Prodeje legendárních taxíků se propadly tak moc, že se budou nabízet jako úplně jiná auta před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: LEVC

Pandemie koronaviru změnila svět v mnoha ohledech a její sekundární dopady jsou někdy skutečně pozoruhodné. Výrobce legendárních taxíků už přes rok pomalu nemá komu prodávat, a tak zkouší nabídnout taxík jako obytný vůz.

Jestli nějaký obor lidské činnosti od loňska opravdu trpí, pak je to přeprava kohokoli kamkoli. Pandemie koronaviru zásadně omezila cestování za prací i zábavou a byť nejspíše o půjde o tím menší problém, čím menší vzdálenosti ten který způsob dopravy zajišťuje a čím méně hromadný je, čísla reflektující provoz na ruzyňském letišti hovoří jasně.

V květnu největší český vzdušný přístav odbavil víc než 132 tisíc cestujících, což je výrazný meziměsíční a ještě větší meziroční nárůst. Je ale třeba nezapomenout, že čísla rostou z minimálních hodnot a normál dříve vypadal jinak. V červnu 2019 letiště Václava Havla odbavilo za jediný den až 71 tisíc lidí a během letních měsíců vystoupal celkový počet cestujících ke 2 milionům. Jinak „tučně” znějících 132 tisíc lidí za měsíc tak rázem vypadá směšně.

Kde nejsou zahraniční turisté či lidé cestující za obchodem, tam logicky nevzkvétají ani navazující přepravní služby. Podobně přesnou statistiku reflektující pokles zájmu o taxislužby nemáme, dá se však očekávat, že bude mít ke zmíněnému číslu docela blízko. Jistě, taxikáři jsou pružnější, mohou se situaci lépe přizpůsobit a rozvážet jídlo či jiné zboží. Bylo by ale naivní si myslet, že to mohou dělat všichni - na tohle jsou tu už jiní a zájem o kurýrní služby nevzrostl zase o tolik, aby uživil nespočet lidí z jiného oboru.

Logickým důsledkem zmíněného je pak to, ze taxikáři neinvestují do nového vybavení, zejména pak do aut. Příjemné to nebude asi žádném z výrobců automobilů, pokud jste ale Volkswagen a mezi miliony prodaných aut ročně nenajdete pár tisíc dieselových Passatů dodaných taxikářům, asi vás to nepoloží. Pokud jste ale LEVC, firma vyrábějící jen a pouze taxíky, moderní náhradu slavných londýnských strojů jménem TX, je to jistě velmi nepříjemné.

Zatímco tedy ještě předloni LEVC slavilo skoro dvojnásobný růst prodejů a bezmála dvoumiliardové zvýšení obratu, loni nevyhnutelně strádalo. A jak se ukazuje, ani předchozí stav nebyl taková výhra, jak se ze zmíněných čísel může zdát. Firma totiž v roce 2018 dodala jen 1 295 vozů a v roce 2019 šlo o 2 507 vozů. To není moc ani na Londýn, kde tyto stroje sice jsou k vidění, ale jejich dieseloví předchůdci pořád jasně dominují. A LEVC svůj TX nenabízí jen tam, k mání je prakticky po celém světě. Loni ale přišla teprve ta pravá rána - pouhých 877 dodaných vozů znamená meziroční sešup skoro na třetinu.

Lidé z LEVC jen neseděli a nesedí s rukama v klíně a nečekají, kdo si konečně přijde koupit taxík. Loni v říjnu se tak rozhodli k bezprecedentnímu kroku, když své taxíky začali prodávat nejen taxikářům, ale komukoli jako běžná auta. S mizernými prodeji to ale mnoho neudělalo, a tak zkouší štěstí dál. Další novinkou postavenou na bázi někdejšího ryze londýnského taxíku je model e-Camper, tedy obytný vůz.

Zní to chytře, neboť právě o tato auta je kvůli pandemii vysoký zájem, zda ovšem lidé sáhnou po upraveném taxíku, je otázkou. Venku jsou zatím první obrázky naznačující více podobu zevnějšku než interiéru, které naznačují, že auto bylo komplexně přepracováno, aby posloužilo svému novému účelu. Přibyla tedy zadní boční okna a výsuvná střecha, která dovolí dvěma dospělým se uvnitř vzpřímeně pohybovat i spát. Přední sedadla jsou otočná, vzadu přibyla kuchyňka a lavice, která se umí proměnit v další postel či pohovku.

Auto bude nadále hnát vpřed 1,5litrový benzinový tříválec od Volva s výkonem 100 kW (136 koní) spolu se 110kW (150koňovým) elektromotorem. Jde tedy o hybrid s nádrží na benzin i 31kWh akumulátorem. Teoreticky má na dobití ujet až 489 km a akumulátory dokáže dobít s příhodným elektrickým výkonem po ruce i za 20 minut. Známa je i evropská cena - od 73 tisíc Eur (asi 1,86 milionu Kč) bez DPH -, faktické prodeje ale začnou až po komplexním představení, zatím můžeme sloužit jen třemi obrázky a zmíněnými detaily.

LEVC e-Camper je taxík TX přestavěný na obytný vůz. Jde o pokus LEVC uplatnit se v době, kdy prodeje taxíků strádají. Foto: LEVC

Zdroj: LEVC

