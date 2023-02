Elektromobily VW na jeho klíčovém trhu nechce skoro nikdo, prodeje se propadly až o 95 procent před hodinou | Petr Miler

Volkswagen by byl bez Číny skoro poloviční firmou, to je fakt, před kterým nelze zavírat oči. Aby se jí nestal, musí si za velkou zdí udržet svou pozici, což dost dobře nepůjde bez úspěchu jeho elektrických modelů. Jejich prodeje ale právě totálně zkolabovaly.

Když se hovoří o strůjci moderní podoby Volkswagenu coby hybatele světového automobilového dění, jedné z největších automobilek na Zemi a firmy ovládající kdeco od Bugatti po Man, řeč je obvykle o Ferdinandu Piëchovi. Ve stínu manažerské superstar, která svým géniem a umíněností posunula celý VW i jeho jednotlivé značky přinejmenším o jednu úroveň výš, ale trochu zapadá hvězda člověka, bez nějž by to také nešlo - Carla Hahna.

Muž, který stál v čele koncernu od roku 1982 do roku 1993, možná postrádal některé Piëchovy vlastnosti, které by mu dovolily zapsat se do historie tak nesmazatelným způsobem, bylo by ale nesprávné vnímat jej jako někoho, který přivedl VW do ekonomických problémů, jenž Ferdinand Karl Piëch musel řešit. K obratu zavelel už Hahn a byl to on, ne Piëch, kdo se díky svým vazbám na Českou republiku (jeho rodina pochází z Nových Hradů) postaral o akvizici Škody. A také to byl on, kdo si navzdory odporu části vedení firmy vymohl vstup VW do Číny.

Stalo se tak skutečně už v 80. letech a bylo od Hahna velkým vizionářstvím, že na tomto trhu začal budovat pozici Volkswagenu dekády před tím, než nastal tamní ekonomický boom. Z toho totiž VW těží dodnes - už na začátku milénia, kdy se v Číně pořád neprodávalo skoro nic, měl VW podíl na trhu okolo 30 %. A i když se v posledních letech smrskl asi na polovinu, nominálně to znamenalo i přes 3,1 milionu prodaných aut za rok, tedy kolem 250 tisíc aut prodaných za měsíc.

Pozice VW je v Číně nadále silná, současně ale rychle slábne. Loňských 2 333 740 prodaných aut je pořád obrovité číslo, je ale také zásadně nižší než za zlatých časů. Aby Němci tento propad zastavili, potřebují prodávat také své elektrické modely, které mají na trhu v Číně významný podíl. Paradoxem ale je, že byť zrovna na ty Volkswagen sází jako na málokteré jiné, právě s nimi také v Číně nejvíce strádá.

Automobilka vtrhla za velkou zeď hned s pěticí ryze elektrických modelů a nabízí tam i vozy jako ID.6 na fotkách níže, které u nás ani nekoupíte. Přesto zájem o ně nikdy zdaleka nenaplnil očekávání. Takových aut měli Němci v Číně prodávat statisíce, za úspěch ale mohou považovat i loňských asi 146 tisíc prodejů. A to zvláště ve stínu dění v prvním měsíci nového roku.

Venku jsou lednová čísla o prodejích VW v zemi a byť jsou bídná i jako celek (meziročně -38,40 %, 140 537 aut), nad vší mizérií se pne až neuvěřitelný propad modelů ID. Zájem o ně je najednou prakticky nulový - protežovaný ID.3 si koupilo jen 381 lidí (meziročně -89,25 %), ID.4 X a ID.6 X jsou na tom ještě hůř (-94,98 resp. -95,51 % za dohromady 226 prodaných aut). Nic pak zásadně nezlepšují ani typy ID.4 Crozz a ID.6 Crozz, které jsou dole též o 81 resp. 68 %. Modely, ve kterých VW vidí svou jedinou budoucnost, si tak na největším automobilovém trhu světa našly minulý měsíc pouhých 2 194 kupců. To je totální fiasko.

Pro hlavní důvod nemusíme chodit daleko, už jsme jej zmiňovali - omezení dotací a dalších podpor. Když se k tomu přidá obecně nevelká konkurenceschopnost elektrických VW, jsme tam, kde jsme. Pro představu o tom, jak mizerně na tom elektromobily VW v Číně jsou, už přidáme jen jedno číslo - i na tamní trhu nijak zvlášť vyhledávaný Golf si v lednu našel 4 032 kupců, skoro dvakrát víc lidí než všechny elektrické modely značky dohromady.

Pokud si tedy VW chce udržet svou pozici, měl by začít přemýšlet o tom, co udělal špatně. Čína je pro něj darem i prokletím - jakkoli Hahnův někdejší krok firmě přihrál neskutečné kvantum prodaných aut navíc, učinil také VW na Číně do značné míry závislým. Prodává tam okolo třetiny všech svých vozů a když utrpí velkou ránu tam, je docela nedůležité, co zmůže jinde - druhá Čína není, takový propad prodejů ani není kde nahradit. Pokud bude dál sázet jen na to, co zjevně ani Číňané bez podpory státu nechtějí, pak bůh s ním.

VW v Číně prodává i několik elektrických specialit, které u nás ani neznáme, třeba model ID.6 X. Ani ten ale nezabránil totálnímu kolapsu prodejů elektrických Volkswagenů v zemi. Foto: Volkswagen

