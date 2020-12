Prodeje aut VW i Škody se dál rychle propadají, firmy přesto nestíhají vyrábět před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Když prakticky po celý rok vykazujete výrazné propady prodejů, měl by to být odbyt, nikoli výroba, co vás bude trápit. Koronavirový chaos ale opakovaně popírá jednoduchou logiku, automobilky kvůli němu přišly o pozici preferovaných odběratelů dílů.

Na počátku letošního roku koronavirová pandemie prakticky zastavila celý automobilový průmysl. Uzavřeny totiž nebyly pouze dealerství a servisní centra, ale i továrny vyrábějící samotné vozy. To nebyl problém jen pro samotné výrobce, ale i pro jejich dodavatele, kteří dále vyráběli a současně ztratili víru v to, že se automobilový produkce rychle vrátí do normálu. Některé z těchto firem se tak ve snaze o přežití musela přeorientovat na jiné odběratele, kterým uzpůsobily výrobní program. A právě to nyní začíná dopadat na automobilky.

Ty by nyní měly mít problémy hlavně s hledáním zákazníků. Své o tom ví Volkswagen či Škoda, jejichž prodeje se dál rychle propadají, právě německý koncern zastřešující tyto značky ale oznámil, že musí omezit výrobu v továrnách v Číně, Americe i Evropě. Důvodem je, že automobilce došly polovodiče potřebné na výrobu elektronických svazků, neboť u firmy, s nimiž měl VW kontrakt, se na jaře částečně přeorientovaly na výrobu komponentů pro výrobce spotřební elektroniky, jejíž odbyt utrpěl méně. A tak i když jsou prodeje pořád nízké, zájem o auta těchto a dalších koncernových značek je dostatečně velký na to, aby jich prostě nebylo možné vyrobit dost.

Automobilové branži tak stále vládne chaos a nikdo nedokáže jednoznačně předpovědět, co bude zítra, za týden či za měsíc. I do budoucna je s ni navíc spojena větší nejistota než se spotřební elektronikou, která stojí méně, a tak automobilky u svých dodavatelů ztrácí preferované pozice. Automobilky se tím pádem složitěji přizpůsobují nastalé situaci a řešením zjevně není ani hledání nových dodavatelů. „Potýkáme se s globálním výpadkem,“ uvedl Murat Aksel, jenž má u VW Group na starosti nákup.

Volkswagen tak chtě nechtě musí snížit produkční kvóty, což čeká nejen Škodu, ale i Seat či Audi. Problém je tak zjevně nemalého rázu, na druhou stranu však přichází na počátku něčeho, co epidemiologové začínají nazývat třetí vlnou. A ta může přinést zase nová překvapení. Vlastně by nás proto ani nepřekvapilo, kdyby VW s návratem k původním produkčním kvótám až tak nepospíchal.

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec