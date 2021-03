Prodeje modelů teprve vykreslují totální kolaps Škod v Číně, nekupuje je skoro nikdo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ještě tři roky zpátky prodala Škoda v Číně za leden přes 35 tisíc aut, kdyby ale měla všechny letošní měsíce takové, jako ten první, neprodá tolik vozů ani za celý rok. Zájem není prakticky o nic.

Jsme dokola překvapováni tím, jakým způsobem Škoda ztrácí půdu pod nohama v Číně. Svá auta tam začala prodávat teprve v roce 2007, stačilo ale pár let na to, aby se vyšvihla mezi hvězdy tamního trhu - už za rok 2010 koupili Číňané přes 190 tisíc škodovek a v roce 2018 jich bylo dokonce 352 tisíc. Pro automobilku šlo po celou tu dobu o její největší trh na světě a cesta k věčné slávě se zdála být vydlážděna zlatem. Pak se ale něco pokazilo.

Co přesně to bylo, ani analytici netuší. Hovoří se o kde čem od čínské konkurence přes soupeře od dalších částí koncernu VW či klesajícím zájmu Číňanů o obyčejná auta evropské provenience až po přemrštěné ceny. Ve všem může být část pravdy, realita je ale jen jedna - prodeje škodovky v Číně loni bezprecedentním způsobem kolabovaly i v momentech, kdy trh meziročně rostl. A letošní leden tomu dal korunu.

Před pár dny jsme nemohli uvěřit vlastním očím, když v kolonce celkových prodejů Škody v Číně za první letošní měsíc svítila číslice 800. Je to až absurdně málo, jde ale ryzí odraz reality nyní potvrzený z dalšího zdroje i s daty o prodejích jednotlivých modelů. Česká značka si loni s příchodem koronaviru do Číny jistě stýskala, když prodala pouhých 7 800 aut, zatímco v řadě předchozích let našla pro své vozy za velkou zdí jen za leden přes 30 tisíc kupců. Letos by se ale i za oněch 7 800 prodejů nejspíše upsala ďáblu.

Nezájem o cokoli s logem škodovky je téměř absolutní. Nejprodávanějším modelem se stal v lednu Rapid s 230 prodanými kusy, druhý byl tamní Kamiq s 222. Octavii, pravda končící třetí generaci, si koupilo jen 122 lidí a všechny ostatní modely na tom byly ještě hůř. Superb si koupilo 73 lidí a jinak prodeje válcující větší SUV ještě méně - Kodiaq 72 a Karoq 55 lidí.

Jsou to neskutečně nízká čísla - třeba Octavie byla v roce 2016 se 155 098 prodanými auty jedním z absolutních čínských bestsellerů, jen 21 jiných modelů se prodávalo lépe. Letos v lednu znamenají její prodeje 431. místo mezi automobilovými modely dostupnými v Číně - celkem jich statistika eviduje jen o 110 víc.

Pokud se ptáte, co prodeje Škody v Číně může zachránit, pak je to zřejmě jen nová Octavia PRO, žádná jinou důležitá novinka pro tento trh na cestě není a ještě nějak bodující Rapid s Kamiqem situaci stěží zachrání. Zda Octavia PRO na realitě něco změní, netušíme, ale pokud nikoli, může se Škoda připravit na těžké časy, jaké nezažila dekády, čínské prodeje jinde nenahradí.

Čínská Škoda Rapid, u nás už neprodávaný model, je letos nejžádanější škodovkou za velkou zdí. Stačilo ji na to 230 prodaných kusů za leden. Foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler