Prodeje nových aut v Evropě zůstávají tragické, Škoda ale řeší jiný problém před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ani meziroční srovnání není taková hitparáda, jak někteří očekávali, teprve srovnání s rokem 2019 ale odhalí, jakou mizérií letošní prodeje jsou - nadále klesají o desítky procent.

Blíží se letní prázdniny, počasí je vyloženě tropické a denní počty nakažených koronavirem klesly na minimum. Stejně jako loni se tedy zdá, že pandemie byla poražena a nás čekají už jen pozitiva. Tomu ovšem věří málokdo, většina lidí se spíše bojí podzimní vlny a návratu restrikcí. Ač tedy sice dochází k otevírání peněženek, děje se tak s opatrností. Tedy jinými slovy, zákazníci sice utrácejí, a to napříč všemi oblastmi průmyslu, obchodu či služeb, ovšem na předpandemické tržby dosáhlo jen velmi malé množství podniků.

Pokud náš zrak stočíme na automobilovou branži, uspokojení rozhodně hlásit nemůžeme, a to přesto, že registrace za letošní květen oproti stejnému období loňského roku vzrostly o 53,4 procenta. To by na první pohled mohl být důvod k jásotu, stejně jako skutečnost, že za prvních pět letošních měsíců bylo prodáno o 29,5 procenta více nových aut než loni. Ovšem nemůžeme poměřovat aktuální výsledky s pandemickou érou, kdy se řada výrobců dotkla dna. A pokud do rovnice zařadíme rok 2019, výsledky jsou rázem prachbídné.

Stačí si totiž jen vzpomenout, že před dvěma roky bylo v květnu prodáno 1,2 milionu nových vozů, zatímco na letošek připadá pouze 891 665 registrací. To je pokles o více jak 25 %, a stále se tedy dá mluvit o tragédii. A ta nemusí hned tak skončit. Nemáme tu totiž jen hrozbu nových vln koronaviru a tedy i nových uzavírek či omezení, ale rovněž nedostatek čipů a dalších komponentů, který dle expertů může trápit výrobce i v příštím a dokonce ještě v přespříštím roce. Vyrobeno by tak mohlo být o několik milionů aut méně, než by automobilky byly schopné prodat.

Výhled do budoucna tedy není zrovna optimistický, jakkoliv stát se pochopitelně může cokoliv. Ostatně před nějakými patnácti měsíci ještě nikdo netušil, že mnoho školáků nebude pomalu rok chodit do školy. Přesto k tomu došlo. Je proto možné, že i díky vakcinaci se již koronavirus v takové síle, s jakou řádil loni, nevrátí. Budoucnost ale již nechme stranou, místo toho si trochu více rozpitváme ony květnové výsledky. Mluvit se přitom dá jen v superlativech, neboť nahoru šla každá značka a každý trh. Ovšem znovu to platí jen při porovnání s loňskem, oproti roku 2019 tu stále máme v mnoha ohledech nemalý pád.

Co se jednotlivých zemí týče, zde musíme upozornit zejména na vzestup italského trhu. Aktuálně totiž překonává i Francii, a to v případě květnových i průběžných celoročních výsledků, jakkoliv v historickém kontextu tomu bylo opačně. Za tím ovšem stojí hlavně koronavirus, neboť země galského kohouta zavedla jedny z vůbec nejpřísnějších restrikcí na světě. Lidé tedy raději seděli doma, než aby štrádovali po showroomech. Což evidentně nebyl případ Španělska či Portugalska, jenž rostly o 177,8, resp. 190,2 %.

Také tyto země ovšem zaostávají za výsledky z roku 2019, což je nejvíce patrné na průběžných registracích. Pokud totiž porovnáme prvních pět měsíců, je Španělsko dole o 200 tisíc aut a Portugalsko o 40 tisíc. U takového Německa je pak propad dokonce 400tisícový, v ČR pak 16tisícový. Pokud si navíc uvědomíme tlaky směřované k elektrifikaci, je dost možné, že absolutní vrchol registrací tu už byl a znovu se nevrátí.

V případě značek je třeba upozornit zejména na jednu zajímavost. Před dvěma lety totiž Škodě patřilo mezi výrobci deváté místo v pořadí, neboť lépe na tom byly Volkswagen, Peugeot, Opel, Renault, BMW, Fiat, Mercedes-Benz a Ford. Letos je ale mladoboleslavská automobilka těsně pod pódiem na čtvrté příčce a na třetí Renault a druhý Peugeot ztrácí minimálně. Ve srovnání s prvním Volkswagenem je pak sice na polovině, v roce 2019 však byl rozdíl mezi těmito výrobci ještě propastnější. Zatímco ostatní tedy obvykle řeší zhoršující se pozici na trhu, Škoda má přesně opačný a popravdě příjemný problém.

Není tedy překvapivé, že ze Škody se stala jedna z nejcennějších položek koncernu VW Group, které nyní patří již 6procentní podíl v rámci celé Evropské unie. Oproti tomu takový Ford dosahuje na pouhá 4 procenta, což jen deklaruje pád této kdysi oblíbené značky. Tu letos překonalo i Hyundai, jakkoliv bylo ještě v roce 2019 na polovičních registracích. A jak se zdá, přes modrý ovál půjde zakrátko i Kia, načež by vedení značky mělo skutečně začít bít na poplach.

Evropské prodeje v květnu rostly, ovšem jen v porovnání s loňským rokem ovlivněným první vlnou koronaviru. Oproti roku 2019 výrazně propadly. Foto: ACEA



Radovat se přesto může Škoda, která se vytáhla na čtvrtou příčku mezi výrobci. Před dvěma lety jí přitom patřilo až deváté místo. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec