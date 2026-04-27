Prodejní rekord auta nabízeného ve stejné podobě od roku 2011 důrazně připomíná, co lidé chtějí. A nedostávají

27.4.2026 | Petr Miler
Míra odtržení většiny automobilek od reality preferencí jejich vlastních zákazníků nabírá stále absurdnějších podob. Tak absurdních, že pokud nějaké auto zůstalo „omylem” v prodeji 15 let bez dramatických změn, stává se žádoucím zbožím už proto.
Je rok 2026 a tohle auto nemá žádnou formu elektrifikace, nemá žádné prťavé motory s turby, nemá žádnou obří dotykovou obrazovku uprostřed palubky a místo ní má uvnitř tolik tlačítek, až z toho přechází zrak. Přesto se prodává tak dobře, jako se nikdy neprodával.
Aby toho nebylo málo, není ani trochu nový. V prodeji se poprvé objevil v lednu roku 2011 a od té doby neprošel jedinou mezigenerační modernizací. Tu a tam vylepšil svou nabídku, jinak je to ale - pro srovnání - jako kdyby Škoda dnes prodávala Octavii II, VW svůj Golf VI anebo Renault stále držel v nabídce poslední Lagunu s motorem V6 dCi. A upřímně, vadilo by to někomu, kdyby si tahle auta pořád mohl koupit nová za dobré peníze?
Obáváme se, že odpověď zní ne, protože devastace nabídky nových aut, která o něco později nastala ve snaze vyhovět absurdní míře regulací, zavděčit se Gretám anebo se pokusit uplést bič z materiálu, který běžně splachujeme do toalety, způsobila jediné: Automobilky nabízí vozy stále více vzdálené představám zákazníků, navíc je neustále zdražují. To je smrtící kombinace, která snadno nechá vystoupat z hrobu lecjakého zombie.
Je jasné, že kdyby dnes někdo ušil nové auto jako před 10 léty za pomocí dnešních možností a se snahou podržet se tehdejších cen, slízne tolik smetany, až se z toho udáví. Přesto se o to prakticky nikdo ani nepokouší. Jsme svědky jedné nesmyslné premiéry za druhou, míra absurdity některých aut - za všechny 2,46tunového (!) nového Mercedesu C - je taková, že člověk nechápe, jak je vůbec možné, že prošla celým vývojovým procesem bez jediné kritické poznámky kohokoli kompetentního. To je pak možné opravdu všechno.
Tak se stalo, že Dodge loni dosáhl prodejního rekordu s už 15 let vyráběným autem. To když s modelem Durango oslovil přes 81 tisíc kupců a dosáhl 37procentního meziročního růstu prodejů. A nebyl to žádný náhodný výbuch dodávek, za první letošní čtvrtletí získal dalších 20 300 prodejních zářezů na pažbě, což je další rekord a téměř 50procentní meziroční růst. Tohle auto je k nezastavení, i když je to něco jako automobilový Metuzalém.
Všechny zmíněné vlastnosti, které na některé působí jako anachronismus, se dnes starají o jeho popularitu, jak podotýkají kolegové z Detroit News. Spousta - až příliš mnoho - věcí se dostalo do aut nejen nikoli v souladu s přáními klientů, ale dokonce proto jejich vůli. Svou roli zde jistě hraje už jednoduchý, výkonný, trvanlivý a stabilně efektivní motor V8, bylo by ale mylné vypíchnout jednu konkrétní vlastnost. Tohle prostě bylo ještě auto postavené kolem přání klientely. A i když se část preferencí jistě změnila, nezměnila se tak moc, jako se špatným směrem změnila jiná auta. A jednooký se stává králem mezi slepými elektrickými šašky s displeji až na Mars.
Podstatným faktorem ale jistě je též to, že ony nechtěné nesmysly auta zdražují až do aleluja, takže Durango zůstává s milionovou cenou za osmiválcovou verzi dostupným strojem. Téměř nikdo si nepřál nic od start-stopu přes miliardu asistentů a omezovačů až po elektrický pohon, přesto jsme nuceni za to platit. Už za možnost tyhle věci rychle vypnout jsou lidé vděční, teď si představte, že by je mohli nemít a neplatit... V EU už to vesměs možné není, v USA ano. A tak Durango boduje prostě tím, že je.
Poukazuje na to i analytik Karl Brauer, který též zdůrazňuje, že Durango oslovuje lidi, kteří nechtějí mít nic společného s moderními složitostmi, které jim nic nedávají, hodně jim toho berou a ještě si za to nechávají platit. „Toto auto je typickým předmětem zájmu zákazníků, kteří nemají zájem o moderní auta a všechno, co se s nimi pojí,” uvádí.
Durango je úspěšné prostě proto, že se nevyvíjelo v duchu antievoluce posledních let, která spoustu lidí akorát rozčiluje. A důrazně připomíná, co dnes lidé také chtějí, ovšem téměř od nikoho nedostávají. Však si představte takový VW Golf, který těží z pozitivních výdobytků poslední dekády, ale odpouští si všechny ty nesmysly, které za stejnou dobu dostal. Bylo by to skvělé auto kdo ví jestli za 400 tisíc. Fakt, že se ničeho takového nedočkáme, i když by se to prodávalo po statisících bez špetky marketingu, je nejsmutnější vizitkou současné automobilové doby.
Dodge si mne ruce, v nabídce ponechal 15 let staré auto a... A dál nic, nemusel nic, o všechno ostatní se postarali jiní. Absurdní, ale skutečné. Foto: Dodge
Tohle je nový Dodge Durango R/T pro rok 2026. Je prakticky stejný jako v roce 2011 a spoustě lidí to ke štěstí zjevně stačí. Foto: Dodge
Zdroje: Detroit News, Dodge
