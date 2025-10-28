Prodeje elektromobilů v USA se s koncem dotací zhroutily o 60 procent, říká analýza. Tolik k udržitelnosti „elektrické revoluce”
Petr MilerRealitou prodeje elektrických aut dnes je, že si vlády půjčují peníze, které nemají, aby donutily lidi koupit auta, která nechtějí. Jak skutečně udržitelně takový postup zní?
před 6 hodinami | Petr Miler
Trochu to připomíná protimluvy z jiných sfér dění posledních let - elektrická auta mají být na jednu stranu totálně nadřazená těm spalovacím a překonávat je v jednom každém myslitelném ohledu, na druhou stranu ale skoro dekádu potřebují další a další (a další) umělé podpory, aby v rámci evropských prodejů dosáhly 15procentního podílu na trhu. Seberte jim vše a neprodá se skoro nic, co je tohle za nadřazenost?
Oněch 15 procent podílu je navíc prosím pořád matoucí celoevropský pohled, do kterého promlouvá skoro až brutální nařizovaní těchto aut v zemích typu Norsko, Francie, Nizozemsko a dalších. Když se podíváme k nám, vidíme pořád zastřený, přesto nekonečně výmluvný obrázek - takový VW pracuje na elektrifikaci své nabídky už skoro oněch 10 let, nabízí nespočet modelů ID, nemluví skoro o ničem jiném, nepropaguje skoro nic jiného, na jeho webu svítí tyto vozy na nejpřednějších místech a výsledek?
Letos v září podle dat SDA prodal VW v Česku 50 elektrických aut všech typů a verzí z 1 283 prodaných vozů celkem. V srpnu šlo o 24 aut z 1 106 celkem. Bavíme se tedy o podílu 3,8 procenta v prvním a 2,2 v druhém případě. Neděláme si legraci, je to skoro nic. Je to tak málo aut, že polovinu z nich mohou snadno dělat dealerské odběry, registrace samotné automobilky a jiné „prodeje” reálně nevalné hodnoty. Na jakkoli otevřenějším trhu jsou tahle auta totální propadák a jen ukazují, na kolik jejich odbyt visí na oněch umělých výhodách a dalších formách manipulace s tím, co bývalo trhem.
Ukazuje to i aktuální vývoj v USA, kde také jako by zapomněli na to, co znamená trh a jak moc zkázonosná pro celou společnost manipulace s ním je. Současné vedení země aspoň některá umělá zvýhodnění samostatně neživotaschopných řešení částečně revokuje, čehož se dočkaly právě i elektromobily. Spousta lokálních a dalších parciálních výhod pro ně zůstává v platnosti, na federální úrovni ale s koncem září padly jejich dotace a ruší se i regulace postavené kolem emisí CO2. To pochopitelně muselo s trhem zahýbat, ale jak moc?
Na kompletní oficiální čísla si musíme ještě počkat, analytici z J.D. Power (JDP) ale na základě údajů GlobalData za prvních 16 prodejních dnů letošního října (tedy cca třech týdnů ze čtyř, to už je velmi výmluvné) dali dohromady predikci odbytu elektrických aut za tento měsíc. A očekávaný výsledek je pro elektromobily mnohem horší, než se čekalo. Zvlášť uvážíme-li, kolik automobilek zachovalo v nějaké formě ekvivalentní zvýhodnění na tyto vozy z vlastních kapes, aby party jela dál. Zjevně nejede.
JDP tedy očekává, že se v USA v říjnu maloobchodně prodá jen 54 673 elektromobilů, což by z měsíce na měsíc znamenalo zhroucení odbytu o neskutečných 59,9 procenta ze 136 211 zářijových prodejů. Trh jako takový přitom zůstal téměř dokonale stabilní (má se prodat jen o 4 tisíce aut celkem méně než v září, to je při 1,05 milionu aut prodaných za měsíc nicotná změna), což znamená, že lidé auta kupovali dál, ta elektrická ale mohutně opustili. Zatímco tedy v září elektromobily dosáhly na tržní podíl 12,9 procenta, v říjnu by to bylo už jen pouhých 5,2 procenta. Pokles se jistě čekal, ale takový? To vážně ne.
„Automobilový průmysl zažívá v segmentu elektromobilů významnou rekalibraci,” uvádí ke zveřejněným datům analytik společnosti J.D. Power Tyson Jominy. „Nedávná korekce trhu s elektromobily podtrhuje zásadní ponaučení: Spotřebitelé dávají přednost přístupu k řadě možností pohonu,” dodává. Což jistě překvapí... Pozoruhodná je ale jiná věc - že takový posun nastává v momentě, kdy řada značek včetně Hyundai, GM a Tesly, které prodávají v USA nejvíc elektrických aut, přišla k v říjnu s akcemi, které ztrátu federálních dotací ve výši 156 tisíc Kč v přepočtu více či méně negovaly. Přesto takový výsledek.
Pro lepší představu další Jominyho komentář. Podle zjištění firmy lidé na elektrická auta dostávali diametrálně větší slevy - průměrná sleva na prodaný elektromobil v říjnu vzrostla na 13 161 dolarů (275 tisíc Kč) oproti ceníkovým cenám, spalovací vozy byly dodávány s průměrnou slevou 2 423 dolarů (50 tisíc Kč). To je pětinásobný rozdíl. Znovu: Přesto je výsledek takový, jak se nyní rýsuje.
Počkejme si před finálním zúčtováním na konečná data, ale pokud budou opravdu taková, je to nejvýmluvnější argument do debaty o udržitelnosti celé „elektrické revoluce” za několik let. Je tak nepřirozená, tak vynucená, tak „na sílu”, až to bolí. Něco takového nemůže fungovat, pokud se odbyt smrskne na jednotky procent aut v momentě, kdy jde stejně o automobilkami mohutně zvýhodňované a jinak protežované zboží, které se dál dočkává záplavy umělých podpor na úrovni jednotlivých států USA. Dokonce i Texas teď rozdává dotace na elektromobily, dokonce i ten...
Jedněmi z aut, které budou ztrátou dotací dotčeny výrazně, jsou elektrické Kie. Takový model EV9 je jen další elektrický vtip, nesmyslné, prakticky neprodejné auto, které bez dotací nemá šanci na trhu samostatně uspět jinak než u velmi okrajových skupin zákazníků. Foto: Kia
Zdroj: J.D. Power
