Prodeje legendárních taxíků se propadly tak moc, že si je teď může koupit kdokoli

Stále bující pandemie mění svět v tolika ohledech, že popsat jeho stav lze dost dobře jediným slovem: chaos. V jeho rámci se stalo i to, ze výrobce legendárních taxíků pro Londýn teď tato auta prodá i jiným lidem než taxikářům.

Jestli nějaký obor lidské činnosti letos opravdu trpí, pak je to přeprava kohokoli kamkoli. Pandemie koronaviru zásadně omezila cestování za prací i zábavou a byť nejspíše o půjde o tím menší problém, čím menší vzdálenosti ten který způsob dopravy zajišťuje, zářijový 90procentní meziroční pokles počtu přepravených lidí na ruzyňském letišti realitu odráží jasně.

A kde nejsou zahraniční turisté či lidé cestující za obchodem, tam logicky nevzkvétají ani navazující přepravní služby. Podobně přesnou statistiku reflektující pokles zájmu o taxislužby nemáme, dá se však očekávat, že bude mít ke zmíněnému číslu docela blízko. Jistě, taxikáři jsou pružnější, mohou se situaci lépe přizpůsobit a rozvážet jídlo či jiné zboží. Bylo by ale naivní si myslet, že to mohou dělat všichni - na tohle jsou tu už jiní a zájem o kurýrní služby zase o tolik nevzrostl.

Logickým důsledkem zmíněného je pak to, ze taxikáři neinvestují do nového vybavení, zejména pak do aut. Příjemné to nebude asi žádném z výrobců automobilů, pokud jste ale Volkswagen a mezi 10 miliony aut ročně neprodáte pár tisíc dieselových Passatů, asi vás to nepoloží. Pokud jste ale LEVC, firma vyrábějící jen a pouze legendární londýnské taxíky, a to primárně pro Londýn, kde situace těžko může být lepší než v Praze, bude to velmi nepříjemné.

Zatímco tedy loni LEVC slavilo skoro dvojnásobný růst prodejů a bezmála dvoumiliardové zvýšení obratu, letos nevyhnutelně strádá. Přesná čísla se dozvíme až příští rok, očekávat ale vskutku masivní pokles odbytu není nemístné. Firma se tak v těžkých časech rozhodla k bezprecedentnímu kroku - své taxíky bude prodávat nejen taxikářům, ale komukoli jako běžná auta.

Poslední generace jejího taxíku TX je k mání pro taxikáře prakticky z celého světa, klidně i z Prahy, dosud ale byla podmínkou koupě taxikářská licence. To už je minulostí, neboť pod stejným jménem LEVC TX je nyní vůz k prodeji komukoli. Zatím jde jen o vozy s levostranným řízením vyráběné v Číně a podmínkou je pochopitelně homologace na tom kterém trhu, nabídka se má ale postupně rozšiřovat.

Popravdě řečeno nevíme, kdo si tohle auto koupí, neboť modifikace směrem k odlišnému využití jsou minimální. Vůz přišel o nápis TAXI, taxametr vedle řidiče a to je vše. Ani prostor pro cestující nebyl uzpůsoben třeba rodinnému cestování a působí snad až příliš utilitárně. Nezměnil se ani pohon - auto tedy žene vpřed 1,5litrový benzinový tříválec od Volva s výkonem 100 kW (136 koní) spolu se 110kW (150koňovým) elektromotorem. Jde tedy o hybrid s nádrží na benzin i 31kWh akumulátorem. Teoreticky má na dobití ujet až 640 km a akumulátory dokáže dobít s příhodným elektrickým výkonem po ruce i za 20 minut.

Auto dlouhé 4 866 mm, vysoké 1 945 a široké 1 880 mm má rozvor 2 986 mm a snaží se být opravdu hlavně praktické. Jsou tu tedy věci jako nízká podlaha, doširoka otevíratelné dveře, různá madla v kabin i dost místa pro zavazadla. Proč ne, ale znovu, kdo by si tohle koupil třeba místo Octavie? Krok Geely, který LEVC vlastní, se tak zdá být stejně pochopitelný jako zoufalý.

Pokud byste přece jen po tomto autě zatoužili, na prodej v ČR si zřejmě budete muset ještě chvíli počkat. V Číně jej ale lidé „z ulice” mohou mít za 398 800 yuanů, tedy asi 1,4 milionu Kč. Ani cena tedy úspěchu tohoto nápadu dvakrát nefandí.

Verze LEVC TX pro „civilisty” je stejná jako ta pro taxikáře, jen nemá taxametr a označení TAXI na střeše. Foto: LEVC

