Prodeje elektromobilů Volva v USA letos zkolabovaly o 69 %. Firma asi raději zhyne, než aby vám prodala to, co chcete

/ Foto: Volvo

Volvo i letos zarytě trvá na svém odhodlání prodávat za pár let jen elektrická auta, i když už na svém aktuálním odbytu musí nejlépe vidět, jak absurdní záměr to je. V Evropě lze ještě mluvit o smíšených signálech, v USA je to hotový kolaps.

Je skutečně fascinující, jak některé firmy, z podstaty tržní elementy zrozené s cílem uspokojovat přání zákazníků stojících „na druhé straně barikády”, mohou v určitou chvíli začít ignorovat své základní poslání. A doufat, že jim to projde. V automobilovém světě je to v posledních letech bohužel dost obvyklý přístup daný pochopitelně tím, jak moc byl trh zregulován a ohnut ve prospěch určitých řešení, která by sama o sobě měla problém se přirozeně prosadit. Jen tím ale veškerou přirozenost z trhu neodstraníte, tu z něj neodstraníte nikdy.

Lidé budou vždy uvažovat v intencích hledání svého vlastního maximálního dlouhodobého prospěchu. Jejich uvažování lze různými formami regulací, přerozdělování a dalších netržních postupů posunout trochu jinam, nelze jím ale proměnit černou v bílou. A protože elektromobily jsou dnes tak dalece nekonkurenceschopným zbožím vedle spalovacích aut z hlediska - zabalme to jednoho slovního spojení - dlouhodobé provozní efektivity ve všech smyslech těchto slov, nestačí ani nekonečné množství dotací, penalizací či dokonce hrozby výslovných nařízení a zákazů na významnější trzích k tomu, aby je lidé začali preferovat.

Proto jsme tak kritičtí k vidinám automobilek, které mají pocit, že si mohou dovolit za pár let prodávat jen tento druh aut a přežít. Jsme přesvědčeni, že to neklapne do takové míry, že i politická opatření vedoucí tím směrem budou zrušena. A i kdyby nakonec nebyla, riziko takového kroku je zkrátka příliš velké na to, aby si automobilky mohly dát ruce přes uši a před oči, začít nabízet jen to, co samy chtějí, a doufat, že to přežijí. Bylo by rozumné jet strategii s více alternativními cestami, mít nějaký plán B, což řada výrobců tak či onak dělá. Volvo nikoli.

To se nedávno nechalo slyšel, že jeho odhodlání nabídnout za pár let jen elektromobily nezlomí nikdo a nic. Nejsou to jen řeči, automobilka se letos rozhodla mj. naplnit svá slova o tom, že přestane prodávat diesely. A je jí zjevně jedno, že tím na některých trzích odpravuje polovinu svých prodejů. Nejde tu jen o to, na své ryze elektrické budoucnosti trvá navzdory tomu, že se jí ani s elektrickými prodeji na některých trzích velmi nedaří.

Nejvýmluvnější jsou data z USA, jednoho z největších světových odbytišť značky, kde chce být jen elektrické stejně jako všude jinde. Vedle přechodu jen na elektrické vozy do roku 2030 má Volvo za cíl také to, aby elektromobily tvořily polovinu jeho prodejů už příští rok. Jak moc je to ale reálné, když od ledna do dubna 2024 jeho prodeje elektrických modelů v USA zkolabovaly o extrémních 69 procent na pouhých 1 298 aut? Oproti 4 138 ve stejném období loňského roku je to skoro nic, navíc má toto číslo opravdu daleko k polovině veškerého odbytu (41 555 aut).

Informují o tom kolegové z Auto News s tím, že Volvo letos zaznamenává největší pokles prodejů elektrických mezi všemi luxusními značkami působícími v USA. V Číně situace není o moc lepší, v Evropě ano. Nicméně ani tedy nelze hovořit jen o krásně růžové realitě, i když celková čísla jsou pro Volvo velmi pozitivní.

Stačí se podívat na letošní české prodeje podle SDA. Tady letos od ledna do dubna švédská automobilka prodala 1 704 aut, což je skoro dvakrát víc než loni. Chapeau! Jenže vyvozovat z toho, že elektrická revoluce je masivní úspěch, by bylo velmi pomýlené. Detailní pohled na prodeje ukazuje, že Volvo těží primárně z toho, že lidé ke konci dieselových verzí koupili, co se dalo, meziročně jde o 453 vozů navíc a 870 aut celkem. Tohle všechno si za chvíli Volvo bude moci škrtnout a pokud to něco může kompenzovat, budou to prodeje benzinových aut (letos +207 vozů). Kde jsou elektromobily? Se 71 prodeji navíc vytírají podlahu za tím, kdo poslední zhasne, je to pořád jen pár procent prodejů.

Švédové pořád věří, že je posunou dál nové elektrické modely jako EX30, které jsou relativně dostupné. Ale jak moc reálné to je, když i jindy nepříliš kritická média mluví o tom, že tohle auto je katastrofa a z Volva má už jen znak? Současné vedení automobilky by si mělo přečíst něco o významu japonských slov hara a kiri, právě k jejich naplnění dnes sebevědomě míří.

Zájem o elektrická Volva je na některých trzích minimální, na jiných už z minimálních čísel dokonce klesá. Elektrické novinky jako EX30 jsou pak nepřesvědčivé, vsadit jen na taková auta se zdá být velmi pomýlené. Foto: Volvo

Zdroje: Auto News, SDA, Volvo

Petr Miler

