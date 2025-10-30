Prodeje aut v Evropě dál táhnou spalovací motory. Má je 84 procent nových vozů, odbyt elektromobilů visí na 4 zemích
Petr MilerZtrácí stále daleko nejhodnotnější automobilka světa své kouzlo s tím, jak nedokáže inovovat, zatímco konkurenti představují jednu novinku za druhou? Může tomu tak být. A to i proto, že se dnes už spousta elektrických aut pere o opravdu malý kus celého trhu definovaný pouhou čtveřicí zemí.
včera | Petr Miler
Touto dobou jsme se měli podle některých nacházet uprostřed hotové elektrické revoluce, čemuž spousta automobilek přizpůsobila své plány. Takové Audi chtělo od 1. ledna nadcházejícího roku přicházet jen s elektrickými novinkami. Nestane se to. Ford měl od téhož data nabízet už bezvýhradně elektrická a plug-in hybridní auta, ani to to se nestane. Jaguar se měl stát kompletně elektrickým už letos, což bylo též aktuálně odloženo. Opel měl na elektřinu přejít o dva roky později. Nestane se to. A poslední dobou jsou média plná zmínek o Porsche, které chtělo být elektrické z 80 procent další dva roky nato. Ani k tomu nedojde.
Nenašli bychom snad jedinou automobilku, která podobný záměr nezrušila či dramaticky nepřehodnotila. A nikde není psáno, že je znovu nepřehodnotí. Stalo se tak přesně to, co jsme s celkem klidným tónem avizovali hned v momentě, kdy byly takové plány ohlášeny - byly jednoduše technicky a ekonomicky nerealizovatelné a vidět opak šlo jen přes zelené brýle poskládané z písmen slova ideOlOgie - jak pěkně to vychází.
Mohli bychom se bavit o nespočtu překážek, tu hlavní lze ale definovat čtyřmi slovy - nezájem naprosté většiny trhu. Lidé o vozy, které jim nabídnou méně za více peněz (anebo více trápení za více peněz...) jednoduše nestojí. A nic se na tom nemá šanci změnit dřív, než budou existovat diametrálně lepší a diametrálně levnější baterie, bude jim sloužit diametrálně jinak koncipovaná síť živená diametrálně jinými zdroji energie. Takže možná za 50 let? Nebo 100 let? V tomto ohledu můžeme plácnout libovolný termín ekvivalentní odhadu „nikdy”, prostě se musí stát řada věcí, o kterých vůbec nemáme tušení, kdy by k nim mohlo dojít. Rozhodně si pak nic takového nelze spojit s roky 2026, 2028, 2030... Nikdy nepochopíme, jak si odpovědné vedení jakékoli automobilky mohlo myslet opak.
Firmy tak dnes musí hrát s kartami, které mají rozdané, a ty zkrátka k elektrické revoluci nevedou ani ve snu. I když jsou elektrická auta v Evropě fakticky nařizována nespočtem mechanismů, existuje pro ně spousta podpor a dotací, ta spalovací mají předem sepsaná parte a téměř žádná automobilka neříká nic jiného než tupé fráze typu „budoucnost je elektrická”, čemuž přizpůsobují téměř vše včetně marketingových aktivit, prodeje těchto aut zůstávají na starém kontinentu u dna. Co s tím chce EU dělat? Půjčit si víc peněz z kapes lidí, kteří se ani nenarodili, aby dál subvencovala řešení s tak okrajovým tržním potenciálem a prosadila ho jako jediné možné? To je opravdu geniální plán...
Jeho absurdita se nejlépe ukazuje ve stínu aktuálních prodejních čísel zveřejněných pěkně na asi nejvýznamnější český svátek sdružením výrobců ACEA. Nová data říkají, že letos v září bylo v zemích Evropské unie prodáno 888 672 nových aut, což je o zdravých 10 procent více než ve stejném měsíci loňského roku, jakkoli je to pořád daleko za rekordními čísly z přelomu minulé a této dekády. Za první tři čtvrtletí letošního roku pak bylo prodáno 8 057 335 nových automobilů, což už tak dobře nezní, pořád je to ale aspoň o 0,9 procenta více než ve stejném období loni.
Pokud se podíváme na zastoupení jednotlivých aut podle typu pohonu, vidíme, že navzdory veškeré roky trvající manipulaci bylo jen 16,1 procenta letos prodaných aut v EU plně elektrických. Jde o 1,3 milionu vozů, což jistě není málo a znamená to o tři procentní body vyšší tržní podíl než o rok dřív, pořád je to ale strašně málo vzhledem k tomu, co všechno se dělá pro dosažení „lepšího” stavu. Navíc je třeba dodat, že pouhé čtyři země EU (Německo, Francie, Nizozemsko a Belgie) se na prodejích všech elektrických aut na kontinentu podílí z víc jak 78 procent. To je skutečně výsměch. Škrtněte v těchto zemích umělé podpory prodejů těchto vozů jako v USA a jste prakticky nikde napříč celou Evropskou unií.
Výše zmíněné také znamená, že bez jednoho procentního bodu přesně 84 procent všech nově prodaných osobních automobilů v EU má stále pod kapotou spalovací motor. Roste podíl hybridů, samozřejmě, ale to je znovu úředně generovaný stav - přímá poptávka po hybridních pohonech se bude limitně blížit nule. Je to řešení akceptované, před elektromobily preferované, jinak ale znovu nic, naprosté většině uživatelů nedá víc než spalovací motor.
Zajímavý je i pohled na značky, zejména pak na Teslu coby symbol právě elektrických aut. V prvních třech čtvrtletích letošního roku se totiž v EU prodalo o masivních 38,7 procenta méně jejích aut než ve stejném období loňského roku, což představuje jen 111 328 vozů. Podíl Tesly na trhu se tak snížil o celý jeden procentní bod na 2,9 procenta. Politika? Možná také, ale podle nás je to hlavně „neinovace”, Tesla nepřichází s dostatečně zajímavými novými vozy a pere se o kus 16procentní části trhu, tady není moc kde brát. A soupeřům se skutečně daří, například BYD zaznamenal dramatický nárůst prodejů o skoro 250 procent na 80 807 vozů. Pravda, jsou to hlavně hybridy, ale stejně.
Mezi další rostoucí značky po BYD patří Škoda (+10,3 procenta, podíl na trhu 7,1 procenta), Cupra (+40,7 procenta, podíl na trhu 2,1 procenta), Alfa Romeo (+38,3 procenta, podíl na trhu 0,5 procenta), Alpine (+117,7 procenta, podíl na trhu 0,1 procenta), Mini (+18,2 procenta, podíl na trhu 1,3 procenta) a MG (+37,3 procenta, podíl na trhu 2,1 procenta). Ke dnu naopak krom Tesly padají Seat (-18,1 procenta), Porsche (-13,7 procenta), Fiat (-15,9 procenta), DS (-21,4 procenta), Lancia (-71 procenta), Volvo (-16 procenta), Suzuki (-14,2 procenta), Mazda (-17,8 procenta), Jaguar (-79,6 procenta) a Mitsubishi (-24,4 procenta).
Přeberte si čísla po svém, není ale nemístné na jejich základě říci, že prodeje aut v Evropě dál táhnou spalovací motory. A to naprosto jednoznačně. Na něco takového ještě před dvěma třemi léty sázel málokdo.
Inovované Tesla Model Y se neprodává špatně, odbyt Tesly jako takové je ale letos v Evropě bídný. Celkově bídně jsou na tom ale i elektromobily jako takové, nebýt pár zemí EU s jejich masivními podporami, nejsou skoro nikde. Foto: Tesla
Zdroj: ACEA
