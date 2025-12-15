Prodeje Tesly jdou skutečně do kopru. A hodně. Přesto ze současné situace v segmentu silně profituje
Petr MilerTohle se popravdě řečeno dalo čekat a do jiného světla to zpětně posouvá i rozepři mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem. Kroky amerického prezidenta v absolutní rovině Tesle nepomohly, ale v té relativní?
před 6 hodinami | Petr Miler
Jsme si vědomi toho, že postoje typu: „My jsme vám to říkali!” nejsou populární, ale jak se má člověk tvářit, když to tak prostě je? A tentokrát je to tak dokonce hned dvakrát, to bude zase děkovných dopisů...
Před pár dny jsme psali o tom, že už z obchodních kroků Tesly v poslední době je zřejmé, že její prodeje - a teď mluvíme zejména o USA - musely jít do kopru. Musely dramaticky klesnout nejen v důsledku obecně se prohlubujícího nezájmu o elektrické vozy, ale aktuálně hlavně kvůli zrušení amerických federálních dotací na ně. A vskutku.
Oficiální výsledky pořád chybí, o ta se Tesla podělí až začátkem ledna za celý kvartál, nezávislá data firmy Cox Automotive citovaná Reuters ale hovoří o tom, že se prodeje Tesly v Americe propadly na nejnižší čísla za poslední čtyři roky. A pád je to opravdu mohutný - podle Cox se prodeje Tesly v USA v listopadu meziročně snížily o 23 % jen na 39 800 aut, což je bolestivý pokles následující o něco méně výrazný pád v říjnu. Situace se tedy navíc postupem času zhoršuje, a to navzdory snahám firmy zachránit, co se dá (nové levné verze, nová zvýhodnění apod.).
Má tedy Tesla problém? Jak se to vezme, vše je relativní. Než se Elon Musk s Donaldem Trumpem pohádali (nebyla-li to fraška mající dostat Muska znovu mimo hledáček politické nenávisti), opakovaně jsme k jejich překvapivé náklonnosti uváděli, že Trump sice není elektromobilům nakloněn a rušením jejich umělých zvýhodnění Tesla nutně přijde o část prodejů, současně ale může něco získat - podíl na trhu. Protože Tesly jsou stále v podstatě jediné elektromobily, po kterých existuje významná přirozená poptávka, jež dotace nepotřebuje. Přesně to se děje.
Zatímco Tesla ztrácí z roku na rok 23 procent, výrobci jako Kia nebo Ford navzdory brutálním zvýhodněním přichází o násobně víc. Tak se - znovu podle Cox - stalo, že celkové prodeje elektrických aut v USA v listopadu činily až tragikomicky nízkých 71 tisíc aut (minus víc než 41 % oproti loňsku). To znamená, že Tesla na kolabujícím trhu elektromobilů získává znovu naprosto dominantní tržní podíl - plných 56,7 % místo 43,1 % loni.
Jasně, za tržní podíl si toho nutně nemusíte moc koupit, 2 prodeje z 3 aut budou ještě víc, a přesto je to na zavření krámu. Nicméně tak nízké prodeje elektrických aut nikdy nebudou, své zákazníky jistě mají a Tesla z nich dokáže - bez dotací - oslovovat dramaticky nejvíc lidí. Neřekli bychom tedy nutně, že jí „nedotace” ničí, v prvé řadě ničí jiné. A po nalezení nového rovnovážného stavu jí mohou vystřelit do pozice, o jaké se jí po letech dotování praktiky všech elektrických aut bez rozdílu už ani nesnilo.
Trumpův odpor k umělé podpoře elektromobilů Muska možná nepotěšil, nakonec ale může americkému prezidentovi děkovat. Celkové prodeje Tesly v USA jsou meziročně dramaticky níž, jenže ostatní jsou na tom ještě násobně hůř. A tržní podíl této automobilky v Americe dramaticky roste. Možná čas se zase trochu začít hladit... Foto: The White House Press Gallery, CC0 Public Domain
Zdroj: Reuters
