Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává

Co přesně se děje s odbytem automobilky zabývající se jen elektrickými auty po konci amerických dotací, ví jen ona sama. Na základě jejích kroků ale není nemístné předpokládat, že se potýká s dramatickými propady, jinak by tak netopila pod kotlem.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává

11.12.2025 | Petr Prokopec

Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává

/

Foto: Tesla

Co přesně se děje s odbytem automobilky zabývající se jen elektrickými auty po konci amerických dotací, ví jen ona sama. Na základě jejích kroků ale není nemístné předpokládat, že se potýká s dramatickými propady, jinak by tak netopila pod kotlem.

Bývaly doby, kdy Tesla na trhu neměla konkurenci. Mohla si tedy dovolit považovat zájemce o elektrická auta za chodící peněženky, které bez odkopla, jakmile je vyprázdnila. Protože je ale Elon Musk marketingový génius, nevedlo to k odchodu klientely, ale naopak k ještě větší věrnosti a poblázněnosti fanoušků. Americkou automobilku tak bylo pomalu možné spojovat se Stockholmským syndromem. Jenže všechny žně jednou skončí, ať už je pole sebevětší. Zvláště pokud na něj najede víc kombajnů.

Přesně k tomu došlo i v oblasti elektromobility, neboť zavedené značky přišly s desítkami nových modelů, na trh začali drát Číňané a Tesla se inovacemi nepřetrhne. Novinky jako Cybertruck pak nezabodovaly tak, jak by měly, což v kombinaci s omezenou poptávkou, která na řadě míst světa aktuálně stagnuje či dokonce klesá, znamená logicky jediné - potíže s udržením pozic.

Andrew Percoco, analytik společnosti Morgan Stanley, tak nyní Tesle prorokuje 10,5procentní pád prodejů. Podobných prognóz tu ale v minulosti bylo mnoho a málokdy došlo k jejich naplnění - Tesla na konci kvartálů či kalendářních let koná pomalu zázraky a dokáže na poslední chvíli prodeje rozhýbat. I teď se o to snaží a vehemence, s jako tak činí, navíc čas, kdy s tím začala, naznačují, že její prodeje v tomto kvartálu šly řádně do kopru. A to hlavně v USA po konci tamních federálních dotací na elektrická auta.

Tesla proto v zámoří přišla s novými nabídkami zejména na Model Y Standard, které jsou až podezřelé lákavé. Tento vůz si zákazníci mohou pořídit až na šestiletý leasing s nulovým navýšením, oholené elektrické SUV je tak vyjde na stejných 39 990 USD (833 500 Kč) jako při platbě v hotovosti. To je vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům skoro až bláznivé.

Tato nabídka ovšem není pro každého - Američané musí tzv. kreditní skóre (u nás neexistující věc) nejméně 720. S tím ovšem více než polovina národa nemá problém, do 739 bodů se totiž jedná „pouze“ o dobrý kredit. Ten velmi dobrý se pohybuje od 740 do 799 bodů, nad 800 je pak excelentní. Přes 740 bodů má přitom 45 procent Američanů, Tesla tak v podstatě kráčí štěstí naproti. Dočká se ho ovšem? To není tak jisté ani díky zvýhodněnému financování, které je možné i na 36, 48 a 60 měsíců.

Od oholených modelů totiž značka očekávala vzedmutí zájmu, čemuž evidentně byla přizpůsobena i výroba. Jenže reálná odezva byla vlažná, načež automobilka naplnila svá parkoviště. Ta nyní potřebuje co nejrychleji vyprázdnit, neboť konec roku je za rohem a čím větší skladové zásoby budou, tím vyšší budou muset být následné slevy. Značka proto k tyto „ležáky“ nabízí s lepší výbavou, jako jsou větší kola, prémiové laky či dokonce s bílým interiérem. Jak moc to bude fungovat, ukážou následující týdny.


Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 1 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 01Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 2 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 02Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 3 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 05Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 4 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 06Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 5 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 13Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 6 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 14Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 7 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 15Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 8 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 16Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 9 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 17Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává - 10 - Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard 2025 prvni sada 18
Model Y Standard je pro Američany až příliš oholený, i za 833 tisíc Kč v přepočtu je tak vlastně drahý. Značka proto nabízí nulové financování či návrat některých výbavových prvků zdarma. Zvlášť šestiletý leasing bez navýšení působí jako rozdávání aut zdarma. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.