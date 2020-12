Prodeje Škody na jejím klíčovém trhu se dál propadají, slušně se prodává jen jeden model před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Toto už není výkyv nebo drobný ústup ze slávy, ale masivní, 36 procentní pokles odbytu v momentě, kdy trh jako takový roste o 12 procent. Ústup Škody ze slávy v Číně je obrovský a podle expertů bezprostředně nezastavitelný.

To, co jsme si před pár dny mohli jen domýšlet, se nyní stalo smutnou realitou. Poté, co koncern VW oznámil, že globální prodeje Škody za listopad klesly o výrazných 17 %, přičemž v Evropě nešly dolů ani o 10 procent, bylo jasné, že škodovka má za sebou další špatný měsíc na trhu, který je pro ni už léta tím největším - v Číně. Jak moc špatný byl, VW Group nezveřejnil, a tak jsme si museli počkat na čísla JATO Dynamics, která jsou nyní venku. Česká automobilka prodala v Číně jen 19 300 aut, což je o 35,7 procenta méně než loni. A je to ještě větší pokles oproti pětiletému prodejnímu průměru ta tento měsíc.

Tyto problémy Škody nejsou nové, psali jsme o nich už v listopadu. Navzdory faktu, že si jich česká automobilka nemůže nebýt vědoma, je ale situace stále horší. Čínský trh totiž není v problémech, jako ty v Evropě, odbyt nových aut tam naopak roste, v listopadu to bylo o 12 procent. Pokud tedy škodovka skoro o 36 procent klesla, ztratila téměř polovinu svého podílu na trhu. A podobně, byť přece jen lépe, mohla popisovat říjen, září, srpen, červenec... Zkrátíme to: Šlo o všechny letošní měsíce, krom ledna.

Toto už není žádný drobný výkyv, ale masivní vyklízení pozice na trhu. Za 11 měsíců tohoto roku Škoda eviduje v Číně podle JATO Dynamics (čísla automobilky jsou bůhvíproč vyšší) 136 771 prodaných aut, což sice není málo, je to ale obrovský ústup ze slávy předchozích let, kdy česká značka dodávala Číňanům až 352 tisíc aut za rok. Ano, letošek není rok rekordů, masivní kolaps prodejů navzdory růstu celého trhu v posledních měsících ale nevěští nic dobrého.

Důvod není jen jeden, ztráta části konkurenceschopnosti ve srovnání s domácími výrobci stále lepších a přitom stále levných aut je ale tím podstatným z nich. Nakonec na to poukazuje hlavně vývoj prodejů jediného stále docela úspěšného modelu Škody v Číně - tamního Kamiqu. Není krásný ani technologicky vyspělý, účelu ale poslouží a je levný. A s 36 506 letos prodanými kusy se při dobrém prosinci bude aspoň blížit svým loňským výsledkům. Většina ostatních modelů se hluboce propadá.

Podle analýzy JATO se Škoda nevrátí k vysokým prodejním číslům ještě několik let, pokud vůbec. A fakt, že skoro po roce výrazných poklesů její odbyt klesá jen výrazněji v momentě, kdy trh míří opačným směrem, těmto očekáváním neodporuje. Počkejme si na další vývoj, zatím je to ale skutečně tak, že každý další měsíc přináší jen horší zprávy.

Škoda v Číně padá ke dnu, v listopadu si připsala skoro 36procentní propad celkového odbytu při 12procentním růstu trhu. A hlavně to poslalo její globální prodeje dolů o 17 % - hůře už se u VW Group dařilo jen Seatu. Škoda Kamiq pro Čínu situaci alespoň trochu vylepšuje - je levná a prodává se dál slušně. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler