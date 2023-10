Prodejní data ukazují, jaká auta dnes lidé skutečně chtějí. A koho úspěšně oslovují Číňané před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Podobu celkových prodejů nových aut dobře známe, když si z nich ale škrtneme firemní nákupy, dostaneme docela jiný obrázek. V tu chvíli se na vrcholu objevuje Dacia, které úspěšně začínají jít po krku čínské novinky.

Dacia je dost možná poslední evropskou mainstreamovou automobilkou, pro kterou jsou zákazníci nadále na prvním místě. Hybridizace či elektrifikace totiž její nabídku zasahuje jen okrajově, navíc do té míry, aby značka neměla problémy v Bruselu. Jinak se ovšem snaží držet cenově u země a nabízet především spalovací motory. Převážně jde o benzinové tříválce a čtyřválce, posledním dieselovým mohykánem zůstává Duster. Rumunské SUV nicméně v posledních měsících poměrně zdražilo, aktuálně už jen pod 410 500 Kč nekoupíte.

Ještě loni stejný vůz startoval na 294 900 Kč, tedy dokonce o dva tisíce korun níž, než kde nyní začíná Sandero. Bude tedy zajímavé sledovat další vývoj, neboť čínské MG pro změnu nemalou měrou zlevnilo své SUV ZS. Na 4 323 milimetrů (Duster měří 4 341 mm) dlouhý vůz vám tak nově stačí 399 940 Kč, což z něj dělá potenciální bestseller. A z fakticky čínského MG značku, která by mohla Dacii vytlačit z „lidového trůnu“. Aktuálně je to totiž právě rumunská automobilka, kdo na starém kontinentu nejvíce boduje u privátní klientely.

Tento pohled na věc je zajímavý, neboť jen ten ukazuje, jaká auta dnes lidé skutečně chtějí. Firemní nákupy jsou vždy nějak ovlivněné jinými zájmy - někdy společnosti mohou spolupracovat jen vybranými automobilkami, typicky nějak spřízněnými, jindy si samy stanovují limity flotilových emisí či prostě jdou za nejlepší cenou za určitý vůz a i relativně vysoko postaveným zaměstnancům dávají na výběr jen z pár značek či modelů. Není to tedy volný trh, nehrají na něm roli jen racionální faktory, soukromý kupec si může vybrat cokoli od kohokoli a obvykle sleduje maximální hodnotu za peníze, ať už se tím v jeho případě rozumí cokoli. Právě tady je vidět, jak „normální” spalovací auta za dobré peníze pořád bodují.

Značka říká, že mezi soukromníky není nikdo úspěšnější, když za prvních devět letošních měsíců prodala 493 511 aut, tedy o 16,7 % více než za stejné období loňského roku. Ve třetím kvartálu pak prodeje činily 148 124 vozů, což představuje meziroční růst o 2,4 %. Tempo tedy zpomaluje, a to i kvůli zdražení Dusteru. Ten má sice na kontě 154 460 registrací, nárůst je však v jeho případě jen 4,1 %. Sandero je oproti tomu výš o 18,3 % se 199 516 prodanými vozy.

MG se nicméně situaci snaží zvrátit ve svůj prospěch, přičemž minimálně z českého úhlu pohledu má velmi dobře nakročeno. Za prvních devět měsíců totiž u nás čínská značka prodala 1 778 aut, z čehož 66,82 % připadá na privátní klientelu a 33,18 na firemní. U Dacie je nicméně poměr 62,67 vs. 37,33 %. Více tedy u soukromých zákazníků boduje zmiňované ZS a ne Sandero či Duster. Daný poměr navíc odpovídal cenám před onou slevou, kdy čínské SUV startovalo nad tím rumunským.

Číňané navíc začínají přistupovat k agresivnější fázi své expanze, pročež by nás ani nepřekvapilo, kdyby ceny klidně v příštích měsících ještě snížili - v době, kdy se evropské i americké automobilky probouzí z drahého elektrického snu, by to pro ně bylo velmi bolestivé. V té chvíli by prodeje Číňanů limitovala jen kapacita továren v Čeng-čou a Lingangu, kde se ZS vyrábí. Zatím ale nepředbíhejme, ostatně nikdo dnes neví, co bude za týden, natož za měsíc. Aktuálně tak jen dodáme, že Jogger má na kontě 70 932 registrací a elektrický Duster 44 262. Největším trhem pro Dacii pak se 118 495 „zářezy“ zůstává Francie.

Sandero meziročně i nadále roste, přičemž zájem o ni mají především soukromí zákazníci. Ti pak spíše než základní hatchback volí variantu Stepway připomínající SUV. Foto: Dacia

Zdroje: Auto Week, SDA, Dacia

