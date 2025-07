Prodeje elektromobilů v USA náhle nabraly směr, který vyděsil automobilky. A to má to nejhorší teprve přijít včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Prvních pár měsíců roku působilo jako velká pohoda, pak ale přišel zvlášť u některých značek ostrý zlom hraničící s až totálním nezájmem. A to v podstatě bez jakékoli vnější příčiny, změnila se tak nanejvýš atmosféra ve společnosti. V září navíc skončí americké federální dotace.

Nechceme se opakovat, ale byť elektromobily mají své kouzlo, mají také své specifické problémy, které je činí vším možným, jen ne vhodným řešením pro všechno a všechny. Říkáme to roky a vývoj na trhu nám dává zapravdu, výrobci aut ale přes jisté korekce svých pohledů odmítají uznat. A dál žijí v představě, že elektrické vozy všem prodají - dříve nebo později.

Jednou se to možná stane, nezdá se však, že by to mělo nastat v jakkoli dohledné době. Současný vývoj v USA ostatně ukazuje, jak rychle se může situace na trhu změnit a z omezeného, ovšem aspoň soustavně rostoucího zájmu se stát ještě omezenější a ostře klesající. Co se vlastně stalo, že takový vývoj nastal, nedokážeme říci, nevidíme žádnou vnější příčinu. Tím spíš ale dění ve Spojených státech vyděsilo automobilky, neboť tam mnohé s prodeji těchto aut narazili na zeď ještě dřív, než je Trumpův „krásný” zákon zbavil štědrých federálních dotací.

Ve Spojených státech se jinak věci vyvíjí pozitivně. Za první letošní pololetí tam bylo prodáno 8 140 775 nových aut, tedy o 3 procenta neboli takřka 300 tisíc aut víc než loni. S elektromobily to na první pohled také není až tak zlé, neboť jejich tržní podíl sice klesl, ale nárůst odbytu o 1,5 procenta z 597 800 na 607 100 vozů nevypadá tragicky. Když si ale prodeje rozložíme po kvartálech a měsících, vidíme docela jiný a vskutku varovný obrázek.

V prvním kvartálu totiž prodeje elektromobilů dokonce silně rostly a výrazně předčily celý trh. V tom druhém ale nabraly opačný směr, když klesly o 6,3 procenta. A poslední měsíce jsou opravdu tragické, pro některé značky je to hotový sešup od pěti k nule.

Vlastně pořád velmi dobře si vede Tesla ovládající skoro půlku trhu, její 11procentní pád vypadá jako výhra vedle výsledků Kie či Mercedesu, u nichž se prodeje elektrických aut propadly o 54 a 55 procent. Dolů pak zamířily i Rivian (-29,7 %) nebo Ford (-11,8 %), přičemž modrý ovál s celkovými 38 988 registracemi skončil mezi výrobci elektromobilů na třetím místě. Poklesy v řádu desítek procent pak vykazují i Hyundai a BMW, firmy donedávna prodávající elektrické vozy relativní lehkostí. A najednou takové pády.

Automobilek, které za poslední tři měsíce prodaly alespoň 10 tisíc bateriových aut, je pak celkově jen 14, káru táhne pár výrobců. Zbylá data pak dál potvrzují, že elektromobilita zůstává okrajovou záležitostí. Třeba u Toyoty, která je 1 057 773 všech prodejů (+4 %) na koni, připadá na bateriové vozy 9 249 prodejů (-2,3 %). Když je škrtne, nepozná nic.

Abychom pak byli féroví, je třeba poukázat třeba na úspěch aktuálně stříbrného Chevroletu, který si polepšil z 20 664 na 47 629 vozů, tedy o 130 procent. Jenže to vše jde na konto modelu Equinox (27 749 registrací), který je žhavou novinkou. Podobně jako třeba Honda Prologue a s ní spřízněná Acura ZDX. Všechny tyto vozy ale startují pomalu od nuly.

Tyto výsledky jsou podle analytika společnosti S&P Global Mobility Toma Libbyho varovné i proto, že přichází navzdory rokům idealizování těchto aut, nespočtu zákonných i obchodních pobídek a vehementní snaze výrobců minimalizovat cenový rozdíl mezi elektromobily a auty se spalovacím motorem. „Skutečnost, že se elektromobily neprodávají, znamená, že mají jiné problémy - dojezd, nabíjecí infrastrukturu a produktové portfolio,” řekl lakonicky Auto News, které současné dění probírají.

Fakt, že na webech mnoha ze zmíněných značek nyní jako klíčová zpráva svítí onen blížící se konec federálních dotací, pak jen podtrhuje tragičnost nastalé situace. Tyhle značky do showroomů možná ještě jednou naženou váhající zájemce s vidinou získání peněz „těch druhých”, ale co bude pak? Možné je samozřejmě kdeco, automobilky to s elektromobily hned tak nevzdají a pokusí se s nimi být konkurenceschopné i bez dotací. Fakt, že s nimi třou bídu s nouzí už teď, kdy se vlastně nic neděje a dotace jsou v plném proudu, je ovšem opravdu varovný.

Chevrolet Equinox aktuálně boduje, na 4,8metrový vůz s udávaným dojezdem přes 500 km je k mání opravdu levně, hlavně po započtení federální dotace. Jenže ta zakrátko zmizí. A mnohé jiné značky padají s prodeji těchto vozů ke dnu už teď, kdy se vlastně nic neděje a dotace jsou pořád v plném proudu. Foto: Chevrolet

Zdroje: Auto News, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.