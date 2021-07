Prodeje elektromobilů VW stagnují, firma se ale chlubí enormním růstem před 6 hodinami | Petr Miler

Někdy je třeba dát věci do „správného” kontextu, aby vypadaly lépe, než jaké ve skutečnosti jsou. Zvlášť vzhledem k tomu, že prodeje elektrických aut budou po nějakou dobu růst tak či onak, nám to přijde laciné.

Ať už jsou vám elektrická auta blízká, nebo nikoli, zajídá se vám jejich politické protěžování, nebo ne, jedno je jisté - sázka jen na ně je obrovský hazard a automobilky to moc dobře ví. I když jsou po dekády zvyklé pohybovat se v regulovaném prostředí, vždy se snažily dělat věci tak, aby se vlk regulací nažral a koza jejich produktu zůstala tak nějak celá. Nyní ale zcela otevřeně míří proti zájmům velké části, nejspíše většiny zákazníků a paradoxně tlačí na politiky, aby lidem elektrická auta nutili ještě více. To proto, aby se jim jejich sázka na poněkud neobratného koně náhodou nevymkla z rukou.

V průběhu tohoto procesu lze očekávat spoustu chlapáckého plácání se po ramenou, jak to skvěle jde, a to i když to zase tak skvěle nepůjde. Patrné je to z posledního kroku koncernu Volkswagen, který včera zasvětil zcela specifickou zprávu letošnímu enormnímu meziročnímu růstu prodeje elektrických aut většiny jeho značek. Že je v tom více marketingu, než snahy popisovat faktický stav věcí, je jasné od pohledu - VW dosud v případě prvního pololetí nezveřejnil jakákoli jiná data týkající se jeho prodejů čehokoli.

Ale to je jen začátek, zaujme i samotný obsah. Ten konstatuje, že koncern za první půlrok prodal po celém světě 170 939 elektrických aut všech svých značek a dodává, že meziročně se jedná o růst o 165 procent. Rostly prodeje všech modelů na všech trzích, kontinentech, a to obvykle podobně intenzivně, výrazně nahoru šel i odbyt dobíjecích hybridů. Pozastavili bychom se sice nad pouhými 18 tisíci prodanými elektromobily v Číně i USA, že Porsche prodalo skoro 20 tisíc Taycanů vedle 31 tisíc VW ID.3, ale nebuďme hnidopiši.

Takže to jde skvěle? Jak se to vezme. Jednak chybí jakákoli data pro relevanci - VW nejspíše prodal za první půlrok ve světě něco kolem 4 milionů aut, to by znamenalo podíl odbytu elektrických aut na celkových prodejích okolo 4 procent. To už tak dobře nezní. Především je tu ale ono meziroční srovnání - není zase tak těžké si vzpomenout, jak vypadala první polovina loňského roku a co si tehdy šlo koupit za auta. Skoro žádná je jediná správná odpověď.

Když se podíváme na druhou polovinu loňského roku, kdy už byly podmínky podobné těm letošním - koupit šlo kde co, sem tam panovala omezení, sem tam bylo normálně otevřeno -, se na celém světě prodalo 166 538 elektrických aut W Group. Letošní výsledek touto optikou přesahuje ten loňský jen o pár tisíc aut a je podle nás mnohem korektnějším pohledem na realitu.

Jasně, VW může vypíchnout jakákoli data, je to ale podobné, jako by řekl, že v dubnu v Evropě rostl o 189 procent, protože tak to podle dat JATO Dynamics bylo. Říká to? Neříká. Že prodej elektrických aut meziročně zamířil za první půlrok nahoru o něco méně, ale konstatuje a leští tím realitu do zářivějších barev, než si zaslouží.

Nepochybujeme o tom, že odbyt elektrických aut bude růst - mají jistě na to zabírat více než 4 % trhu, zvlášť v momentě, kdy na většině potenciálních odbytišť nebyl dán prostor k masivnímu přerozdělování v jejich prospěch. Odbyt tak skutečně může růst ještě mnohonásobně a nikdo se tomu nebude divit. Chlubit se tím ale zrovna momentě, kdy jsou srovnávána dvě zcela nesrovnatelná období a oproti druhému loňskému půlroku došlo ke stagnaci, nám přijde laciné a zbytečné.

Ve skutečnosti prodeje elektrických aut koncernu VW ve srovnání s loňskem stagnují, vezmeme-li jako bernou minci druhou a nikoli první, koronavirem značně ovlivněnou polovinu roku. Ilustrační foto: Volkswagen

