Prodeje Tesly v Evropě v dubnu zkolabovaly, lidem dodala méně aut než Porsche jediného modelu

Pohled na detailní rozbor dubnových prodejních dat je zajímavý z řady důvodů, v případě Tesly si její fandové jistě klepají na čelo. A chápeme to, jen bychom rádi věděli, zda to dělali i při prezentování opačného výsledku v předchozím měsíci jako znaku úspěchu.

Když společnost JATO Dynamics na sklonku dubna uvolnila statistiky dokumentující březnové prodeje nových aut v Evropě, mnohá média nežila ničím jiným než úspěchem Tesly. Americká automobilka totiž opanovala žebříček nejprodávanějších modelů, neboť její Model 3 vyšplhal na evropský trůn a Model Y dosáhl třetího místa. Nikoli pouze mezi elektromobily, ale celkově. Jakkoli ale souhrnných 44 tisíc registrací představuje jistě velmi dobrý výsledek, jeho prezentování jako nějaké elektrické revoluce je velmi pokřivenou prezentací reality.

Je totiž třeba si uvědomit, že Tesla tradičně dodává naprostou většinu svých aut v závěru každého kvartálu, a tak její měsíční výsledky za březen, červen nebo září nejsou ani tak výsledky měsíčními, ale spíše kvartálními. A současně jsme se ptali, zda někdo bude hovořit v dubnu, květnu, červenci... o totálním propadu prodejů. Pochopitelně se to neděje, a tak to pro jednou uděláme my, abychom nastavili pro změnu rovné zrcadlo tomu, jak byl jinými prezentován výsledek březnový.

JATO Dynamics totiž uvolnilo čísla za duben, které jsou k Tesle nepřekvapivě velmi nelichotivé. Kupodivu se však nikde nepíše o naprostém fiasku automobilky, která nefiguruje nejenže nefiguruje mezi deseti nejlepšími elektromobily, ale dokonce ji nenajdete ani mezi 50 nejprodávanějšími vozy vůbec. Na Model 3 totiž připadlo jen pouhých 718 registrací, zatímco Model Y si převzalo 726 zákazníků. To je i při sečtení obou čísel horší výsledek, než jaký je spojen s Porsche 911 (2 167 ks), tedy jediným modelem mnohem prestižnější značky.

Pohledem na prodeje za čtyři měsíců se karta pochopitelně obrací, ale znovu je třeba vnímat výsledky v tom správném kontextu. Prodeje nejžádanějšího Modelu 3 (33 375 aut) nestačí ani na drahé Mini s jeho tradičním hatchbackem (37 697 ks). A to ani nemluvíme o Dacii Sandero (60 405 ks) či Peugeotu 208 (67 509 ks), jenž jsou letošními králi. Za nimi přitom o notný kus zaostává i Volkswagen Golf, který v dubnu stejně jako Tesla vypadnul z nejlepší desítky. Na rozdíl od elektromobilů Tesly jej ale bylo prodáno aspoň 10 056 kusů, celkově pak 56 383 ks.

Jelikož přitom vozy Tesly byly ze hry a na VW evidentně dopadá čipová krize více než na kohokoli jiného, dostal se do čela elektrických aut vůbec poprvé Fiat 500. Zajímavá je i třetí příčka Škody Enyaq, asi nejvíce však překvapila Dacia Spring, u které 3 555 registrací představuje 901procentní meziroční zlepšení. Za tím ovšem nestojí kvality původně čínského Renaultu City K-ZE, nýbrž hlavně dotační politika, s jejíž pomocí je tento model prakticky za hubičku. V Rumunsku se totiž prodává dokonce levněji než mnohem schopnější Sandero.

Celkově pak prodeje elektromobilů vzrostly o 13 procent na 83 tisíc kusů, zájem o plug-in hybridy však klesnul o 15 procent. Ve finále tak bylo elektrifikovaných aut schopných urazit část cesty i „bezemisně“ prodáno 154 219 kusů, tedy o 1,4 procenta méně než loni. Jde přitom o teprve druhý zaznamenaný sestup, ke kterému přitom dochází i ve chvíli, kdy velkorysé dotace jsou i nadále vypláceny. Je tedy třeba se ptát, jaký bude zájem ve chvíli, kdy se vládní podpora sníží či zmizí zcela - hezké čtení pro fanoušky elektromobility to ale nebude. Pro úplnost, čistě spalovací auta mají na celkových prodejích stabilní 59procentní podíl už tři roky.

Lze už jen dodat, že celkově bylo v dubnu prodáno 821 tisíc aut, tedy o 20 procent méně než loni. Největším hráčem na trhu pak s 24procentním podílem zůstává VW Group, ovšem problémy s nedostatkem komponentů začínají vábit více lidí ke koncernu Stellantis (18,9procentní podíl), který zjevně dokáže nová auta nejen slíbit, ale rovněž dodat. Nejinak je tomu u Korejců, kteří již ovládají více než 10 procent evropských trhů.

Jak jsme již dříve naznačili, Tesla září jen v některých měsících, zatímco v jiných doslova paběrkuje. Duben patří mezi ty dříve zmíněné, do čela elektrického pelotonu se tak vůbec poprvé vyšvihl Fiat 500. Foto: JATO Dynamics

