Prodejní data ukazují, jak rychle se Číňané rozpínají v Evropě i po světě, to jen EU zase unikla podstata 14.4.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Když se na svět budete dívat bruselským krasohledem, pak jsou Číňané na ústupu tady i globálně. Když se na něj ale podíváte normálníma očima, zjistíte pravý opak včetně toho, že už dávno nejsou jen hvězdami jednoho dvou trhů.

Už léta se mluví o tom, jakou hrozbou jsou čínské automobilky pro zavedené výrobce. Data spojená s letošním únorem to na první pohled moc nepotvrzují, to ale jen když se podíváme na vývoz elektromobilů, které jsou i optikou EU a jejích dodatečných cel (na spalovací vozy se nevztahují) krátkozrace považovány za největší problém.

V takovém případě je v případě exportu z Říše středu řeč o meziročním poklesu o 18 procent na 92 625 aut, jak uvádí Bloomberg. Nejhůř na tom byl vývoz do Belgie, kde byl pokles dokonce 41procentní, přičemž tato země (budou to spíš bruselské přístavy, ale to je dnes druhotné) je tou, kam se stále dováží nejvíc elektromobilů z Říše středu na světě. Po ní následují Velká Británie a Filipíny, čtvrté už je ale Mexiko, kam se v únoru dovezlo o 623 procent elektrických aut z Číny víc, konkrétně 7 847 vozů. Intenzivně roste také odbyt v Africe jako celku, tamních 1 275 aut je ale jen kapkou v moři - jde pouze o 1,5 procenta čínského „elektrického exportu” do světa.

Celkově tedy žádná sláva, zejména v případě Severní Ameriky už skoro není o čem mluvit - meziroční pokles o 83 procent za první dva měsíce roku a 97 procent za únor ukazuje, že tady Číňané prakticky skončili. Znamená to tedy, že zkazky o čínské hrozbě jsou přehnané? Pokud se na věc budete dívat optikou Bruselu, který zjevně se vší vážností žije v tom, že budoucnost aut je jen elektrická, pak ano. Jinak ani ne.

Jednak se sluší podívat se na celkové vývozy všech aut bez rozdílu, které ukazují nejen jiný trend, ale i docela jiný celkový obrázek, jak též probírá Bloomberg. Za únor bylo z Říše středu vyvezeno 441 000 aut, o 16,9 procenta víc než loni. Je tedy zjevné, že o co méně je exportováno elektromobilů, o to více (a ještě něco k tomu) je vyvezeno aut jiných koncepcí. Navíc je třeba dodat, že Číňané dávno nevisí na jednom exportním trhu - Rusko po poklesech tamního trhu z poslední doby už ani nedominuje a je s 57 592 prodeji až třetí za Mexikem (85 997 aut) a Spojenými arabskými emiráty (71 418 aut).

Evropa je na tom podobně, jak ukazují detailní statistiky Data Force. V únoru se totiž celkové prodeje čínských automobilek v Evropě zvedly dokonce o 64 procent na 38 902 aut. Na výrobce z Říše středu tak na starém kontinentu připadá již podíl 4,1 místo loňských 2,5 procenta. A i tady jde růst pochopitelně na konto čistě spalovacích aut, kterých bylo dovezeno 23 042 kusů. Mimo to se o 321 procent zvedl zájem o plug-in hybridy (což jsou pořád principiálně auta), kterých ale bylo registrováno pořád jen 4 744 kusů.

Zásadně roste BYD, jehož prodeje se v lednu zvedly v Británii o 551 procent, ve Španělsku o 734 procent a v Portugalsku o 207 procent. Samotné prodeje pak sice po stránce kusové až tak impozantní nejsou, ovšem pro Číňany je podstatné, že růst je neustálý. Evropu navíc vnímají jako prémiový region, kde nehodlají až tak útočit vyloženě nízkými cenami. Místo toho hodlají za přijatelné částky nabízet víc než konkurence.

Život bruselských elit v jejich elektrických zámcích tak jen sype sůl do ran místním automobilkám. Ty nutí vyrábět elektrická auta, s kterými nejsou úspěšné, v případě Číny si pak všímají téhož. Ani tam sice úspěch nepřichází, ale dovoz spalovacích „Číňanů” je na vzestupu. A to zjevně nejen v Evropě. Že by EU zas jednou unikla podstata věci a realita života normálních lidí?

Za první tři měsíce u nás čínské MG prodalo 1 319 nových aut, tedy o 51 procent víc než loni. Ryzích elektromobilů z toho ale bylo jen 53, plug-in hybridů dokonce jen 33. I tady je zjevné, s čím Číňané bodují. Foto: MG Motor

Zdroj: Bloomberg poprvé a podruhé, Data Force

