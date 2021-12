Prodeje Jaguaru jsou stále větší průšvih, i jeho největší naděje ho akorát táhne ke dnu před 8 hodinami | Petr Miler

Můžeme si vybrat jakýchkoli 9 z 10 automobilek a hovořit o tom, že se té či oné nedaří, Jaguar je ale ještě na jiné úrovni. Pokud se někdo prodejně propadá i s typem auta, který jako jediný zažívá boom a na který značka sází úplně vše, je to s ním opravdu špatné.

Nad některými rozhodnutími automobilek nelze nekroutit hlavou. Jedním z takových se stal zkraje letošního roku ohlášený záměr Jaguaru prodávat už za 4 roky jen elektrická auta, na který značka před pár dny navázala oznámením, že do té doby nepřijde s jedinou novinkou. Něco takového opravdu nedává smysl. Britské automobilce se v posledních letech nedařilo a pokud něco přece jen slušně prodávala, byly to konvenčně střižené modely. Elektrický pohon si mnoho zastánců nenašel a zájem o něj měl nezřídka sestupnou tendenci i za situace, kdy se k žádným pořádným prodejním číslům nestačil dopracovat.

Rozhodnout se za takové situace vsadit vše na elektromobily a po čtyři roky zcela ignorovat stávající klientelu se zdá být naprosto bláznivé a letošní čísla to jen podtrhují. Jaguar letos v Evropě prodal podle čísel JATO Dynamics do října 32 452 vozů, tedy dokonce o několik tisíc méně než loni (38 173 aut) - a to se zdálo, že už není kam klesat. V USA s 12 048 automobily prodanými za první tři kvartály také neboduje, loni jich bylo citelně víc (16 286 aut). To je pozoruhodný sestupný trend na kterém je ale nezajímavější ještě něco jiného - pohled na prodeje modelu I-Pace.

Tohle by mělo být to auto, které Jaguar potáhne nahoru, i když všechno bude klesat. Je to jeho jediný elektromobil, zástupce segmentu, na který Britové sází vše a je to také jeden nejoceňovanějších vozů posledních let (evropské i světové auto roku, vůz roku v Británii, Německu, Kanadě...). Do karet mu hraje naprosto vše, mimo jiné obří přímé i nepřímé dotace, které navzdory nevalným prodejním výsledkům obecně zajišťují elektromobilům výrazné meziroční růsty prodejů a ještě výraznější růsty tržních podílů. Co na to I-Pace? Padá ke dnu.

V Evropě má ještě aspoň jisté nominální prodeje, přesto je 6 328 aut prodaných od ledna do července mizérií nevídaných rozměrů - loni za stejné období, kdy si po několik měsíců pomalu ani nešlo auto koupit, oslovil ten samý vůz 7 106 Evropanů. Jeho americká bilance, kde je podpor citelně méně, je ještě tristnější - 809 prodaných aut za tři kvartály je na jednom z největších automobilových trhů světa skoro nic a ve srovnání s 1 546 vozy loni skoro poloviční pokles.

Jinými slovy - Jaguar v době, kdy padá ke dnu, vše sází na typ aut, který jej táhne ještě hlouběji stejným směrem. Jaký toto dává smysl? A jak pravděpodobné je, že to něčemu pomůže? Pokud Britové své rozhodnutí nepřehodnotí, nedokážeme si představit, jak chce automobilka další čtyři roky přežít. A z čeho chce žít pak? Pokud dosud měla problém prosadit se s konvenčními vozy a s těmi elektrickými se zjevně prosazuje ještě komplikovaněji, v co vůbec doufá?

Je to směrem k Britům až trochu kruté - I-Pace je líbivý, oceňovaný a svým pojetím „trendy” vůz, který by si určitou klientelu měl najít už proto. Zdá se ale být mimo zájem publika, a to zcela jistě proto, že je elektrický. Možná by bylo moudřejší před tím nezavírat oči - elektromobily mají své místo pod sluncem, 100 % zákazníků ale oslovovat nebudou. A pokud někdy ano, jistě to nebude za 4 roky.

Jaguar I-Pace je na tom po prodejní stránce velmi špatně a i v tuto chvíli stále hůře, zejména pak v USA. Vsadit vše na stejný typ aut už za 4 roky zní velmi pošetile, stejně jako plán na tento moment čekat bez čehokoli nového z jiného ranku. Foto: Jaguar

