Naše prodeje jsou směšné, přiznává manažer Subaru, soupeř Octavie by mohl pomoci před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Manažeři automobilek mají tendenci zveličovat úspěchy jimi řízených značek a zastírat vlastní selhání, nový britský šéf Subaru ale mezi takové nepatří a věci podává, jak jsou. To ale neznamená, že by automobilka rezignovala.

Díky bohu za každého, kdo v automobilovém světě nazývá bílou slovem bílá a černou slovem černá, v posledních letech je to něco stále výjimečnějšího. Do ranku otevřeně se vyjadřujících šéfů známých automobilových značek si nyní můžeme přidat Johna Hurtiga, dlouholetého vysoce postaveného manažera evropského zastoupení Subaru, který má nově na starosti jeho britské zastoupení. Pro slova popisující současnou situaci značky totiž zjevně nechodí daleko.

„2020 byl příšerný rok,” přiznal Hurtig v rozhovoru pro Autocar. „Co na to můžete říct? Jsou to trapná čísla,” reaguje na zmínku o tom, že Subaru loni ve Velké Británii prodalo pouhých 951 aut, tedy o 68 procent méně než v předchozím roce. Evropské výsledky pak nejsou o mnoho lepší - 17 013 vozů prodaných na celém kontinentu za rok 2020 místo už tak nepřesvědčivých 32 299 v roce 2019 jsou bída s nouzí, pokles o 48 procent.

Hurtig se ani dále nesnaží popírat, že by to bylo jakkoli jinak: „Nebudu to hájit. Ta čísla jsou šílená a směšná,” říká dále a zdá se, že si velmi dobře uvědomuje šíři problému, v jakém Subaru je: „Nejde jen o jednu věc,” konstatuje s tím, že Subaru dnes trpí kde čím od zmatečné image až po nepřesvědčivou prodejní síť. Nechce přitom nikoho vinit více než jiné - půlka problémů prý jde za automobilkou, půlka za prodejci.

Problémy začínají už u toho, že se firma nedokázala odtrhnout od své někdejší image a najít si novou tvář. Mluvíme o časech, kdy celé Subaru stálo kolem Imprezy WRX STi coby rallyového kladiva. Jenže takové auto dnes už Subaru ani neprodává, jeho zákazníci si jej stěží koupí a s jinými značka nepracuje tak, jak by mohla. „Subaru udělalo ve Velké Británii spoustu chyb, když budovalo image značky kolem něčeho, co už není. Impreza byla výkonné auto, rallyový stroj. Byla to dobrá éra, ale je to historie, teď už dost dávná. Nemá to nic společného se Subaru jako značkou, kterou je dnes,” říká podle nás správně Hurtig.

Musí se tak změnit marketing v návaznosti na to i způsob prodeje. „Potřebujeme dobré dealery,” říká. „Můžeme mít nejlepší marketing a povědomí o značce, ale když dealeři nejsou na stejné lodi, je to k ničemu. Tohle tedy musí být vyvinuto ruku v ruce,” pokračuje. Zároveň, přes zesměšňování vlastních výsledků, konstatuje, že situace v roce 2020 nebyla až tak strašlivá, jak na první pohled vypadá. Automobilka prý kvůli novým limitům CO2 ze strany EU předregistrovala spoustu aut v prosinci 2019, která pak teprve prodávala v roce 2020 bez formálního vlivu na prodejní výsledky. A proti Subaru trochu hrály i okolnosti - zákazníci značky jsou prý starší a vyrazit k dealerům v době COVIDu se báli a bojí více než jiní.

Ale to všechno už teď není důležité. Hurtig říká, že navzdory vší mizérii zůstává Subaru oddané Evropě a chce tu znovu bodovat. „Vyměnili jsme vedení, vyměnili jsme tým, během druhé poloviny roku 2020 jsme změnili spoustu věcí. Takto nyní začínáme snahu o oživení,” dodává uvádí a do karet hraje nyní Subaru i to, že s tak nízkými prodeji je EU považováno za malou automobilku, na kterou se nevztahují všechna přísná pravidla týkající se emisí CO2.

Co dodat? Přáli bychom Subaru úspěch, pochopitelně, je to značka, která nám leží v srdci už tím, že vždy dělala věci trochu jinak. Podle nás krom všeho zmíněného potřebuje také nové modely a nejzajímavější z těch loni představených je nový kombík, který by uměl potrápit i Škodu Octavia. Má atraktivní design, hezký interiér, slušný výkon... Na něco takového by Evropané měli slyšet. Zda k nám ale nakonec tento vůz dorazí, není stále jisté.

Nové Subaru Levorg přišlo s agresivnější vizáží, výkonnějším motorem a objemnějším zavazadelníkem i prostornější kabinou. Zaujmout by mohlo více zákazníků než první generace i v Evropě a pomoci tady japonské automobilce znovu nahoru. Foto: Subaru

Zdroj: Autocar

Petr Miler