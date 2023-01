Tesla dál nedokáže prodat skladová auta, a tak dál zlevňuje. Na největším trhu už stojí skoro polovinu co u nás včera | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Je už nad vší pochybnost, že Tesla poprvé ve své historii vyrábí o hodně víc aut, než dokáže prodat. Platí to zejména na jejím největším trhu v Číně, kde prodává okolo polovinu všech vozů. A tak tam dál zlevňuje, aktuální ceny snad už i lákají.

Nad Teslou dlouho svítilo jen slunce takovým jasem, že bylo nutně jen otázkou času, než jej zastíní podobně mimořádně hustá mračna. Děje se to zejména v posledních týdnech a měsících, kdy se americká automobilka musí potýkat s rychle se snižující důvěrou investorů. A neděje se to samo od sebe. Důvodů je víc, jedním z nich jsou ale potíže s odbytem, které Tesla ve své historii prakticky nezažila.

Psali jsme o nich mnohokrát, od počátečního odmítání takového stavu ze strany Tesly přes signály v podobě slevových akcí až po obtížně popíratelná data nasvědčující témuž. Dnes už Tesla nedostatek poptávky nepopírá a ze zjevné, že ji trápí hlavně na trhu, na kterém je dnes fakticky závislá. Jde o Čínu, kde oficiálně prodává okolo poloviny všech svých aut a podle neoficiálních dat generuje téměř veškerý zisk. Jakékoli problémy tam ji tedy bolí.

A ty zjevně trvají, jak ukazuje její poslední krok. Jak kvůli obecnému poklesu zájmu, tak kvůli zrušení čínských dotací na elektromobily totiž přistoupila k dalším slevám, které poslaly cenu základního Modelu Y - nejprodávanějšího vozu Tesly v zemi - na 259 900 CNY. To je v přepočtu jen 856 tisíc Kč. Neděláme si legraci, za takové Tesla skutečně prodává Model Y za velkou zdí. Nedokážeme dokonale přesně posoudit, jestli má základ stejnou výbavovou specifikaci jako v Číně, technicky totožné výchozí provedení s pohonem zadních kol u nás ale startuje na 1 499 900 Kč. A obvykle bude dovezené z té samé fabriky v Šanghaji.

Tesla tak poslala cenu svých aut v Číně skoro o polovinu (jsou tam o 57 % dražší) níž než v Česku, přesto se potýká s poklesem zájmu, který vnímá jako ohrožující. To je pozoruhodný stav naznačující, jak problematicky na tom firma je. Nemusí to znamenat katastrofu, má za sebou rekordní rok a v prosinci prodala v Číně pořád 55 796 aut, to není málo. Je to ale také o více jak 20 procent méně než o rok dříve, což už mnoho dobrého nevěští.

Uvidíme, co bude dále, Tesla si ale v každém případě musí najít místo na trhu (i na tom akciovém), které bude odpovídat její skutečné situaci i dalšímu potenciálu. Nyní se zdá, že se mu přinejmenším blíží, dosažení jakési rovnovážné situace všech pozitivních i negativních faktorů ale nutně ještě chvíli potrvá.

Model Y se z prodejního hitu stává pro Teslu tak trochu problémem, přinejmenším v Číně. Prodat vyrobená auta se tam snaží tak marně, že základní cenu tohoto vozu poslala skoro o polovinu níž než v Česku. Foto: Tesla

Zdroje: Bloomberg, Tesla

Petr Miler

