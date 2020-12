Prodeje Škody se dál rychle propadají, napravit je má nová Octavia PRO před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MIIT

Škoda opravdu nezažívá nejšťastnější období a svými výsledky táhne dolů celý koncern VW. Listopad pro ni byl další velmi špatný měsíc, kdy ji opět nepomohl ani rychlý růst prodejů v Číně. Právě tam má situaci zachránit nová verze Octavie.

V souvislosti s prodejními výsledky Škody jsme byli léta zvyklí jen na dobré zprávy. Letos tomu tak ale není a jen na koronavirus to svést nelze. Problémem je hlavně rychlý pokles odbytu v Číně, na kterou Škoda dlouho spoléhala. Právě tam díky řadě podpor na koupi nových vozů, které přišly po jarním koronavirovém výpadku, prodeje naopak rychle rostou, Škoda ale se zbytkem trhu krok zdaleka nedrží.

Čínský trh podle tamní asociace výrobců CAAM v listopadu meziročně rostl o 12 %, Škoda ale hlásí propad celosvětových prodejů o 17 %. I když zatím neznáme přesné číslo reflektující jen její čínské prodeje, je jasné, že ani tam neroste, protože jinak by na tom nebyla ani celkově tak špatně. S těmito čísly naopak táhne dolů celý koncern VW, který za listopad hlásí meziroční pokles celosvětového odbytu o 8,9 % a některé značky (Audi, Bentley, Bugatti a Lamborghini) dokonce rostou.

To pro Škodu pochopitelně nejsou dobré zprávy, složit zbraně ale nehodlá. Zejména v Číně chce znovu zazářit, a tak právě pro tamní trh chystá čtvrtou generaci Octavie ve verzi PRO, dokonce s červeným označením PRO. Co to znamená? Primárně to, že Škoda nabídne Číňanům tento na svou třídu už tak velký model v ještě větším provedení.

Vyplývá to z materiálů zveřejněných čínským ministerstvem průmyslu a informačních technologií (MIIT), u nějž si automobilky musí registrovat vzhled a technické parametry všech vozů, s nimiž se chystají na trh. V případě Octavie PRO tak víme skoro vše - vůz vypadá velmi podobně jako evropská Octavia IV, akorát má trochu modifikované nárazníky. A z některých pohledů připomíná spíše jezevčíka.

Auto je totiž o 8,5 cm delší (4 753 mm) a má o 7,1 cm delší rozvor (2 730 mm). To jsou docela bláznivé parametry někde na pomezí „naší” Octavie a většího Superbu, v Číně jsou ale takové vozy zkrátka žádané. Z dalších zveřejněných údajů je zřejmé, že auto vážící stále pěkných 1 360 kg dostane motor 1,4 TSI se 150 koňmi a průměrnou spotřebou 5,5 l benzinu na 100 km.

Zda to Škodě v Číně pomůže, nevíme, ale mohlo by. O úspěchu nakonec rozhodne nejspíše cena, kterou zatím pochopitelně neznáme, firma by ji ale neměla přestřelit. Publikum je letos cenově senzitivnější a Škoda v posledních letech zamířila s částkami požadovanými za své vozy nahoru, což někteří konkurenti neudělali, nebo alespoň ne tak moc. Odlivu části klientely se tak nemůže divit, cesta zpátky ale jistě existuje.

Škoda Octavia PRO se zatím objevila jen v materiálech zveřejněných čínskými úřady, na oficiální premiéru čeká. Firmě má pomoci zachránit rychle klesající odbyt v Číně i v době, kdy trh razantně roste, na úspěch si počkejme. Foto: MIIT

Zdroje: MIIT, Volkswagen, CAAM

