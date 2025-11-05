Prodeje korejských elektromobilů v USA se po konci dotací zhroutily, i když zlevnily pod úroveň dotovaných cen
Petr ProkopecJe to tak enormní posun, že klade jedinou otázku: Je vůbec další nabízení těchto aut ještě únosné? Ani loňská čísla nebyla bůhvíjaká, přesto jsou ta letošní za stejné období i o víc jak 70 procent horší. Tohle už nevydělá ani na tisk katalogů.
Prodeje korejských elektromobilů v USA se po konci dotací zhroutily, i když zlevnily pod úroveň dotovaných cen
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to tak enormní posun, že klade jedinou otázku: Je vůbec další nabízení těchto aut ještě únosné? Ani loňská čísla nebyla bůhvíjaká, přesto jsou ta letošní za stejné období i o víc jak 70 procent horší. Tohle už nevydělá ani na tisk katalogů.
Řadě lidí elektromobil vyhovuje a mohou si dovolit platit vysoké provozní náklady dané hlavně rychlým poklesem hodnoty v čase. A nemáme s tím žádný problém. Většina lidí je na tom ale jinak a je naprosto pošetilé snažit se takové auto vnutit i jim. Přesto se to děje, a pokud je taková snaha aspoň nějak úspěšná, obvykle je to v místech, kde prodeje těchto aut provází jejich obrovská umělá zvýhodnění, popř. stejně velká nebo ještě větší znevýhodnění čehokoli jiného.
Takže je to nakonec jen cenou? Zmíněné může svádět k takovým závěrům, už nedávná studie ale naznačila trochu jinou realitu. Lidem jako by bylo skoro jedno, kolik tato auta stojí, důležité je, že na ně dostanou ono umělé zvýhodnění. Dokud je ve hře, prodeje více či méně tyjí, jakmile skončí, zachází na úbytě. Takovou realitu naznačuje i současný vývoj v USA, kde s posledním zářím skončily federální dotace na elektrická auta ve výši až 7 500 dolarů na vůz (asi 159 tisíc korun) ve formě daňového kreditu. Řada automobilek, aby udržela prodeje těchto aut aspoň na dosavadní úrovni, přišla od října s ekvivalentními nebo vyššími slevami, ale zachránilo to prodeje? Ani náhodou.
O tragickém výsledku Fordu za říjen jsme už zmínili, nyní můžeme zamířit ke Korejcům, abychom zjistili úplně sto samé. Také Hyundai a Kia za sebou mají jinak dobrý měsíc, kdy se jejich celkové prodeje držely v historicky rekordních výšinách, odbyt elektrických modelů ale totálně zkolaboval. A nepřeháníme ani trochu.
Nejhůř je na tom Kia EV6, jejíž prodeje se v říjnu propadly z roku na rok o 71 % na pouhých 508 aut. Cokoli jiného na tom ale není o moc lépe. Kia EV9 šla dolů podobným způsobem (-66 %), Hyundai Ioniq 5 je pak s 63procentním propadem jen o fous napřed. Ioniq 6 je na tom relativně lépe (- 52 %) jen proto, že ho už loni nekupoval nikdo. A o poklesu nemůže mluvit jen Ioniq 9, to ovšem jen kvůli tomu, že se loni neprodával. A jeho 317 kusů za říjen je absolutně daleko nejhorším výsledkem ze všech elektrických modelů korejských značek.
Jak už jsme navíc naznačili, tento výsledek přichází poté, co Hyundai minulý měsíc začalo na Ioniq 5 dávat extra slevu ve výši 10 tisíc dolarů (téměř 212 tisíc korun), která citelně převyšuje zrušené dotace. Přesto se stalo to, co se stalo. Fakt, že Korejci nedokážou publikum přesvědčit už ani enormními slevami, je velkým varováním pro budoucnost a podtržením zkraje zmíněného.
Jistě víte, že k možnému úspěchu elektrických aut v míře, která je jim přisuzována, jsme dlouhodobě skeptičtí, tohle ale překvapuje i nás. Je to totální zhroucení prodejů navzdory nižším cenám, mohutným marketingovým aktivitám i snahám dealerů vyprázdnit sklady. Elektrický pohon je sám o sobě zkrátka pro naprostou většinu lidí neatraktivní a vedle toho spalovacího nekonkurenceschopný. Korejci už to zjevně začínají chápat - dosavadní elektrické modely z trhu asi nestáhnou, ale příchod těch nových ale na poslední chvíli ruší. Však kdo by je kupoval?
Meziroční srovnání prodejů elektrických modelů Hyundai a Kia v USA
(Model • Prodeje v říjnu 2024 • Prodeje v říjnu 2025 • Meziroční změna)
Hyundai Ioniq 5 • 4 498 • 1 642 • -63 %
Hyundai Ioniq 6 • 837 • 398 • -52 %
Kia EV6 • 1 732 • 508 • -71 %
Kia EV9 • 1 941 • 666 • -66 %
Hyundai Ioniq 5 byl v říjnu v USA dokonce levnější než v září, kdy Američané mohli využít federální dotace na elektrická auta, přesto se jeho prodeje meziročně propadly o 63 procent. Foto: Hyundai
Ještě hůř je na tom Kia EV6, jejíž odbyt se zhroutil o 71 procent. A to se nedá říci, že by loni byla na koni. Je třeba říkat něco víc? Foto: Kia
Zdroj: Autoblog
