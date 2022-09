Prodeje Fiatu se dál hluboce propadají, po jeho někdejší naději na obrat už pomalu neštěkne ani pes před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Později narozeným to může přijít neuvěřitelné, ale Fiat býval jednou z největších automobilek Evropy a ještě v roce 1997 dokázal poslat na trh model, který se stal nejprodávanějším vozem celého kontinentu. Z těchto sněhů ale dnes zbyla už jen hodně špinavá voda.

Jeden můj dobrý známý s oblibou říká, že v pracovním životě je nejtěžší udržet se dlouhodobě na výsluní. Svět se mění, navíc stále rychleji a být schopen se dokola s úspěchem přizpůsobovat vývoji trendů je náročné skoro v každém oboru. Je jedno, jestli jste zpěvák, obchodujete s oblečením nebo vyrábíte auta, je třeba smeknout před každým, kdo dokáže dekády s úspěchem nabízet to, co někdo očekává. Protože pokud to není Coca-Cola, je to každou chvíli něco trochu jiného a ustrnout znamená prohrát.

Ze stejného důvodu je pochopitelné, že někdo, kdo je úspěšný v určité chvíli, není úspěšný ve chvíli jiné. Obvykle ale můžeme říci, že se dotyčný člověk či firma alespoň snažili, ale publikum zkrátka mířilo se svými očekáváními jinam, to se může stát. V případě Fiatu, svého času výrobce nejprodávanějších aut v Evropě, z nichž jedno si dokonce připsalo cenný skalp VW Golf, to ale neplatí. Italská automobilka, která ještě v 90. letech prodávala na starém kontinentu i přes 1,3 milionu aut a i v roce 2009 překonala milionovou metu, tu loni našla jen 467 940 kupců. A vyčítat to může leda sama sobě, protože se na spoustu věcí prostě vykašlala a dál na ně kašle.

Nikdo nám nevysvětlí, proč Italové nechali zemřít Punto, po léta nejprodávanější model značky. Proč 15 let drancují jeden a ten samý model 500 a jako nástupce představili jen elektrickou verzi. Proč opustili nejprodávanější kompaktní třídu, kde kdysi váleli přinejmenším s Tipem a Bravem či Bravou, proč nechytili vlnu SUV, proč... Proč se zkrátka nesnažili víc? I jiné automobilky během stejné doby zažily prodejní úpadek, ale Fiat jako by do všeho zapíchnul vidle a šel na víno.

Přístup italské automobilky připomíná letošní trápení Ferrari při závodech Formule 1 - má spoustu předpokladů uspět, dělá ale chyby, které ostatní nedělají, kupí problémy, které ostatní neřeší. A ze všeho si bere nulové ponaučení pro další kroky. Největší novinkou Fiatu poslední doby je elektrický model 500, který byl v červenci nejprodávanějším elektromobilem Evropy, to zní jako úspěch. Ale je jím skutečně, když jej v poměru více jak 2:1 prodejně poráží spalovací verze, která žádnou novou generaci nedostala a bez zásadní modernizace se prodává od roku 2007. To není vtip, opravdu jde morálně o 15 let staré auto, přesto novou pětistovku prodejně jasně drtí, protože přešla na pohon, který většina lidí nechce. Z toho se rýsuje jen další průšvih.

Situace tak není dobrá, o čemž nejlépe svědčí prodejní výsledky za prvních 7 měsíců letošního roku. Čísla JATO Dynamics hovoří o tom, že Fiat letos v Evropě dosud prodal jen 234 305, což je další obrovský sešup oproti loňskému roku, který byl nejhorším za mnoho dekády - nejhorším v historii měření JATO. Ten letošní bude stěží lepší, však loni byl Fiat touto dobou s odbytem aspoň na 303 322 vozech. Máme tu tedy další skoro 23% pokles oproti už tak mizerným loňským číslům.

Nedaří se ničemu, všechny modely letos prodejně klesají, včetně oné pětistovky. Úplně nejhůř je na tom ale vůz, který kdysi troubil k obratu prodejních výsledků značky, neboť rozšiřoval nabídku směrem k módním karoseriím - 500L. Zprvu prodejně docela dobře fungoval, auto si nacházelo v Evropě skoro 100 tisíc kupců za rok, tohle je ale minulosti. I když Fiat eLko stále prodává (a není až tak drahé, stojí od 409 400 Kč), letos si jej koupilo v Evropě pouhých 5 209 lidí. A červencových 231 prodaných aut znamená pokles odbytu o 88 % jen meziročně. Říci, že po něm pomalu neštěkne ani pes, není přehnané.

Hit není ani z crossoveru 500X, nové elektrické Ulysse je stejný propadák jako nesmysl (letos 190 aut), padá Ducato... Padá všechno, jen (znovu) zastaralá Panda jakž takž drží linii s poklesem o 12 procent meziročně. Pokud ale páteří prodejů Fiatu zůstávají dva konvenční modely odhalené v letech 2007 a 2011, kam Italové kráčí? Jestliže přejdou jen na elektromobilitu, mohou se jejich prodeje propadnout o další statisíce aut za rok jako nic. Nerozumíme tomu, proč někdo tomuto vývoji roky mlčky přihlíží (či jej představováním dalších více nebo méně nechtěných elektromobilů dál přiživuje), ale asi nezbude, než se s tím smířit.

Řada 500 Fiatu strádá jako taková, ani relativní úspěch elektrické novinky nemění nic na propadu celé řady. Tu pak nezachraňuje ani SUV 500X a už vůbec ne model 500L. Jeho odbyt letos padl až k úplnému dnu. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.