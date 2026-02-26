Prodejní rozklad Audi pokračuje, po ztrátě desítek procent kupců během pár let se odbyt má někde propadnout až na úroveň roku 2012
Petr MilerAudi loni ztratilo 3 procenta zákazníků, přičemž propady na některých místech světa přesahovaly meziročně až 12 procent. To není dobré, firma ale předem počítá s tím, že letos líp nebude, i když přišla s hromadou novinek. Taková očekávání má ale jen interně, navenek se tváří nebojácně.
Prodejní rozklad Audi pokračuje, po ztrátě desítek procent kupců během pár let se odbyt má někde propadnout až na úroveň roku 2012
před 5 hodinami | Petr Miler
Audi loni ztratilo 3 procenta zákazníků, přičemž propady na některých místech světa přesahovaly meziročně až 12 procent. To není dobré, firma ale předem počítá s tím, že letos líp nebude, i když přišla s hromadou novinek. Taková očekávání má ale jen interně, navenek se tváří nebojácně.
„Když si do čela firmy zvolíte šaška, můžete čekat, že vám z ní udělá cirkus,” řekl mi před pár dny obchodní ředitel jednoho z dealerství Audi, kterého už jsme na našich stránkách párkrát citovali. Nešťastný byl z pojetí nástupce modelu RS4, který se stal rázem skoro neprodejným, i celkovým uvažováním značky, které definuje právě její šéf. Ani já, ani on jsme nechápali, proč si takového člověka firma dál drží ve svém čele, zdá se být mimořádně nekompetentní.
Za sebou tak nechává jen spoušť, která je v prvé řadě modelová. Hybridní RS5 nebo elektrické TT, to jsou jen nepodstatné shnilé třešinky na dortu, problémem je hlavně dort sám poskládaný z ingrediencí, ze kterých by možná zvraceli i pejsek s kočičkou. Technicky stagnující auta, kontroverzní designové nápady, nevýrazné interiéry plné obrazovek, černých plastových obložení a dotykových tlačítek, kufry velkých Avantů menší než u Fiatu Panda, k tomu matoucí přejmenovávání modelů i verzí... Je spousta věcí, kterých je u Audi špatně a Gernot Döllner měl hromadu času je změnit. Nezměnil nic, opakuje pořád stejné nesmysly a doufá, že dosáhne jiného výsledku.
Anebo doufá vůbec? Možná ani to ne, jak ukazuje aktuální dění v USA. Tam má Audi za sebou dva neutěšené roky, když prodejně spadlo o masivních 14 % meziročně v roce 2024 a ještě o výraznějších 16 % loni. Automobilka to svádí na kdeco, mimo jiné na cla. Jistě jí nepomohla, ale v roce 2024 - ani po velkou část roku 2025 - žádná neplatila a prodeje šly do kopru stejně. Problém je jinde, je primárně v produktu. Jeho mizérie se postarala o to, že loňský rok byl pro Audi s odbytem jen 164 942 vozů nejhorší za dekádu. Takže odraz ode dna? Zapomeňte.
Jak vyšlo najevo ze soudního dokumentu citovaného kolegy z Auto News, který se dostal na veřejnost díky tomu, že firma Luxury Autos of Smithtown podala žalobu na automobilku kvůli jejím nátlakovým praktikám, Audi v roce 2026 očekává v USA prodej jen 144 tisíc vozů. A to je další obrovský propad.
Připomeňme, že v roce 2023, kdy automobilka žila z ještě vesměs zdravého portfolia předchozích generací svých modelů, prodala ve Spojených státech dokonce rekordních 228 550 vozů. Pokud je předpoklad firmy pro rok 2026 přesný, představovalo by to 37% pokles odbytu za pouhé tři roky. A nejhorší výsledek od roku 2012, kdy Audi prodalo 139 310 vozů.
Bilance Audi se tak zhoršuje raketovým tempem navzdory tomu, že přišlo s hromadou novinek. Klíčové modely jako Q3 (-27 %), Q5 (-19 %) a Q7 (-12 %) loni dramaticky ztrácely a nové generace A4 (A5) a A6 neoslovily dost lidí na to, aby to zvrátily. Profituje tedy konkurence - BMW v USA loni rostlo o 4,7 % na 388 897 prodaných vozů a je v jiné lize, Mercedes s odbytem 343 200 aut též. A také rostl, byť jen o 1 %.
Audi jsme požádali o komentář a centrála toto odhalení bagatelizuje s tím, že jde o velkoobchodní prodeje (tedy vozy dodané automobilkou dealerům), maloobchodní čísla mají být větší. Nevíme, jestli to vyznívá pozitivně, pokud firma bude výsledky zachraňovat slevami na staré skladové zásoby, ale dejme tomu. Ani tak ale její stav není utěšený.
Čtyři kruhy padají. A dokud budou s vážnou tváří odhalovat absurdity jako novou RS5 jako něco skvělého, padat budou. Firma jako by naprosto zapomínala, na čem rukou Ferdinanda Piëcha vyrostla z nicotnosti do své někdejší velikosti. A tak se znovu propadá do nicotnosti s nepochopitelně uvažujícím impresáriem u kormidla. Co ještě se bude muset stát, aby firma udělala to, co jí radíme už dva roky?
Krásné nové Audi A5 Avant, co říkáte? Milionové auto jen za milion korun, přesně od od 1 282 900 Kč právě v této podobě. Znáte toho kuchaře z obalu od Podravky? Po takovém gestu to volá, je to lahůdka k nezaplacení... Foto: Audi
Zdroje: Auto News, Audi
