Prodeje Subaru se hroutily, po slevě až o 112 tisíc Kč na auto ale v červnu vystřelily na 3,5násobek
Petr ProkopecNěkteré automobilky mají pocit, že ceny jejich aut nemají na rozhodování lidí velký vliv, zvlášť pokud se tak jako tak pohybují nad průměrem. Případ Subaru v USA ukazuje, že realita je úplně jiná. Ještě loni se zdálo, WRX to tam může zabalit, vlastně i celkem drobné změny pro letošek obrátily situaci naruby.
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Prodeje Subaru se hroutily, po slevě až o 112 tisíc Kč na auto ale v červnu vystřelily na 3,5násobek
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Některé automobilky mají pocit, že ceny jejich aut nemají na rozhodování lidí velký vliv, zvlášť pokud se tak jako tak pohybují nad průměrem. Případ Subaru v USA ukazuje, že realita je úplně jiná. Ještě loni se zdálo, WRX to tam může zabalit, vlastně i celkem drobné změny pro letošek obrátily situaci naruby.
Slova o jiném kraji a jiném mravu platí i v automobilovém světě, možná i víc než v mnoha jiných. A nejde tu jen o to, že třeba Francouzi milují francouzská auta, Němci zase německá a Češi česká. Takoví Japonci jsou schopni pasovat nový vůz rovnou na člena rodiny. Spousta Američanů je pak zase zvyklá kupovat základní modely. Ne proto, že by tito lidé měli hluboko do kapsy, naopak ji mají slušně napěchovanou. Nicméně od svého vozu chtějí, aby vyčuhoval do davu, a proto si ho hned po koupi nechají doladit k obrazu svému.
Proto řada výrobců nabízí i drahá auta ve verzích nepodobných někdejší Škodě Fabia Junior. Tedy verze osazené nelakovanými nárazníky a ocelovými koly. Vědí totiž, že právě tyto doplňky ihned skončí na podlaze servisu. A pokud by šlo o standardní komponenty, klientelu by taková výměna vyšla jen dráž. Automobilka by pak sice jednorázově vydělala víc, ovšem jen stěží by mohla počítat s tím, že se k ní takový klient bude opakovaně vracet plný spokojenosti.
Subaru zjevně na tuto poučku zapomnělo, navíc u modelu, u kterého bylo prakticky jisté, že po koupi ještě projde nějakými úpravami. Právě to byl jeden z důvodů, proč se prodeje sedanu WRX začaly loni v Americe dramaticky propadat - levné verze z nabídky vypadly a ty dražší prostě neoslovovaly tolik lidí. Odbyt tak klesl až k nejnižším stovkám aut měsíčně, což je na americké poměry Subaru obrovská bída.
Japonci se proto rozhodli, že znovu do nabídky vrátí základní model. S ním se dostali na cenu 32 495 dolarů neboli na pouhých 690 tisíc korun, což znamená, že první částka spojená s tímto modelem klesla o 5 255 USD, tedy o 112 tisíc Kč. Japonci přitom základ oholili hlavně o luxusní prvky, jako je kožené čalounění nebo podsvícené porty na USB. WRX si ovšem ponechalo třeba 18palcová litá kola, duální klimatizaci nebo multimédia s 11,6palcovým displejem. Ve finále tak má vše, co je třeba k životu, a nevypadá ani jako holobyt, takže vyhoví jak těm, kteří si svá auta upravují, tak těm, kteří prostě jen chtějí nakupovat levněji.
V souladu s příchodem základní verze pak značka navíc ještě zlevnila další výbavové stupně, i když už „jen“ o 57 až 81 tisíc korun. Zjevně to však stačilo. Už v květnu si totiž WRX připsalo meziroční nárůst registrací o 147,9 procenta, což znamená, že se prodalo 1 195 aut místo loňských 482 kusů. Bilance za prvních pět měsíců však stále zůstávala záporná, 5 875 vozů představovalo 3,4procentní propad. Červen však již byl ve znamení neskutečného růstu, neboť místo loňských 350 aut došlo na 1 233 registrací. To je posun o 252,3 procenta neboli na 3,5násobek loňských prodejů, který nakonec vedl k 7 108 půlročním registracím, což je o 10,5 % víc z roku na rok.
Během dvou měsíců tak Subaru hroutící se prodeje zastavilo, neboť WRX za celý loňský rok oslovilo jen 10 930 zákazníků. Šlo tak o nejhorší výsledek tohoto vozu v Americe vůbec. Japonci tak logicky začali bít na poplach, neboť něco takového u „haló modelu“, který vábí klientelu i k ostatním vozům značky, nebylo žádoucí. Pád cen se ale zjevně vyplatil, neboť v showroomech se to jen hemžilo, načež si o polepšily i Forester (+43,6 %, 16 288 ks) a Outback (+32,7 %, 14 074 ks). Že bychom tu měli tip pro pár automobilek v Evropě?
Snímky základních modelů se automobilky většinou příliš nechlubí, takto tedy vypadá WRX v třetí úrovni Limited. Také ta ovšem zlevnila, v přepočtu o 80 tisíc korun. Foto: Subaru
Zdroj: Subaru
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