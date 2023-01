Prodeje Škody Octavia se propadly nejníž za 19 let, jen věrní Češi zabránili historickému debaklu před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Máte pocit, že je Škoda Octavia pořád velmi úspěšným autem? Českou optikou ano, třebaže i tady bylo lépe, z evropského pohledu se ale prodeje někdejšího českého bestselleru propadly nejníž od roku 2004. A nebýt Čechů, byl by loňský výsledek historickým debaklem.

Jméno Octavia oslavilo u škodovky už před čtyřmi roky své šedesáté narozeniny. Jeho první nositel byl představen v lednu 1959 jako osmý model tehdy už znárodněné automobilky, odtud ostatně slavné označení. Žádný další vůz jej po několik dekád nedostal, značka toto jméno vzkřísila až v roce 1996 jako symbol svého znovuzrození. Od té doby přišly na trh další tři generace, přičemž ta poslední, čtvrtá byla na jednu stranu přijata s nadšením pro svůj vzhled. Na tu druhou ale s rozpaky kvůli svým cenám, které navíc soustavně rostou. A z pohledu Evropy jako celku ji to posílá stále blíže pomyslnému dnu.

Jak už to bývá, tento propad nepřišel hned. Ještě v roce 2020, kdy se tento vůz poprvé prodával po celých 12 měsíců, škodovka předala zákazníkům v Evropě 180 902 aut. Bylo to citelně méně než o rok dříve (218 439 aut) i oproti rekordnímu roku 2017 (227 213 aut), s ohledem na tehdejší stav věcí ale lze hovořit o úspěchu. Rok 2021 ovšem přinesl další propad na 151 442 aut a podle předběžných výsledků firmy JATO Dynamics automobilka loni prodala v Evropě pouhých 111 tisíc aut. A lež to nebude, celosvětově hlásí sama škodovka za rok 2022 pouze 141 100 prodaných Octavií.

Je to výsledek tak mizerný, že se musíme vrátit až do roku 2003, abychom narazili na horší. Skutečně všechny předchozí generace vozu - krom té první - ve všech svých modelových letech se prodávaly lépe než ta stávající. I ta si navíc vedla srovnatelně - v letech 2000 až 2002 bylo v Evropě prodáno vždy mezi 100 a 110 tisíci auty stejného jména a jen těsně před příchodem „dvojky” v roce 2003 padly evropské prodeje pod 100tisícovou hranici.

Je navíc třeba dodat, že kdyby za sebou Škoda neměla věrné české kupce, kterým evidentně Octavia přirostla k srdci tak, že nechtějí nic jiného skoro bez ohledu na cenu, byl by její loňský výsledek největším debaklem moderní historie. V Česku se totiž loni prodalo 14 tisíc Octavií, prakticky stejně jako o rok dřív. Češi se tedy dnes starají asi o 13 procent evropského a asi 10 procent celosvětového odbytu tohoto modelu. To už skoro připomíná časy ČSSR...

Je to fascinující stav ukazující, jak lze během pár let potopit skutečný evropský i světový bestseller cenovou politikou. A to se pořád bavíme o velmi žádoucím, široce využitelném autě, přesto rychlý nárůst cen více jak polovinu evropských zákazníků rychle odehnal. A protože škodovka čerstvě Octavii opět drasticky zdražila i oněm věrným Čechům, může čekat jen další pokles odbytu.

Jak si ve stínu těchto dat může jakýkoli výrobce myslet, že bude s úspěchem prodávat klidně dvakrát dražší a mnohem méně žádoucí elektrická auta? Škoda mezi takové výrobce patří. Ale kdo chce kam... My Škodě přejeme úspěch, vždy jsme jí ho přáli, ale když si někdo s rozběhem nabíhá na vidle, považujeme za přátelské jej upozornit, že se na ně na závěr svého běhu bolestivě napíchne. Propad zájmu o Octavii by měl být pro škodovku varováním sám o sobě. Je smutné, že jím není.

Škoda Octavia je ve své čtvrté generaci stále větší propadák. Loňské evropské prodeje vozu jsou nejnižší od roku 2004. A nebýt relativně stabilního zájmu Čechů, kteří se postarali o 13 procent celoevropského odbytu, byl by výsledkem historický propadák. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.