pohonu dál věří a vkládá obrovské naděje do nové rodiny, která dorazí v roce 2027. Po té ovšem dealeři nevolají, místo toho požadují návrat dostupných spalovacích SUV a sedanů. Vedení modrého oválu se ale evidentně ještě neprobralo ze zeleného rauše.
Předpokládáme, že výsledky dalších značek za leden budou podobné. Velmi podrobně by se jimi proto měli zabývat evropští politici, neboť začíná být zjevné, že pokud budou výrobce nadále tlačit do bateriového pohonu, přivedou je pouze ke krachu. Starý kontinent je totiž velmi malým písečkem. Navíc si na něm začíná hrát stále více Číňanů se svými levnějšími vozy. V drtivé míře se přitom jedná o spalovací auta, která jsou zjevně tím jediným, co oslovuje davy, aniž byste to museli mohutně protežovat v každém momentu existence.
EV6 v lednu v zámoří našla jen 540 kupců, Korejci tak bez problémů mohou tento model z nabídky vyřadit, a nikdo si toho ani nevšimne. Foto: Kia
Mustang Mach-E spolu s dalšími elektrickými Fordy tvoří na aktuálním odbytu automobilky v USA 1,3 procenta. Gratulujeme. Foto: Ford
Zdroje: Kia, Ford
