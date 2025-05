Prodeje Jaguarů v Evropě se propadly téměř na nulu, z Česka se ale v tomto prostředí stává hotové království divokých koček před 9 hodinami | Petr Miler

Velmi smutný osud britské klasiky podle nás předchází jen jejímu úplnému pádu, aspoň v rukou současných vlastníků. Firma sice avizovala, že nebude v jednu chvíli téměř nic vyrábět, ani ona ale neplánovala, že nebude téměř nic prodávat.

Je čas zajít do kostela, řádně smočit prst ve svěcené vodě a pomodlit se za Jaguar. Neboť nic než druhé Lurdy zřejmě britskou automobilku nezachrání. Už před čtyřmi roky se totiž vydala na sebevražednou misi, vedle které Mission Impossible vypadá spíš jako garance úspěchu. Automobilka se rozhodla zapomenout na veškerou svou historii, místo dalšího BMW se stát spíš novým Bentley, a to s pomocí elektrických sporťáků. Co se jen na takovém plánu mohlo pokazit?

No skoro všechno, za ony čtyři roky se tento záměr změnil z velmi hazardního na totálně tupý. Jaguar nebyl jedinou automobilkou, která s podobnými cíli koketovala, to ne, ovšem ostatní aspoň po druhém pohlavku pochopili, kudy bude lepší nejít. Britové si ale řekli, že už si s nalajnovanou budoucností vyměnili významné pohledy, a tak svůj plán prostě naplní, i kdyby v Británii měsíc nepršelo. A opravdu to dělají.

Loni tak představili svou první novinku zvanou 00, zřejmě podle počtu potenciálních kupců. To vlastně ani není výsměch, neboť firma otevřeně počítá s tím, že ztratí 90 procent zákazníků, ti zbylí ji zřejmě mají spasit. Jak by ale mohli? Vůz, pro který by firma měla akvírovat značku Bizzarrini, je vizuální podivnost a technická absurdita. Navíc sám Jaguar dobře poznal, jak moc lidé o elektrická auta značky „stojí”, dnes navíc to prodané málo po technických problémech raději vykupuje a posílá do šrotu.

Co tu máme dál? Novou žádoucí firemní identitu? Tak určitě... Nové lákavé ceny? Tak určitě... Jaguaru nezbylo v rukou nic a situace zašla až tak daleko, že dnes vůbec nemá co prodávat.

Jasně, on to v podstatě plánoval, když zastavil výrobu stávajících modelů, aniž by pro ně měl jakoukoli náhradu, současně ale firma tvrdila, že dealerům zůstanou skladové vozy, které nedopustí až takový propad prodejů. Realita? Možná zůstaly, možná ne, prodeje ale padly prakticky na nulu. A něco nám říká, že o Jaguary už lidé nestojí bez ohledu na cokoli, neboť po autě od firmy, která za pár let také nemusí existovat, moc lidí stát nebude.

Buď jak buď, kolegové z Motor1 si všimli propadů prodejů v datech sdružení ACEA, které hovoří o pouhých 49 vozech prodaných napříč Evropou letos v dubnu. To je něco jako nic. Naše data od Data Force jsou pro „Jag” trochu optimističtější, hovoří o 101 prodejích, což bude dáno zřejmě jistou diskrepancí mezi dodávkami automobilky a dodávkami dealerů - čísla se liší vždy, ale obvykle rozdíl představuje jen malé procento. Tady znamená 52 vozů víc jak polovinu všech prodejů.

Nakonec to ale není důležité, obojí je vlastně nic. I ono Bentley prodává v Evropě zásadně víc aut, o Lamborghini nebo Ferrari ani nemluvě. Jsme tak zvědavi, jak se Jaguar chce se svou dealerskou sítí vůbec dožít nového začátku, okolo těchto čísel nejde postavit žádný solidní byznys, pokud si neříkáte Bugatti, Koenigsegg nebo Pagani. A zase tak vysoko Britové nemíří, nemluvě o tom, že jejich dosavadní portfolio má blíž ke Škodě než ke zmíněným automobilovým perlám.

Pikantní v této souvislosti je, že podle dat českého SDA se tu v dubnu prodalo 9 aut, což je jen o 6 míň než loni. Takže vlastně „business as usual” a ohromné číslo v celoevropském kontextu, ať už to srovnáme s 49 nebo 102 prodeji, 9 prodejů ne zemi s 10 miliony obyvatel hromada. Z Česka se zjevně stává hotové království divokých koček, kdo by si to kdy byl pomyslel...

