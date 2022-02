Prodeje užitkových aut se dál propadají, situace na Ukrajině je může poslat na historická minima před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Prodejní statistiky si běžně všímají jen osobních aut, tak trochu na pozadí jejich razantních poklesů se ale odehrává podobná tragédie týkající se prodejů užitkových vozů. Naděje na rychlé zlepšení situace je nulová, čekat lze spíše pravý opak.

Automobilová branže v současné době nezažívá zrovna zlaté časy, diplomaticky řečeno. Výrobce drtí především nedostatek čipů, kvůli nimž mohou nové vozy vyrábět jen v omezené míře. A netýká se to jen osobních aut, ale i těch užitkových. S novým rokem byly spojovány jistě naděje, ty ale nyní definitivně vylétly komínem.

Lednová čísla asociace ACEA, která mapují prodeje lehkých i těžších užitkových vozů, náklaďáků a autobusů, hovoří o celkem 150 854 vozech prodaných napříč kontinentem, což je o 13,2 procenta méně než loni. Oproti roku 2020 jde pak o pokles o téměř 20 procent. To jsou stále výrazné propady, které podle asociace netkví ani tak ve snížené poptávce jako spíše v nedostatečné výrobě. A zejména některé segmenty může situace s nedostatkem čipů zasáhnout ještě více než v případě osobních aut - řada dodávek představuje levné, nízkomaržové zboží a výrobci se nepřetrhnou, aby na trh dodávali primárně právě to.

Zabřednutí do detailů ukazuje alespoň malé jiskřičky naděje, jsou to ale spíše výkyvy dané výše zmíněným. Automobilky dávají více prostoru drahým náklaďákům hlavně s hmotností nad 16 tun, proto jejich prodeje o 8 % vzrostly. Z klíčových odbytišť je pak jistou nadějí situace v Itálii, kde se čísla drží na podobných hodnotách jako loni (+1,1 %), na dalších velkých trzích klesají. Francie, Německo, Španělsko a Velká Británie jsou dole až o 22,5 %, Česko pak sice drží lajnu podobně jako Itálie (+4,1 %), z hlediska celoevropských prodejů ale místní výsledky nejsou zásadní.

Větším problémem než lednová čísla jsou ale vyhlídky na další měsíce dané pochopitelně situací na Ukrajině. Rusko samo o sobě je velkým trhem s užitkovými vozy, jen těch lehkých se tam loni prodalo 130 691, což z něj dělá čtvrtý největší trh Evropy po Francii, Velké Británii a Německu. V číslech ACEA sice ruské hodnoty nejsou, členové téže asociace ale pochopitelně své vozy v Rusku prodávají a ať už dojde na přímé sankce, nebo znemožnění některých prodejů skrze omezení bankovních plateb, bude to další těžká rána.

Rusko a částečně i Ukrajina jsou také zdrojem některých komponentů a pokud dojde na zastavení toku surovin z Ruska, budou těžší nákladní vozy jedním z nejvíce zasažených odvětví. Jejich potřeba zejména drahých kovů jako palladium - a bez toho ruského se světový automobilový průmysl neobejde -, je vysoká a v případě jakýchkoli úsporných opatření by zřejmě byly první na ráně, pokud by se cílem stalo udržet ekonomiky bez ruských zdrojů co nejvíce v chodu.

ACEA tak varuje, že přetrvávající konflikt může odbyt poslat na historická minima. Inu, po dvou letech těžkých časů nás zjevně čekají další těžké časy. Tedy pokud se pro situaci na východě nepodaří najít co nejrychleji nějaké konstruktivní řešení.

Prodeje užitkových aut v Evropě nezačaly v roce 2022 zrovna dobře, snadno lae může být ještě hůř. Foto: ACEA



Prodeje užitkových vozů navíc mohou doplatit i na to, že Rusko je jejich velkým spotřebitelem a nevypadá v tuto chvíli úplně reálně, že by tam v dohledné době mohly zahraniční automobilky cokoli rozumně prodávat. Foto: Volkswagen

Zdroj: ACEA

Petr Miler

