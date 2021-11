Prodeje Škod v ČR jdou tak mizerně, že někdo ze zákazníků nepohrdl 4 roky nevyráběnou skladovkou před 3 hodinami | Petr Prokopec

Prodeje nových aut v Česku se dál propadají. Trh táhne dolů hlavně Škoda, kvůli jejímž výsledkům tu máme nejhorší bilanci od roku 2007. Tragická situace má ale i komické dopady, někdo z dealerů poslal do oběhu dodnes nepřihlášený Yeti.

V dnešní době je asi možné vše, třeba i prodat jako zcela nový automobil, který se již čtyři roky nevyrábí. Přesně to se stalo v říjnu, kdy do českých registrací nových vozů znovu pronikla Škoda Yeti. Bližší podrobnosti k tomuto počinu z dat Sdružení dovozců automobilů pochopitelně nevyčteme, je ale jasné, že někdo z dealerů mladoboleslavské automobilky držel tento vůz dodnes na skladě jako nový. A teprve teď, v době, kdy nejsou čipy a prodeje Škod jsou mizerně jako dlouho ne, se rozhodl jej poslat do světa. Dost by nás přitom zajímala hlavně cena, neboť ta s ohledem na výjimečnost takového kousku nemusela být úplně malá.

Bizarní zářez Škody Yeti je nicméně v rámci říjnových prodejních dat jednou z velmi mála dobrých zpráv. Registrace totiž vystoupaly jen na 12 670 aut, což představuje pokles jak proti loňsku (-17,32 %), tak proti roku 2019 (-36,44 %). Ba co hůře, při pohledu do historických záznamů vyplývá, že méně aut se během října prodalo naposledy v roce 2007. Skutečně tedy nepřeháníme, když daný stav označujeme za katastrofický. Značný vliv na něj má přitom právě Škoda, navzdory ojedinělému návratu „sněžného muže“.

Prodeje mladoboleslavské automobilky se totiž propadly o hrozivých 38,4 procenta na pouhých 3 760 kusů. Škoda se tak již pomalu musí bát o trůn, nikoliv však kvůli Volkswagenu. Ani tomu se nedaří, jakkoliv ne až tak dramaticky (-18 %). Místo toho je jasnou tuzemskou dvojkou Hyundai, které si dokonce meziročně o téměř 15 procent polepšilo. V říjnu tak Korejci prodali 1 417 aut, přičemž daný úspěch ještě pojistila čtvrtá Kia s 770 vozy a 1,3procentním zlepšením.

Je přitom jasné, že daný stav není dán primárně nezájmem, ale nedostatkem nových aut. A pokud si navíc uvědomíme, že Škoda nadále počítá s odstávkami výroby až do konce roku, pak zlepšení jistě není na spadnutí. Oproti tomu Korejci si na nedostatek čipů v Evropě až tak moc nestěžují, pročež vskutku může dojít na až tak bezprecedentní situaci, jako je jejich (aspoň společné) vystoupání na trůn, byť půjde jen o krátkodobou nadvládu.

Pokud se ovšem zadíváme na jednotlivé segmenty, můžeme zjistit, že Hyundai již v některých dominuje. Tucson je jedničkou mezi SUV a i10 vládne minivozům. Škoda se pak sice může pochlubit třeba tím, že Fabia, Scala a Octavia vládnou ve svých obchodních třídách, kvůli tomu ale nejspíše nikdo šampaňské vytahovat nebude. Zejména u posledního zmíněného modelu jsou totiž čísla mimořádně nízká a meziroční propad obrovský.

Zaměřit se můžeme na registrace dle paliva, kde většinu tvoří vozy s benzinovým pohonem (69,76 %). Na diesely pak připadá 21,94 % a na elektromobily 1,37 %. Jakkoliv v tomto ohledu můžeme statistiku SDA považovat za zmatečnou - třeba taková Tesla se pohybuje v kategorii „Nezařazeno“, jakkoliv je jasné, že kalifornská automobilky nikdy nic jiného než elektromobily nevyráběla. Jejích 200 letos prodaných aut ale stejně situaci zásadně nezmění.

Zájem o elektrický pohon tak u nás zůstává mizivý, jakkoli i zde je kupcům nabízena řada výhod - jen ne rozdávaní peněz jiných. Vzestup registrací je pak dán do značné míry tím, že výrobci v důsledku nedostatku čipů hrnou na trh hlavně ta auta, na kterých mají největší zisk, nebo taková, která jim zajistí odpustky v Bruselu. Při pohledu na registrace Škody Enyaq (31 ks) je ale patrné, že někdy ani to nestačí k tomu, aby si větší množství lidí za více jak milion korun koupilo auto s užitnou hodnotou nerovnající se ani vozu o stovky tisíc levnějšímu.

