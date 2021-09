Škodu i po totálním kolapsu v Číně drží nad vodou levný vůz, který u nás neprodává před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už to není jen výkyv nebo dílčí ústup ze slávy, ale téměř úplné opuštění bojiště korunované masivním, 76procentním poklesem odbytu oproti už tak mizernému loňsku. Přesto existuje škodovka, které se v Číně aspoň relativně daří.

Česká automobilka je v pořádné bryndě. Na svém po léta největším světovém trhu v poslední době padla ke dnu takovým způsobem, že se mluví i o jejím úplném odchodu ze země. Nejde skutečně o žádný drobný výkyv, ale o masivní vyklízení pozic, které si nemůže vynahradit jinde. Ostatně jiné místo, kde by bylo možné relativně rychle začít prodávat přes 350 tisíc aut za rok, desítky procent jejího celosvětového odbytu, na tomto světě neexistuje.

Za letošní červenec tak Škoda prodala v Číně pouhých 2 900, což znamená meziroční pokles o skoro 76 % oproti už tak mizernému loňsku, o 86 % proti roku 2019 a o 89 % oproti roku 2018. A opravdu to není věc jediného měsíce, takhle je to se Škodou skoro pořád. Ve svém nejlepším letošním měsíci, v květnu, škodovka za velkou zdí prodala 8 300 aut, jinak se skutečně pohybovala okolo minimálních hodnot. Letos celkově prodaných 25 400 aut je neskutečně málo - za stejné období vrcholného roku 2018 šlo o 193 755 vozů. Bavíme se o poklesu o 86,9 procenta optikou tříleté perspektivy, je skoro neuvěřitelné, že se něco takového může stát.

Důvod není jen jeden, ztráta části konkurenceschopnosti ve srovnání s domácími výrobci stále lepších a přitom stále levných aut je ale tím podstatným z nich. Škoda nemá image BMW nebo Mercedesu, nemá ani tradici Volkswagenu, dělá prostě dobrá auta za dobré peníze. Nebo spíše dělala - teď nabízí jiné firmy dobrá auta za menší peníze a že jsou čínské, už Číňanům nevadí, evidentně spíše naopak. To ale neznamená, že by Škoda byla v nejlidnatější zemi světa úplně tumpachová, jen se musí více snažit.

Poukazují na to hlavně čísla reflektující vývoj prodejů auta, které u nás sice jménem známe, ale jako úplně jiný vůz. Jde o níže vyobrazený tamní Kamiq, rozhodně ne krásný ani technologicky vyspělý vůz. Účelu ale poslouží a je levný, tedy alespoň na poměry Škody - s cenou od 105 900 CNY přijde v přepočtu na 350 tisíc Kč.

Letos je to tak jasně nejprodávanější model značky, který si našel 8 080 zákazníků. Samozřejmě, na Čínu je to kapka v moři, ale současně jde o třetinu prodejů škodovky v této zemi. A spolu s Rapidem tvoří celou polovinu jejího tamního odbytu. Většina ostatních modelů se hluboce propadá, takový Superb za celý rok oslovil pouhých 316 lidí.

Máme pocit, že relativně jednoduché a levné modely, jako jsou čínský Kamiq a dále existující tamní či ruský Rapid, by válely i u nás. Škoda se ovšem rozhodla v Evropě vydat se do vyšších vod a taková auta tu dále nenabízí, naopak zkouší prodat šíleně drahý a prakticky obtížně použitelný elektrický Enyaq. Že by tu s ním nebo se zbylými modely nějak zvlášť bodovala, se nedá říci.

Škoda v Číně spadla až ke dnu, neprodává skutečně skoro nic. Jejím nejprodávanějším modelem je ovšem tamní Kamiq, který tvoří celou třetinu odbytu - je levný a za svou cenu nabízí solidní hodnotu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: CAAM, JATO Dynamics

Petr Miler