Prodeje Mercedesu se loni zhroutily o skoro o 10 procent, elektrických modelů prodal nejmíň za 3 roky

Petr MilerPoklesy celkových prodejů nejsou u podobně uvažujících automobilek v poslední době ničím zvláštním, takové firmy se ale obvykle utěšují aspoň rostoucím odbytem elektrických modelů. Mercedes nemá ani to, zbyly mu už jen smělé plány.
před 9 hodinami | Petr Miler
Poklesy celkových prodejů nejsou u podobně uvažujících automobilek v poslední době ničím zvláštním, takové firmy se ale obvykle utěšují aspoň rostoucím odbytem elektrických modelů. Mercedes nemá ani to, zbyly mu už jen smělé plány.
Jsme uprostřed výsledkové sezóny, a tak se rovněž od automobilových firem dozvídáme, jak se jim dařilo v loňském roce obchodně i finančně. Jednou z automobilek, které tento týden odhalily své loňské výsledky, byl Mercedes-Benz. A byla to zas jedou slušná tryzna za minulé přešlapy - s Fordem, Volvem nebo Stellantisem by si manažeři ze Stuttgartu mohou směle podat ruce.
Co tyto firmy spojuje? Sklony k hazardu, chce se dodat s nadsázkou. Všechny tyto společnosti si daly za cíl dohnat a předehnat cíle v oblasti elektrifikace svých nabídek. Každá na to šla trochu jinak, každá dopadla špatně trochu jinak a každá na to reaguje trochu jinak, v principu jde ale pořád o jedno a to samé - tyto společnosti už ví, že stohy regulačních nařízení si od nich nekoupí ani přívěsek na klíče, přesto jim auta šily na míru. Naopak na zákazníky, kteří z nich udělali to, čím jsou dnes, z vysoka kašlaly. A teď sčítají ztráty a upravují své záměry.
Takový Stellantis razantně přepnul z černé na bílou během pár měsíců, ostatní jsou kdesi na škále šedi. Mercedes inklinuje spíš k návratu k racionalitě, radikálním řezům se brání, a tak přichází se spoustou kompromisních řešení typu nová třída CLA, která může být buď ničemným elektromobilem nebo velmi nepřesvědčivým hybridem. Výsledky tomu odpovídají, neboť zákazníci s otevřeným portmonkami se k dealerům Mercedesu aktuálně nehrnou odnikud.
Dokladují to zveřejněná prodejní čísla za rok 2025, která opravdu nevypadají dobře. Mercedes loni prodal o 9,2 % míň aut než v roce 2024 a o stejných 9,2 procenta klesly i jeho tržby. Se ziskem je to ještě o dost horší, neboť ve stejném období - v roce 2025 vydělal 132 milionů eur (přibližně 157 milionů dolarů) oproti 145,5 milionům Eur (přibližně 173 milionů dolarů) v předchozím roce. Faktory, které společnost viní z tohoto poklesu prodeje, nejsou překvapivé a hovoří hlavně o clech a intenzivní konkurenci. Nenadělala ale náhodou nejvíc škody ona sama?
Buď jak buď, Mercedes loni celosvětově prodal 1 801 291 osobních aut, což je pokles o víc než 180 tisíců vozů oproti roku 2024 (1 983 403 aut). To je značný propad i na současné poměry v oboru, tragikomické ovšem je, že bilanci třícípé hvězdy nežehlí ani elektrické modely. Ačkoli jich dnes nabízí nejvíc v historii, v roce 2025 prodal jen 168 823 takových aut. To je pokles o 8,8 % oproti roku 2024 (185 100 aut) a o téměř 17 procent oproti roku 2023 (222 600 aut).
Jinými slovy, automobilka prodala nejmíň elektromobilů za tři roky, i když nabízí násobně víc takových modelů než před léty. Právě zejména vývoj prodeje bateriových aut ukazuje, jak mizernou sázku Němci před léty učinili. Tlak na až tato nechtěné zboží navíc negativně ovlivnil nabídku spalovacích typů, hlavně odtud pramení celkový pokles. Byla to strategie typu lose-lose, a tak se Mercedes nemůže divit, že skutečně prohrává.
Automobilka naštěstí svou strategii změnila, a tak pro následující měsíce a roky chystá hromadu novinek, které jí mají pomoci zase nahoru. Mercedes tak letos uvede na trh 16 nových aut a ještě víc jich má být v roce 2027. A prvních 7 novinek dorazí už během příštích tří měsíců. Jak moc to firmě pomůže, uvidíme, rozhodovat bude hlavně to, jak moc velké kompromisy bude ochotna akceptovat. V případě posledních nových modelů jich bylo až příliš, to by k rychlé nápravě nevedlo.
Prodeje Mercedesu se loni razantně propadly a odbyt dříve protežovaných elektrických modelů šel do kopru. Automobilka tak slibuje změnu a hromadu novinek, bude to stačit. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
