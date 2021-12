Prodejní šéf Škody řekl, co čeká Octavii s benziny a diesely, chystá se nový sedan i kombík před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to jasně nejprodávanější auto značky, přesto se v poslední době mocně spekuluje o tom, zda jej čeká vůbec nějaká budoucnost. Ze slov prodejního šéfa Škody to vypadá, že ano, v nabídce jej spíše doplní než nahradí elektrický ekvivalent.

Před několika dny jsme psali o tom, že Škoda Octavia v podobě, v jaké ji dnes známe, může za pár let skončit. Stalo by se tak nepřekvapivě dílem touhy koncernu VW Group po maximální elektrifikaci. A jakkoliv může někomu při pohledu na facelifty SUV Karoq a Kodiaq připadat, že mladoboleslavská automobilka není součástí této strategie, realitou je opak. Škoda chce totiž do své nabídky do roku 2025 zařadit menší elektrické SUV, stejně jako malý model osazený elektrickým pohonem. Tím ale její expanze novým směrem neskončí.

Promluvil o tom prodejní a marketingový šéf značky Martin Jahn, který nejprve uklidnil, že přes bující nabídku SUV se ze škodovky nestane výrobce pouze takových aut. „Jsme zavázáni následovat potřeby našich zákazníků. I v budoucnu se proto budeme dále snažit nalézt tvary a karosářské styly, které naše klientela očekává. Myslím si proto, že s modely jako Octavia nebo Superb budeme pokračovat. Stále vnímáme poptávku po takových autech, a proto je ještě nějakou dobu budeme nabízet,“ uvedl k tématu Jahn. Jak lze ale vyčíst z poslední věty, s Octavií či Superbem počítá jen „zatím“.

To obavy z konce firemního bestselleru úplně nerozptyluje, další Jahnova slova ale ano. „Rádi bychom dostali na trh vůz podobný Octavii, vůz s podobným zaměřením. Tedy vůz, který je určen poněkud konzervativní klientele, která netouží po SUV, nebo firmám, které nechtějí SUV, ale poněkud jiný karosářský styl,“ dodal dále Jahn zjevně mluvíc o elektrické alternativě. Octavia by tedy v dohledné době neměla být nahrazena elektrickým modelem stejného jména, ale novým modelem jiného označení, krom pohonu ale stejného ražení. Škoda by tak v podstatě kopírovala strategii Volkswagenu - ten také dále nabízí Golf nanejvýš jako hybrid, elektrický pohon vyhrazuje typu ID.3.

Takový postup zní logicky, neboť nová Octavia by se měla ukázat někdy v polovině dekády. Tedy v době, kdy začne platit emisní norma Euro 7. Jakou finální podobu bude mít, není zatím jisté, k úplnému konci spalovacích motorů ale nejspíše nepovede. Nedá se tedy předpokládat, že by Škoda riskovala a svůj vůbec nejúspěšnější model nabídla už tak brzy pouze s elektrickým pohonem, po kterém málokdo touží. K přesvědčení širšího publika totiž bude třeba daleko více času, načež se páté spalovací generace nejspíše dočkáme.

Stejně jako tedy bude VW nabízet benzinový a dieselový Passat, který doplní elektrický sedan, pak Škoda nejspíše přijde se dvěma vozy cílícími na tentýž segment, u nichž se však bude lišit pohon. Na rozdíl od německé automobilky by nicméně mladoboleslavští měli nabídnout jak sedan či liftback, tak s kombík. Jahn totiž dodal, že takový karosářský styl „je v případě Škody velmi úspěšný a do jisté míry ji i definuje“.

I přes tato slova se opravdu nevrátí Fabia Combi, neboť dle prodejního šéfa její roli poměrně dobře alternuje Scala. Automobilce se navíc taková verze nehodila do emisního krámu, neboť vůz této velikosti by hybridním či elektrickým ústrojím nemohla osadit. Pokud by se tak stalo, cena by rázem letěla do sféry, která je pro většinu cílové skupiny nedosažitelná. Konec segmentu malých kombíků je tak jistotou, po konci dožívající Fabie III Combi už v tomto segmentu nebude po čem sáhnout.

Škoda Octavia je i přes pád registrací stále nejúspěšnějším firemním modelem. Jeho přechod čistě na elektřinu v horizontu několika málo let by tak mohl značce velmi ublížit, proto nejspíše i pátá generace dorazí se spalovacím ústrojím. Doplnit by ji ale měl elektrický sedan (může jít ale stále o liftback, vyjádření nemusí být přesná) a kombík jako alternativní vozy jiného jména. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

