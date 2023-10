Prodeje elektromobilů VW v Německu zkolabovaly o 77 procent, dieselů se najednou prodává 6krát víc před 5 hodinami | Petr Miler

Je to fascinující vývoj, uvážíme-li, že sám VW své diesely bičuje už 8 let a jen o málo kratší dobu říká, že elektřina je jeho jediná budoucnost. Teď po konci jen části dotací a výhod pro elektromobily v Německu vidí realitu. Ale zajímá ještě někoho?

Na zářijová data o prodejích nových aut v Německu jsme dlouho čekali jako na statistiku, která by řadě lidí mohla otevřít oči. A zdá se, že jsme se přesně takové dočkali. Stačilo totiž, aby Německo zrušilo dotace na nákup nových elektrických aut pro firmy - nic jiného, žádné jiné jejich umělé zvýhodnění nebylo k 1. září letošního roku dotčeno - a jejich prodeje letěly strmě dolů. Pokles jejich odbytu je ještě větší, než analytici čekali, a pohled do prodejních statistik konkrétních značek je místy až šokující.

Už jsme vám předestřeli, že výše popsaným krokem se prodeje elektromobilů v Německu meziměsíčně zhroutily o 73,4 procenta a meziročně skoro o třetinu, aniž by se celý trh jakkoli podstatně zmenšil (-0,1 %). Ukázalo to, že jakmile lidem seberete podle nás jediný podstatný důvod, proč elektromobil chtít místo jiného typu vozu, prakticky okamžitě, skoro ze dne na den, se k nim otočí zády. Není tak nemístné předpokládat, že kdyby zmizely dotace pro soukromé kupce, kdyby zmizely daňové výhody pro firmy, kdyby zmizelo umělé zdražování benzinu a nafty a další formy přerozdělování ve prospěch elektrických aut, celý trh s nimi se zhroutí jako domeček z karet a elektromobily se rázem budou bít jen o pár jednotek procent tržního podílu.

Jako důkaz téměř nulové přirozené poptávky po elektromobilech dáváme obvykle za příklad Česko. I náš trh sice mají v kleštích mohutné přerozdělovací mechanismy EU, místní výhody přidávané k nim jsou ale malé. To jen zabednění Češi nechtějí ta skvělá elektrická auta, říkají na to někteří. To jen dotace a další formy ohýbání trhu pokřivují obraz velmi podobné reality kdekoli jinde, říkáme my. Nyní je zjevné, jaká odpověď je správná.

Tento vývoj má nepřekvapivě kruté dopady na německé aktivity Tesly, která nic jiného než elektromobily neprodává. A vzhledem k významu německého trhu z pohledu celé Evropy se nepříjemně zakousne i do jejích celoevropských čísel. Při pohledu do statistik německé KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) ale snad ještě více překvapivý obrázek malují výsledky VW. Ty musí být, no alespoň by měly být pro značku velkým vystřízlivěním.

Byznys Volkswagenu jako takového na jednu stranu moc neutrpěl - v září prodal v Německu 42 044 aut místo 46 073 vozů v srpnu. Je to meziměsíční pokles o 8,8 procenta, to jistě nikoho netěší, ale žádné drama. Pokud se ovšem ponoříme do hloubi těchto statistik, drama se rýsuje, a to pořádné.

Považte, že VW prodal ještě v srpnu na domácím trhu 11 418 elektrických aut, v září jich bylo jen 2 653. To znamená meziměsíční pokles o skoro 77 procent, najednou téměř veškerý odbyt zmizel jako lusknutím prstu. Elektromobilům tak zůstal pouze 6,3% podíl na celkových prodejích za přetrvávajících extrémních dotací pro soukromé kupce, velkých daňových výhod pro firmy a dalších mechanismů zmíněných výše. Co by z prodejů asi zbylo, kdyby i tyto výhody zmizely? V Česku měly v září elektromobily na celkových prodejích VW podle SDA podíl 1,8 %, že by to bylo podobné číslo?

Doslova šokující je ale pohled na to, co chybějící prodeje elektrických aut nahradilo, pakliže elektromobily šly dolů skoro o 80 procent a VW jako takový asi o 8. No byly to spalovací verze, ne hybridy, ne plug-in hybridy (mild-hybridy budeme považovat za spalovací auta), mezi kterými pak ohromují diesely. Těch VW v Německu prodal 15 697, tedy 5,9krát víc než elektromobilů. A i za celý rok jich prodává asi 2,5krát víc.

Člověk z toho nyní musí mít až surreální pocity a pustil by si k tomu klip „I Believe I Can Fly” od R Kellyho, kdyby ho nesmazali z Youtube. VW už od roku 2015 své vlastní diesely doslova bičuje, jen o něco málo kratší dobu říká, že jeho jediná budoucnost jsou elektromobily. Ty téměř neustále velebí a mocně je propaguje, vedle toho diesely v řadě aut už ani nenabízí, německá města je týrají a kdy naposledy jste viděli reklamu VW na to, že s TDI pod kapotou něco dobrého získáte? A bum, přijde září 2023 a v Německu dieselové VW prodejně 5,9krát překonají elektromobily stejné značky za situace, kdy řadě lidí ony elektromobily stát pořád zlevnil o statisíce dotacemi z peněz „těch druhých”.

Říkáme si, co ještě se musí stát, aby někdo začal vnímat realitu? Musí nad císařem létat letadlo s obřím nápisem: „Ten týpek dole je nahý!” aby si někdo všiml toho, že elektromobily jsou naprostou většinou lidí nežádané a nekonkurenceschopné zboží? Které takto mohutně prohraje i se zatracovanými, utlačovanými, uměle zdražovanými a z nabídek vyřazovanými diesely v momentě, kdy jsou pořád mocně dotované? Pokus vnutit je všem za takové situace nutně skončí ekonomickým fiaskem a netušíme, proč bychom ho měli prožít na vlastní kůži, když všechny signály jasně křičí, že tahle forma socialismu je stejně neúnosná jako kterákoli jiná.

VW svou budoucnost spojuje jen s elektromobily, i když zvlášť nyní musí jasně vidět, že bez extrémní umělé podpory neoslovují skoro nikoho. Co ještě se musí stát, aby nejen VW prozřel? Foto: Volkswagen

Zdroje: KBA, SDA

