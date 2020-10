Prodeje aut v ČR v září překvapily, slavit ale nemůže ani dominantní Škoda 5.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ani jeden jediný měsíc se letos v České republice nenesl ve znamení meziročního růstu prodeje nových aut. Září je první výjimkou, jenže jen kvůli loňské a předloňské mizérii.

Před dvěma lety, tedy v září 2018, bylo na českém trhu prodáno 14 532 nových aut. To byl nejhorší výsledek za několik let, přičemž důvod nebylo třeba dlouho hledat. Evropa v dané době přecházela na novou metodiku měření spotřeby, což srpnové prodeje vyneslo do nebeských výšin. Poté ovšem přišel obrovský pád, který se přenesl i do dalších měsíců. Na trhu totiž náhle chyběla řada motorizací, které dočasně nebo natrvalo zmizely z nabídek.

Mizerný ovšem nebyl jen předloňský rok, ale i ten loňský. V rámci měřícího cyklu WLTP totiž došlo na prodloužení některých procedur. Kromě toho se výrobci začali také připravovat na letošek, který je již spojen s novým přísnějším emisním limitem. Registrace za září 2019 tak sice oproti předchozímu období vzrostly, ovšem jen nepatrně na 15 770 nových vozů. Tedy prakticky na stejný stav, jaký byl spojen s devátým měsícem roku 2014.

Letos pak sice nedochází na další úpravu laboratorních pravidel, pro změnu tu však máme koronavirus. Přičemž globální pandemie ovlivňuje prodeje již několik měsíců v řadě. Ovšem z českého pohledu bylo zavádění cyklu WLTP evidentně větší pohromou, alespoň pro automobilový trh. Aktuálně zde totiž máme 16 909 registrací, což znamená, že proti září loňského roku došlo k růstu, a to 7,22 procenta.

Je nicméně zjevné, že slavit asi nebude nikdo, a to dokonce ani Škoda, jakkoliv má na kontě 6 616 prodaných vozů, což představuje 39,13procentní podíl na celém trhu. Ač jde totiž meziročně o více než čtyřprocentní zlepšení, fakticky česká automobilka již dvě léta po sobě klesá. V září 2018 ji totiž patřil 41,07procentní podíl, loni pak 40,25procentní. Její nabídka v obou letech přitom byla méně květnatá než letos.

Škoda přitom vytvořila nadmíru zajímavý blok v rámci kategorie SUV, neboť Kamiq je s 824 kusy zlatý, Kodiaq s 800 exempláři stříbrný a na Karoq zůstal s 779 registracemi bronz. Lídrem mladoboleslavské automobilky je nicméně i nadále Octavia (1 426 ks), což je s ohledem na mnohem vyšší ceny než u předchůdce působivé. Druhé místo pak patří Škoda Fabia (1 272 ks), Scala (819 ks) je nicméně celkově až čtvrtá.

Škoda Octavia je sice nadále českým bestsellerem, ovšem nikoliv díky plug-in hybridní verzi, na kterou připadá pouze 20 z celkových 1 426 registrací. Foto: Škoda Auto

Zmínit musíme i Citigo, nikoliv však kvůli 73 prodaným vozům, jenž v dané třídě stačily pouze na třetí místo. Spíše kvůli celkovým registracím mini segmentu, jenž se vyšplhaly na pouhých 350 vozů. Jasně se tak totiž ukazuje, která kategorie je u nás pomalu na odpis, neboť lidé netouží ani tak po nejnižších cenách, jakožto spíše po maximální hodnotě, kterou za své peníze dostanou. A té se u městských prcků nedočkají.

Úspěšnější jsou tak ve výsledku i velká SUV, jejichž základní ceny startují vysoko nad milionem korun. Celkově jich totiž bylo prodáno 433 kusů, přičemž na podium vystoupaly BMW X5 (85 vozů), Mercedes-Benz GLE (73 vozů) a Audi Q8 (54 ks). Stylové provedení čtyř kruhů za sebou přitom nechává konzervativnější Q7 (48 vozů), u BMW je tomu však naopak, neboť na X6 (52 ks) připadá až čtvrtá příčka.

Velká SUV jsou přitom jednou z mála kategorií, kde vládne diesel. Na kdysi oblíbené pohonné jednotky totiž v této třídě připadá 66,51procentní podíl, zatímco v rámci celkových registrací dosáhli „producenti sazí“ pouze na 30 procent. I zde je nicméně zájem také o alternativní pohon, neboť elektrické Audi E-tron má na kontě 13 registrací, benzin-elektrické BMW X5 a Ford Explorer pak 14, respektive 6.

V rámci paliv se pak ještě jednou vrátíme ke Škodě Octavia, ta je totiž nově k mání i jako plug-in hybrid. Zájem o něj nicméně není zrovna enormní, na jedna-čtyřku doprovázenou elektromotorem totiž připadá jen 20 exemplářů. Více než dvojnásobek oproti tomu spaluje CNG, dvaačtyřicetinásobek pak do svých nádrží tankuje motorovou naftu. Podobné je to u Škody Superb, kde diesel dává na frak hlavně benzinu.

V rychlosti pak už jen zmíníme segment sportovních vozů, kde BMW řady 4 zřejmě definitivně přišlo o svou vedoucí pozici, možná i díky bobřím zubům nahrazujícím tradiční čelní ledvinky. Českou jedničkou je tak Ford Mustang, který má v rámci září největšího konkurenta v řadě 2 od BMW, v rámci celého roku pak v jeho řadě 8. Pozoruhodný je i úspěch elektrického Porsche Taycan, které je žádanější než Toyota Supra.



Český trh v září meziročně vzrostl o více než 7 procent. Pokud se ovšem zadíváme na tragédii předchozích dvou let, není to až tak překvapivé. Ve výsledku tak stále není důvod k oslavám. Grafika: SDA-CIA

Zdroj: SDA-CIA

Petr Prokopec