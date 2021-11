Prodeje VW Golf se propadají jako nikdy v historii. Už není ani v top 10, kufry si sbalila i Tesla před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Sedět u klávesnice Robert Záruba, patrně by křičel něco ve smyslu: „Přepište dějiny!” Už několik dekád se nestalo, že by Golf nebyl ani mezi desítkou nejvíce prodávaných aut starého kontinentu, teď tomu tak ale je. Do čela žebříčku neobvykle zamířil Peugeot.

Zprávu společnosti JATO Dynamics popisující prodeje nových aut v Evropě v letošním září převzala neobvykle skoro všechna média. Měla totiž ukazovat počátek nové elektrické éry. Tesla Model 3 se s 24 600 prodanými exempláři za devátý měsíc vyšvihla na čelní příčku, což se v případě elektrických aut stalo vůbec poprvé. Stejně jako vůbec poprvé obsadil první místo mimoevropský výrobce, který se svým klíčovým modelem rázem ovládl 2,6 procenta celého trhu.

Jenže tohle opravdu nebyl počátek nového trendu, jak jsme hned záhy zmiňovali. Místo toho došlo na souhru hned několika okolností. Ostatním automobilkám totiž již několik měsíců v řadě kvůli nedostatku čopů citelně klesá odbyt bez ohledu na to, kolik lidí jejich auta chce či nikoli. Tesla takové problémy nemá, přičemž stále ještě nevyrábí svá auta v Evropě, nýbrž v Číně a ve Spojených státech. Na starý kontinent je tedy musí dovážet ve velkých várkách a řekli bychom, že se sama snaží o to, aby odbyt kumulovala do vybraných časových úseků a hrála si s asymetrickým vnímáním reality: Tesla prodala 100 aut za měsíc? No jo, však je prodává hlavně na konci kvartálu. Tesla prodala 20 000 aut za měsíc? Panečku, elektrická revoluce je tady! Takhle nějak to chodí.

Že realita není jiná, nejlépe dokládá tentýž dodavatel dat. Jeho data o prodejích za další měsíc, tedy za říjen, ve prospěch Tesly vůbec nevyznívají. Model 3 totiž nefiguruje ani v první desítce, což znamená, že na kontě nemá ani polovinu zářijových registrací. A pokud se ohlédneme jak za minulými kvartály, tak i lety, dá se předpokládat, že zákazníkům dodal pár set či nanejvýš nízké tisíce aut. Jakmile nám JATO pošle přesné číslo, článek doplníme.

Abychom však nezůstávali jen u Tesly, můžeme zmínit, že Model 3 není jediným vozem, který aktuálně nenajdeme mezi desítkou nejlepších. Z té nečekaně zcela vypadl i Volkswagen Golf, což se stalo poprvé za několik dekád, po které JATO evropské prodeje nových aut monitoruje. Golf si tedy našel „jen“ 11 174 kupců, což je o 59 procent méně než ve stejném období loňského roku a o takřka tisíc aut méně, než má na kontě Renault Captur a stal se s 12 099 registracemi říjnovým číslem deset. Ovšem i francouzské SUV je na tom meziročně hůře.

V rámci top 10 si ostatně polepšil pouze Fiat 500, jenž s 12 555 exempláři (+12 %) okupuje šestou příčku. Na té první pak najdeme Peugeot 2008, který následuje Renault Clio, Dacia Sandero, Peugeot 208 a Ford Focus. Pro modrý ovál tak byl říjen doslova živou vodou, stejně jako pro zmíněnou italskou automobilku, která se může pochlubit i úspěchem modelu Panda. Ten je totiž technicky jednodušší a nedostatek čipů jej tak netrápí tolik.

Nejprodávanější modely v Evropě v říjnu dle JATO Dynamics

1. Peugeot 2008 - 18 109 ks

2. Renault Clio - 14 639 ks

3. Dacia Sandero - 14 034 ks

4. Peugeot 208 - 13 978 ks

5. Ford Focus - 12 704 ks

6. Fiat 500 - 12 555 ks

7. Fiat Panda - 12 391 ks

8. Opel Corsa - 12 355 ks

9. Volkswagen T-Roc - 12 116 ks

10. Renault Captur - 12 099 ks

VW Golf byl po dlouhá léta jasnou evropskou jedničkou, letos v říjnu však i v důsledku nedostatku čipů vypadnul z nejlepší desítky. To se nestalo desítky let. Foto: Volkswagen



Stejně tak ale v top 10 již nenajdeme ani Teslu Model 3, americká automobilka podle nás záměrně kumuluje prodeje do posledního měsíce každého kvartálu - vypadá to lépe. Foto: Tesla

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

