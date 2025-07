Prodeje VW v USA se dramaticky propadají, největší průšvih nepřekvapí ani v nejmenším před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jsme opravdu zvědavi, s jakou bilancí uzavře Volkswagen letošní rok, neboť pomalu nemá z čeho brát. Situaci v Evropě si komplikuje sám, v Číně o hodně přišel kvůli špatné strategii a problémem jsou pro něj teď i USA. Co zbývá?

Někdejší náhlá smrt Ferdinand Piëcha jistě nepotěšila nikoho z jeho okolí - a už vůbec ne Ferdinanda Karla samotného -, dnes ale může všechny jeho blízké aspoň utěšovat, že se nemusí dívat na rozklad svého životního díla v přímém přenosu.

Byl to Piëch, kdo z krachující firmy začátku 90. let udělal světový automobilový moloch číslo jedna jen o dekádu a něco později. Kombinace kroků, kterou se o to přičinil, je dnes fascinující kapitolou učebnic ekonomie, nezdá se však, že by ji četli ti, kteří firmu řídí dnes. Z automobilky oddané kvalitě produktu, oddané snaze uspokojit i to poslední přání zákazníka, oddané touze excelovat výjimečně propracovanými řešeními sebepitomějších částí auta, se stal výrobce stále průměrnějších automobilů šitých na míru nikoho, u kterých je šetření výrobních i vývojových nákladů alfou i omegou všeho bytí.

Může to zní krutě, ale je to tak - co u VW a jeho dceřiných firem za něco stojí, obvykle více či méně žije z toho, co už tu dávno bylo a jednotlivé automobilky to buď nestačily zkazit, nebo to za nějaké výjimečné konstelace okolností byly dokonce schopny posunout ještě o kus dál. Když přijdete do showroomu VW a vidíte modely ID, zkuste říci, že se nesmějete - to je panoptikum zmaru. Ošizené ID.3 a ID.4 s bezduchým designem od 800 tisíc resp. skoro od 1 milionu Kč, monoliticky otylý ID.7 skoro za 1,4 milionu Kč, komicky nepoužitelný ID.Buzz s 59kWh baterií a maximálním stabilním výkonem 95 koní za 1,15 „mega”... To snad nikdo nemůže myslet vážně.

Jenže myslí a je znovu hořce legrační vidět, že se tyhle marnosti daří sice malému, ale pořád ne zcela zanedbatelnému počtu lidí v Evropě prodávat hlavně díky přerozdělovacím mechanismům EU. Ale aspoň jsou dobrou reklamou na zbytek portfolia, které má těž daleko k přesvědčivému už kvůli tomu, že jde o dávno reálně neinovovanou smečku aut prodávanou za stále větší ceny, pořád ale má daleko k něčemu, čemu se lze jen smát. Jinde ve světě je na tom VW o poznání hůř, zejména pak s modely ID.

Už notoricky známé jsou jeho problémy v Číně, kde podle dat tamní CAAM sice dokázal zastavit svůj celkový pokles, ovšem jen díky tomu, že si své elektromobily, se kterými tam chtěl rozbít bank, znovu strčil za klobouk. Prodeje VW ve výši 731 336 aut do května stačí aspoň na pozici dvojky na trhu, nejprodávanějším elektrickým modelem se ale letos stal ID.3 s pouhými 16 451 prodeji. Žádný další model ID nedosáhl ani na 10 tisíc prodaných kusů a staré pecky jako Sagitar, Bora nebo Lavida prodejně rostou o desítky procent a lidé je kupují po statisících.

Čína se ale aspoň jeví stabilizovaně, třebaže nízko, třebaže díky (pro VW) „špatným” modelům. Na dalším klíčovém trhu v USA je na tom ale Volkswagen ještě mnohem hůř. Za druhý letošní kvartál prodal v Americe jen 71 395 aut, což je o 29 procent míň než loni, jak uvádí firma. A prodejně se propadá úplně se vším krom Golfu R. To je také vtipný detail - pro současné vedení je to model na odstřel.

Vůbec největším průšvihem jsou naopak znovu elektrické modely ID, když dosud klíčový ID.4 přišel meziročně o 65 procent kupců a oslovil už jen 1 992 lidí. A už probíraný ID.Buzz s 564 prodeji (loni nedostupný) není též nikde. Z dále nabízených modelů je tak ID.4 největším propadákem, to skutečně nepřekvapí.

VW jistě nehrají do noty nová dovozní cla, elektromobily ale zjevně předem ještě víc pohřbívá přístup současné americké administrativy, který vede lidi k obavám, že je připraví o další a další dosavadní uměle výhody. A bez nich jsou tyto vozy zjevně zajímavé téměř pro nikoho. Jsme tak zvědavi, co z prodejů VW zbude - pokud si vyndá hlavu z míst, kam slunce nesvítí, a aspoň jako v Číně začne pracovat na vylepšení své spalovací nabídky, šanci má. Pokud bude dál hrdě hynout s nabíjecím kabelem v ruce...

Podstatně lépe na tom navíc v USA nejsou ani sesterské značky, naposledy to přiznalo Audi. To ztratilo ve druhém kvartálu téměř pětinu prodejů a znovu mohutně vyklízelo pole s elektrickými modely. Novinky se ještě nějak prodávají, e-tron GT je ale o 64 procent dole, Q4 e-tron o 52 % a končící Q8 e-tron dokonce o 88 %. Tohle bude ještě zajímavé.

VW v USA ztrácí půdu pod nohama, nejvíc pak s elektrickým ID.4. Aspoň hrajte překvapené, aspoň to... Foto: Volkswagen

Zdroje: CAAM, Volskwagen, Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.