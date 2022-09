Prodeje kombíků padají rychle ke dnu, jejich čest zachraňuje už jen auto, které ani moc kombíkem není před 5 hodinami | Petr Miler

Kdysi populární třída aut, ve které nechtěl chybět žádný z významných výrobců, je dnes druhem na vymření. Jejich prodeje se během pouhých dvou let smrskly téměř o milion aut a o odbyt téměř sedminy vozů se stará jediný model. Naděje na jejich záchranu pomalu zvadá.

Když se nás zeptáte na ideální typ vozu, který z praktického hlediska skvěle poslouží ve všech smysluplných využitích automobilu a současně vás svou praktičnosti nepenalizuje z hlediska provozní efektivity, jízdní dynamiky, ovladatelnosti i jakési zábavnosti, odpovědí musí být kombi. Je to prostě nejuniverzálnější ze všech koncepcí, a tak není divu, že ta skutečně nejbláznivější spojení aut mnoha různých světů jsou právě kombíky. Dnes stále ještě Audi RS4 a RS6, dříve Mercedesy-AMG C63 a E63, nově i BMW M3 Touring...

To jsou skutečně vozy typu „vše v jednom”, nemusíte si ale nutně koupit tyto extrémní verze, abyste měli mimořádně uspokojivý vůz. Takové Volkswageny Passat Variant 2,0 TDI nebo Škody Octavia Combi 2,0 TDI jsou fantastické holky pro všechno, které poslouží práci, rodině, dovolenkovým přesunům, stěhování i dostatečně rychlým přeletům po Autobahnu. A to všechno snadno za 6 nebo 7 litrů nafty bez jakéhokoli sebezapření. Taková auta by tedy měla být mimořádně populární, ne? No, nejsou, už skutečně ne.

Je to pozoruhodné, ale mánie spojená s SUV dostala ze sedla úplně všechny a všechno, tyto vozy nevyjímaje. Asi nás nadále míjí, co komu nabídne navíc vyšší, těžší, užranější, pomalejší, hůře ovladatelné a v neposlední řadě dražší SUV, které ve stejné třídě obvykle nenabízí ani špetku praktičnosti navíc. Ale už asi nezbude, než se s tím smířit. Díváme se nyní na statistiky JATO Dynamics a kombíky podle nich dostávají celosvětově hodně zabrat.

Ještě v roce 2019 se prodalo na celém světě skoro 2,5 milionu vozů kombi, loni už jich bylo jen 1,6 milionu. To je ohromný ústup ze slávy, který je patrný napříč segmenty. Kombíky vyšší střední třídy jsou už skoro neexistující věc, nabízí je víceméně jen německé prémiovky a k tomu pár dalších „zoufalců”. Situace se ale zhoršuje i ve střední třídě, však vzpomeňte na časy, kdy se po silnicích proháněly mraky Peugeotů 406 a 407 Break, Fordů Mondeo Tournier, Renaultů Laguna Break, Opelů Vectra Caravan a spousty dalších aut, která dnes už ani neexistují. Vzpomeňme Fiaty Tempra SW a Marea, Citroëny C5 Break nebo japonské kombíky Toyoty, Mazdy či Hondy. Takový Accord Tourer, těch bylo... To všechno je dnes mrtvé a někteří přežívající nástupci těchto modelů mají nepříjemně blízko k témuž, ostatní to zabalili ve prospěch SUV či crossoverů.

Pár kombíků střední třídy ale dále žije, v nižší střední třídě se také najdou, to je ale v podstatě vše. Však kdysi spoustu malých a praktických aut jako Peugeot 208 SW nebo Renault Clio Grandtour dnes zastupuje už jen dožívající Škoda Fabia Combi třetí generace. Statistiky tohoto segmentu tak dnes musíte zkoumat mikroskopem, abyste vůbec něco našli - ne u nás nebo v Evropě, ale celosvětově.

Podle dat JATO Dynamics už existuje v podstatě jen pět aut, která oslovují významnější množství kupců. Nade všemi se tyčí - pro leckoho jistě překvapivě - Subaru Outback atakující hranici 200 tisíc globálních prodejů ročně, naprostá většina si ale najde kupce v USA. A jak se Američanům jednou znelíbí, je u dna podobně jako všichni ostatní. Druhá je pak Toyota Corolla, ta zažívá slušný comeback, následuje Škoda Octavia, VW Passat a BMW řady 3. To je v podstatě vše, další modely se s odbytem pohybují nanejvýš okolo 50 tisíc vozů za rok a jejich atraktivita se kolikrát soustředí na jediný větší trh, třeba v případě Lady Vesta.

Auta jako Škoda Superb nebo Škoda Fabia už se jako kombíky krčí v druhé desítce, žádnými peckami nejsou ani Audi A4 a A6 coby Avanty, Ford Focus Tournier, Kia Ceed, BMW řady 5... Je to jedna velká marnost a nebýt Německa, které se loni postaralo skoro o čtvrtinu všech prodejů kombíků na světě, skoro už nebude o čem mluvit. Nakonec ono Subaru Outback lze šmahem označit spíše za crossover, proto je úspěšné v USA. Mimo něj se za oceánem neprodá z takových aut skoro nic, podobné je to v Číně i Jižní Americe. Je to hlavně evropská záležitost, i tady jde ale o vymírající druh rychle ztrácející půdu pod nohama.

Nedivte se tedy, až váš oblíbený kombík v příští generaci jednoduše nedorazí. Pravděpodobně se neprodává dostatečně dobře. S návratem může vzhledem k jejich popularitě počítat vedle Outbacku snad jen pár aut z první pětky zmíněných výše. Pro ostatní mohou být jejich aktuální iterace jedním velkým naposledy, bohužel.

Nejprodávanějším kombíkem na na celém světě je jasně Subaru Outback, oslovilo loni skoro 200 tisíc lidí. Paradoxně hlavně díky USA, což také ukazuje na to, že jej zákazníci vlastně ani jako kombík nevnímají. Metu 100 tisíc ročních prodejů pak už zdolaly jen Toyota Corolla a Škoda Octavia, to je vše. Foto: Subaru

