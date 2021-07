Prodeje nových aut klesají až na druhý pohled, některé značky jdou ke dnu už na první před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Na první pohled může letošní rok působit z hlediska prodeje nových aut pozitivně, růst je spojen jak s posledním měsícem, tak ještě více celým půlrokem. Ale jen ve srovnání s tragickým loňskem, Ford, Renault nebo Dacia klesají i meziročně případě.

Za sebou máme první letošní půlrok. Tedy období, během kterého se výrobci aut chtěli pořádně „zahojit“ po loňsku, kdy celý svět zasáhl koronavirus. Pandemie nicméně přinesla i neskutečný chaos, díky kterému momentálně automobilkám chybí mnoho důležitých komponentů, zejména pak čipy. Kromě toho je COVID-19 nadále hrozbou, zvláště pak jeho mutace. S restrikcemi tedy není konec, stejně jako zůstává nervozita v části zákazníků. Nepřekvapí tedy, že registrace nových aut nejsou oslnivé, byť tu na první pohled máme pozitivní vývoj.

V červnu bylo totiž v zemích Evropské unie prodáno 1 048 143 vozů, tedy o 10,4 procenta více než loni ve stejném měsíci. Za první půlrok je pak sedmadvacítka na 5 361 857 registracích, což představuje dokonce 25,2procentní posun směrem vzhůru. Nicméně zrovna první polovina loňského roku není obdobím, se kterým bychom měli letošní výsledky poměřovat. Na jaře se totiž zavřely továrny i showroomy a prodeje mnohde klesly až ke dnu. Od toho ovšem bylo možné se pouze odrazit a stoupat.

Relevantní je tedy první polovina roku 2019, načež již pozitiva střídají negativa. Tehdy bylo prodáno o 1,5 milionu aut více, což je skoro 30% rozdíl. Ukazuje se tedy, že stále ještě nejsme ve starých kolejích. A pokud vezmeme v potaz vysoký tlak na elektrifikaci, se kterým koresponduje růst cen nových aut a menší zájem o ně, pak je velmi pravděpodobné, že rekordu již bylo dosaženo, a to i za předpokladu, že elektromobily budou stěží provozovány dvacet a více let, a proto bude docházet k častější obnově vozových parků.

Zanechme ale úvah a pojďme na suchá čísla. Ta jsou tragická zejména v souvislosti s Francií, kde navzdory celkovému růstu došlo k dalšímu pádu, a to o takřka 15 procent. Za tím stojí skutečnost, že země galského kohouta loni v červnu navýšila dotace, což zákazníky nahnalo do showroomů.

Francouzi tak znovu připomněli, co zmůžou dotace. Pokud s jejich pomocí jdou ceny dolů, lidé auta kupují. Jakmile ale vládní pomoc zmizí, vrací se trh do normálu. Tedy aktuálně ke značné nejistotě zákazníků. Znovu ale plakat na tomto hrobě nebudeme, místo toho dodáme, že většina dalších trhů šla pochopitelně nahoru. Další z výjimek je sousední Slovensko, s nímž je spojen 21,1procentní pád, nebo třeba Belgie, která kdysi patřila na trůn, ovšem nyní patří spíše k průměru.

S ohledem na výše řečené přitom není překvapivé, že dolů v červnu zamířily hlavně francouzské automobilky Peugeot (-4,2 %) a Renault (-23,2 %). A jelikož přitom u Volkswagenu došlo k růstu o 25,7 procenta, je dost možné, že Golf se vrátí do čela pelotonu. Jakkoliv je třeba počítat také s Toyotou Yaris, neboť japonská automobilka má na kontě dokonce 37,4procentní zlepšení. Ještě více ovšem září Korejci, neboť Hyundai si polepšilo o 52,3 procenta a Kia o 41,9 procenta.

Za pozornost pak stojí pád Fordu, a to o nemalých 28,9 procenta. Modrý ovál pro to přitom nemá jiné opodstatnění, než skutečnost, že zkrátka vsadil na chybné strategie a navíc kdysi hvězdné produkty nahradil spíše mdlými. Vedení značky by tak mělo začít bít na poplach, za dané situace ale zvolilo absurdní strategii. A tak se dá očekávat, že Ford bude dříve nebo později sčítat nejhorší výsledky ve své moderní evropské historii.

Evropské trhy v červnu rostly, ovšem jen ve srovnání s loňským ne zrovna povedeným rokem. Pokud ovšem budeme výsledky srovnávat s obdobím 2019, není mnoho důvodů k radosti. Grafika: ACEA



Na vytažení šampaňského může přitom definitivně zapomenout Ford, jenž strádá dokonce i ve srovnání s loňskem. Takový Focus je totiž na zhruba třetinových registracích ve srovnání s rokem 2019, velmi rychle padá i Fiesta. Foto: Ford

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec